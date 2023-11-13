27BDL6395L/00
Performa visual yang memukau
Disusun dari modul mini LED 4-in-1 untuk menghadirkan resolusi 4K pada ukuran 165”, dengan pilihan tampilan rasio 16:9 atau panorama 32:9. 6395 Series menawarkan konsumsi daya dan emisi panas yang lebih rendah, mendukung HDR10+, serta warna 12-bit untuk pengalaman visual yang realistis.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Cukup sambungkan beberapa kabinet layar LED untuk membuat resolusi yang diinginkan, baik 4K, 8K, atau bahkan lebih tinggi. Dibandingkan dengan layar LCD, layar LED memberi kecepatan refresh yang lebih tinggi untuk gambar yang lebih halus. Apa pun aplikasinya, kualitas gambar akan selalu sebening kristal.
Komponen elektronik di dalamnya mudah diakses dan diganti saat melakukan servis dan pemeliharaan. Modul di dalam kabinetnya dapat dikeluarkan dengan mudah dan aman dengan alat khusus.
Menawarkan teknologi untuk masa depan bisnis Anda yang berkelanjutan—hingga 25% lebih hemat daya dengan teknologi katode umum dan fitur penghemat daya bawaan.
Presisi untuk hasil yang sempurna. Pemantauan Kondisi Aktif membuat perawatan menjadi lebih cepat, sederhana, dan terencana dengan menampilkan item yang mengalami kerusakan serta lokasinya secara tepat. Dengan memanfaatkan perangkat lunak yang bekerja secara real-time saat online dan offline, penggantian komponen menjadi lebih efisien, cocok untuk pemilik layar yang tersebar di berbagai wilayah.
Tingginya akurasi warna, kontras hitam pekat, dan konsistensi kecerahan (hingga 650 nit sebelum kalibrasi dan 550 nit setelah kalibrasi) hingga 97%. Mendukung warna 12-bit dan resolusi HDR10+, dengan keseimbangan putih yang lebih baik dan skala abu-abu yang lebih akurat, bahkan di lingkungan yang minim pencahayaan. Dengan peningkatan performa melampaui 4K, HDR10+ menyuguhkan kontras yang lebih tinggi antara area terang dan gelap sehingga menghasilkan detail dan kejernihan yang lebih tinggi, dengan tingginya akurasi warna dan kontras hitam pekat.
Maksimalkan kemampuan, keserbagunaan, dan keandalan layar Philips L-Line Anda dari jarak jauh dengan Wave. Platform cloud evolusioner ini memberi Anda kendali penuh dengan pemasangan dan pengaturan yang mudah untuk memantau dan mengontrol layar, memperbarui firmware, mengelola daftar putar, dan mengatur jadwal pengoperasian. Hemat waktu, hemat energi, dan ramah lingkungan.
Gambar/Tampilan
Mudah
Daya
Kondisi pengoperasian
Kabinet
Modul
Aksesori
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