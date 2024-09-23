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Signage Solutions LED Display Panel LED Unite 5000 Philips
Menghadirkan stabilitas, keandalan, dan tampilan visual yang lebih baik, serta memberikan pitch piksel yang lebih kecil untuk tampilan warna hitam yang lebih pekat, serta kecerahan, kontras, dan definisi yang lebih tinggi.
Ramah lingkungan dan hemat energi.
Teknologi katode umum meningkatkan efisiensi energi panel LED Unite Seri 5000 P0.78, P0.93, P1.25, P1.5, dan P1.875 Philips sehingga konsumsi daya tetap optimal tanpa mengorbankan kinerja. Teknologi LED dingin ini memungkinkan kontrol katode yang presisi dan meminimalkan keluaran panas agar layar lebih hemat energi dan lebih ramah lingkungan.
Kabel sudah diatur, dilengkapi fitur transfer data.
LED Unite Seri 5000 Philips dilengkapi dengan desain kabinet eksterior bergelombang dan kabel daya yang telah disambungkan untuk menjaga kerapian kabel. Tersedia finishing tepi opsional dari aluminium anodisasi yang dipoles dengan fungsi klik mudah untuk pemasangan cepat.
Tampilan superjernih dengan kecerahan dan warna yang luar biasa.
Dengan warna 12 bit dan resolusi HDR10+, panel LED Unite Seri 5000 Philips menyuguhkan tampilan superjernih dengan ketajaman warna dan kecerahan nyaris sempurna untuk pengalaman visual yang tiada duanya.
Aktif otomatis begitu produk mulai digunakan.
Aktif otomatis begitu produk mulai digunakan.
Spesifikasi Teknis
Gambar/Tampilan
Kecerahan (nit)
600
nit
Keseragaman Kecerahan
>=97%
Kalibrasi (kecerahan/warna)
Warna dan Kecerahan
Rentang penyesuaian suhu warna
3.000–10.000
Suhu warna default
6500±500
Rasio kontras (standar)
5000:1
Sudut pandang (horizontal)
160
derajat
Sudut pandang (vertikal)
160
derajat
Kedalaman bit(bit)
13
Frekuensi Frame (Hz)
50-60
Refresh rate (Hz)
1.920–3.840 Hz
Rentang penyesuaian suhu warna (K) (berdasarkan perangkat lunak)
3.000–10.000
Sudut tampilan (°) H/V
160°
Daya
Tegangan Input
AC100~240V (50 & 60Hz)
Konsumsi daya layar hitam (W)
<25,9
Kapasitas daya maks. untuk beberapa kabinet ketika menggunakan daisy chain
16
BTU/M2 (BC)
1.330
BTU/M2 (AC)
1.207
Konsumsi Daya Maksimal Kabinet (W) (BC)
<80
Konsumsi Daya Maksimal Kabinet (W) (AC):
<60
Konsumsi Daya Standar Kabinet (W) (AC)
<20,25
Konsumsi daya/M2 (W) (BC)
390
Konsumsi daya/M2 (W) (AC)
354
Kondisi pengoperasian
Kisaran suhu (pengoperasian)
-10–45
°C
Kisaran suhu (penyimpanan)
-40–60
°C
Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
10%–90%RH
Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
10%–70%RH
Lingkungan penggunaan (dalam/luar ruangan)
Dalam ruangan
Kabinet
Area kabinet (m2)
0,2052
Piksel kabinet (Dot)
1.137.777
Resolusi kabinet (L x T)
640x360 mm
Konektor data
RJ45
Konektor daya
Konektor 3 pin
Kuantitas receiving card
2 buah
Spesifikasi receiving card
A10s Pro x2
Merek receiving card
Novastar
Berat (kg)
4,7±0,2
Diagonal kabinet (inci)
600x337,5x33,6
Konstruksi kabinet
Cor
Ukuran kabinet (LxTxP dalam mm)
600x337,5x33,6
Ukuran kabinet (inci)
27,1”
Modul
Tipe LED
COB
Konstitusi piksel
1R1G1B Flip Chip
Masa pakai LED (Jam)
100.000 jam
Resolusi modul (piksel LxT)
160x180
Pitch piksel (mm)
0,9375
Ukuran modul (LxT dalam mm)
150x168,75
Jenis tiang LED
Katode umum
Berat (kg)
0,15
Hemat daya layar hitam
Y
Aksesori
Kabel LAN (jenis/panjang)
RJ45 75 cm/RJ45 15 cm
Sekrup (jenis/panjang dalam mm)
Hex M6, 22 mm
QSG (Panduan Mulai Cepat)
Dicetak di karton
Lain-lain
Garansi
36 bulan
Persetujuan peraturan
CCC
CE
ETL
FCC
SASO
UKCA
RoHS
Data Kemasan
Berat bersih (produk, tetapi tidak termasuk aksesori dan kemasan dalam kg)
<4,8 kg
Berat kemasan kardus/kertas (dalam gram)
1.100±100
Berat plastik kemasan (LDPE/EPE/HDPE/PVC dalam gram)
400±100
Ukuran kemasan (LxTxP dalam mm)
822x461x99
Berat kotor (produk lengkap, termasuk aksesori dan kemasan dalam kg)