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    Signage Solutions Layar LED

    27BDL6395L/00

    Performa visual yang memukau

    Disusun dari modul mini LED 4-in-1 untuk menghadirkan resolusi 4K pada ukuran 165”, dengan pilihan tampilan rasio 16:9 atau panorama 32:9. 6395 Series menawarkan konsumsi daya dan emisi panas yang lebih rendah, mendukung HDR10+, serta warna 12-bit untuk pengalaman visual yang realistis.

    Signage Solutions Layar LED

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    Performa visual yang memukau

    Layar dinding LED tanpa bezel.

    • 27"
    • LED Direct View

    Mini LED 4-in-1 katode umum IMD

    Cukup sambungkan beberapa kabinet layar LED untuk membuat resolusi yang diinginkan, baik 4K, 8K, atau bahkan lebih tinggi. Dibandingkan dengan layar LCD, layar LED memberi kecepatan refresh yang lebih tinggi untuk gambar yang lebih halus. Apa pun aplikasinya, kualitas gambar akan selalu sebening kristal.

    Gambar yang mulus dan bebas goyangan dengan refresh rate yang tinggi

    Komponen elektronik di dalamnya mudah diakses dan diganti saat melakukan servis dan pemeliharaan. Modul di dalam kabinetnya dapat dikeluarkan dengan mudah dan aman dengan alat khusus.

    Fitur penghemat daya layar dinamis dan hitam

    Menawarkan teknologi untuk masa depan bisnis Anda yang berkelanjutan—hingga 25% lebih hemat daya dengan teknologi katode umum dan fitur penghemat daya bawaan.

    Pemantauan Kondisi Aktif Philips

    Presisi untuk hasil yang sempurna. Pemantauan Kondisi Aktif membuat perawatan menjadi lebih cepat, sederhana, dan terencana dengan menampilkan item yang mengalami kerusakan serta lokasinya secara tepat. Dengan memanfaatkan perangkat lunak yang bekerja secara real-time saat online dan offline, penggantian komponen menjadi lebih efisien, cocok untuk pemilik layar yang tersebar di berbagai wilayah.

    Kualitas jempolan, mendukung HDR10+ hingga kedalaman warna 12-bit

    Tingginya akurasi warna, kontras hitam pekat, dan konsistensi kecerahan (hingga 650 nit sebelum kalibrasi dan 550 nit setelah kalibrasi) hingga 97%. Mendukung warna 12-bit dan resolusi HDR10+, dengan keseimbangan putih yang lebih baik dan skala abu-abu yang lebih akurat, bahkan di lingkungan yang minim pencahayaan. Dengan peningkatan performa melampaui 4K, HDR10+ menyuguhkan kontras yang lebih tinggi antara area terang dan gelap sehingga menghasilkan detail dan kejernihan yang lebih tinggi, dengan tingginya akurasi warna dan kontras hitam pekat.

    Kompatibel dengan PPDS Wave untuk pengelolaan jarak jauh

    Maksimalkan kemampuan, keserbagunaan, dan keandalan layar Philips L-Line Anda dari jarak jauh dengan Wave. Platform cloud evolusioner ini memberi Anda kendali penuh dengan pemasangan dan pengaturan yang mudah untuk memantau dan mengontrol layar, memperbarui firmware, mengelola daftar putar, dan mengatur jadwal pengoperasian. Hemat waktu, hemat energi, dan ramah lingkungan.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Rasio Aspek
      16:9
      Keseragaman Kecerahan
      >=97%
      Kecerahan setelah kalibrasi
      550 nit
      Kecerahan sebelum kalibrasi
      650 nit
      Kalibrasi (kecerahan/warna)
      Didukung
      Rentang penyesuaian suhu warna
      4000~9500 K (menurut perangkat lunak)
      Suhu warna default
      6500±500 K
      Rasio kontras (standar)
      >=3000:1
      Sudut pandang (horizontal)
      160  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      160  derajat
      Penyempurnaan gambar
      Tampilan gamut warna luas
      Penempatan
      Lanskap
      Frekuensi Frame (Hz)
      50 & 60
      Refresh rate (Hz)
      1920~3840
      Penggunaan
      24 jam, Dalam ruangan

    • Mudah

      Mudah dipasang
      • Pin penyangga
      • Ringan
      • Mekanisme pengunci untuk kabinet
      Loop through daya
      Untuk lingkungan 230 V: 8 kabinet atau kurang, untuk lingkungan 110 V: 4 kabinet atau kurang
      Loop through kontrol sinyal
      RJ45

    • Daya

      Konsumsi (Khas)
      50  W
      Tegangan Input
      AC100~240V (50 & 60Hz)
      Konsumsi daya maks. AC (W)
      722 W
      Konsumsi daya maks. BC (W)
      866 W

    • Kondisi pengoperasian

      Kisaran suhu (pengoperasian)
      -20~45  °C
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20~50  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      10~80%
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      10~85% 

    • Kabinet

      Area kabinet (m2)
      0,208
      Piksel kabinet (Dot)
      230.400
      Resolusi kabinet (L x T)
      640 x 360
      Ukuran kabinet (mm)
      608 x 342 x 59
      Konektor data
      RJ45
      Konektor daya
      In/Out (C14/C13)
      Kuantitas receiving card
      2 buah
      Spesifikasi receiving card
      A8S-N
      Merek receiving card
      Novastar
      Berat (kg)
      7,32 kg
      Diagonal kabinet (inci)
      27,5
      Konstruksi kabinet
      Penutup belakang aluminium + aluminium cetak

    • Modul

      Tipe LED
      Kabel tembaga SMD 1616
      Konstitusi piksel
      4R4G4B
      Masa pakai LED (Jam)
      50.000
      Resolusi modul (piksel LxT)
      320x180
      Pitch piksel (mm)
      0,95
      Ukuran modul (LxT dalam mm)
      303,9 x 170,9

    • Aksesori

      Kabel LAN (RJ45, CAT-5)
      1 buah
      QSG
      1 buah
      Kabel loop through daya
      1 buah

    • Lain-lain

      Garansi
      1 tahun
      Persetujuan peraturan
      • RoHS
      • EAC
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • FCC SDOC, Bagian 15, Kelas B
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • EN55032
      • EN55035

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