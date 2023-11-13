Kualitas jempolan, mendukung HDR10+ hingga kedalaman warna 12-bit

Tingginya akurasi warna, kontras hitam pekat, dan konsistensi kecerahan (hingga 650 nit sebelum kalibrasi dan 550 nit setelah kalibrasi) hingga 97%. Mendukung warna 12-bit dan resolusi HDR10+, dengan keseimbangan putih yang lebih baik dan skala abu-abu yang lebih akurat, bahkan di lingkungan yang minim pencahayaan. Dengan peningkatan performa melampaui 4K, HDR10+ menyuguhkan kontras yang lebih tinggi antara area terang dan gelap sehingga menghasilkan detail dan kejernihan yang lebih tinggi, dengan tingginya akurasi warna dan kontras hitam pekat.