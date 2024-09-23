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  • Panel LED Unite Seri 5000 Philips Panel LED Unite Seri 5000 Philips Panel LED Unite Seri 5000 Philips

    Signage Solutions LED Display Panel LED Unite 5000 Philips

    27HDL5118IP/00

    Nilai keseluruhan / 5
    • Ulasan

    Panel LED Unite Seri 5000 Philips

    Rangkaian panel COB flip chip yang ramah investasi ini menghadirkan kualitas, resolusi, keandalan, serta efisiensi. Konsumsi dayanya rendah sehingga dapat memangkas biaya operasional. Permukaan matte-nya datar sehingga mudah dirawat.

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    Signage Solutions LED Display Panel LED Unite 5000 Philips

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    Panel LED Unite Seri 5000 Philips

    Kualitas. Gaya. Aksesibilitas. Tanpa kompromi.

    • LED Direct View

    Lebih stabil, lebih andal, definisi lebih tinggi.

    Menghadirkan stabilitas, keandalan, dan tampilan visual yang lebih baik, serta memberikan pitch piksel yang lebih kecil untuk tampilan warna hitam yang lebih pekat, serta kecerahan, kontras, dan definisi yang lebih tinggi.

    Ramah lingkungan dan hemat energi.

    Teknologi katode umum meningkatkan efisiensi energi panel LED Unite Seri 5000 P0.78, P0.93, P1.25, P1.5, dan P1.875 Philips sehingga konsumsi daya tetap optimal tanpa mengorbankan kinerja. Teknologi LED dingin ini memungkinkan kontrol katode yang presisi dan meminimalkan keluaran panas agar layar lebih hemat energi dan lebih ramah lingkungan.

    Kabel sudah diatur, dilengkapi fitur transfer data.

    LED Unite Seri 5000 Philips dilengkapi dengan desain kabinet eksterior bergelombang dan kabel daya yang telah disambungkan untuk menjaga kerapian kabel. Tersedia finishing tepi opsional dari aluminium anodisasi yang dipoles dengan fungsi klik mudah untuk pemasangan cepat.

    Tampilan superjernih dengan kecerahan dan warna yang luar biasa.

    Dengan warna 12 bit dan resolusi HDR10+, panel LED Unite Seri 5000 Philips menyuguhkan tampilan superjernih dengan ketajaman warna dan kecerahan nyaris sempurna untuk pengalaman visual yang tiada duanya.

    Aktif otomatis begitu produk mulai digunakan.

    Aktif otomatis begitu produk mulai digunakan.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Kecerahan (nit)
      600  nit
      Keseragaman Kecerahan
      >=97%
      Kalibrasi (kecerahan/warna)
      Warna dan Kecerahan
      Suhu warna default
      6.500K±500
      Rasio kontras (standar)
      5000:1
      Kedalaman bit(bit)
      13
      Frekuensi Frame (Hz)
      50-60
      Refresh rate (Hz)
      1.920–3.840 Hz
      Rentang penyesuaian suhu warna (K) (berdasarkan perangkat lunak)
      3.000–10.000
      Sudut tampilan (°) H/V
      160°

    • Daya

      Tegangan Input
      AC100~240V (50 & 60Hz)
      Kapasitas daya maks. untuk beberapa kabinet ketika menggunakan daisy chain
      16
      BTU/M2 (BC)
      1.153
      BTU/M2 (AC)
      972
      Konsumsi Daya Maksimal Kabinet (W) (BC)
      <65
      Konsumsi Daya Maksimal Kabinet (W) (AC):
      <50
      Konsumsi Daya Standar Kabinet (W) (AC)
      <19
      Konsumsi daya/M2 (W) (BC)
      338
      Konsumsi daya/M2 (W) (AC)
      285

    • Kondisi pengoperasian

      Kisaran suhu (pengoperasian)
      -10–45  °C
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -40–60  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      10%–90%RH
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      10%–70%RH
      Lingkungan penggunaan (dalam/luar ruangan)
      Dalam ruangan

    • Kabinet

      Area kabinet (m2)
      0,2052
      Piksel kabinet (Dot)
      57.600
      Resolusi kabinet (L x T)
      320x180
      Konektor data
      RJ45
      Konektor daya
      Konektor 3 pin
      Merek receiving card
      Novastar A8S-N
      Berat (kg)
      4,7±0,2
      Konstruksi kabinet
      Cor
      Ukuran kabinet (LxTxP dalam mm)
      600x337,5x33,6
      Ukuran kabinet (inci)
      27,1”

    • Modul

      Tipe LED
      COB
      Konstitusi piksel
      1R1G1B Flip Chip
      Masa pakai LED (Jam)
      100.000
      Resolusi modul (piksel LxT)
      80x90
      Pitch piksel (mm)
      1,875
      Ukuran modul (LxT dalam mm)
      150x168,75
      Jenis tiang LED
      Anoda Umum
      Berat (kg)
      0,137
      Hemat daya layar hitam
      Y

    • Aksesori

      Kabel LAN (jenis/panjang)
      RJ45 75 cm/RJ45 15 cm
      Sekrup (jenis/panjang dalam mm)
      Hex M6, 22 mm
      QSG (Panduan Mulai Cepat)
      Dicetak di karton

    • Lain-lain

      Garansi
      36 bulan
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • UKCA
      • FCC
      • ETL
      • RoHS
      • CCC
      • SASO

    • Data Kemasan

      Berat bersih (produk, tetapi tidak termasuk aksesori dan kemasan dalam kg)
      <4,8 kg
      Berat kemasan kardus/kertas (dalam gram)
      1.100±100
      Berat plastik kemasan (LDPE/EPE/HDPE/PVC dalam gram)
      400±100
      Ukuran kemasan (LxTxP dalam mm)
      822x461x99
      Berat kotor (produk lengkap, termasuk aksesori dan kemasan dalam kg)
      6,3±0,2

    Badge-D2C

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