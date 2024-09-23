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Signage Solutions LED Display Panel LED Unite 5000 Philips
Menghadirkan stabilitas, keandalan, dan tampilan visual yang lebih baik, serta memberikan pitch piksel yang lebih kecil untuk tampilan warna hitam yang lebih pekat, serta kecerahan, kontras, dan definisi yang lebih tinggi.
Ramah lingkungan dan hemat energi.
Teknologi katode umum meningkatkan efisiensi energi panel LED Unite Seri 5000 P0.78, P0.93, P1.25, P1.5, dan P1.875 Philips sehingga konsumsi daya tetap optimal tanpa mengorbankan kinerja. Teknologi LED dingin ini memungkinkan kontrol katode yang presisi dan meminimalkan keluaran panas agar layar lebih hemat energi dan lebih ramah lingkungan.
Kabel sudah diatur, dilengkapi fitur transfer data.
LED Unite Seri 5000 Philips dilengkapi dengan desain kabinet eksterior bergelombang dan kabel daya yang telah disambungkan untuk menjaga kerapian kabel. Tersedia finishing tepi opsional dari aluminium anodisasi yang dipoles dengan fungsi klik mudah untuk pemasangan cepat.
Tampilan superjernih dengan kecerahan dan warna yang luar biasa.
Dengan warna 12 bit dan resolusi HDR10+, panel LED Unite Seri 5000 Philips menyuguhkan tampilan superjernih dengan ketajaman warna dan kecerahan nyaris sempurna untuk pengalaman visual yang tiada duanya.
Aktif otomatis begitu produk mulai digunakan.
Aktif otomatis begitu produk mulai digunakan.
Spesifikasi Teknis
Gambar/Tampilan
Kecerahan (nit)
600
nit
Keseragaman Kecerahan
>=97%
Kalibrasi (kecerahan/warna)
Warna dan Kecerahan
Rentang penyesuaian suhu warna
3.000–10.000
Suhu warna default
6.500K±500
Rasio kontras (standar)
5000:1
Sudut pandang (horizontal)
160
derajat
Sudut pandang (vertikal)
160
derajat
Kedalaman bit(bit)
13
Frekuensi Frame (Hz)
50-60
Refresh rate (Hz)
1.920–3.840 Hz
Rentang penyesuaian suhu warna (K) (berdasarkan perangkat lunak)
3.000–10.000
Sudut tampilan (°) H/V
160°
Daya
Tegangan Input
AC100~240V (50 & 60Hz)
Konsumsi daya layar hitam (W)
<16,7
Kapasitas daya maks. untuk beberapa kabinet ketika menggunakan daisy chain