LED Unite 6000 Series Philips menyempurnakan kinerja LED profesional. Dirancang penuh ketelitian dan dipertimbangkan secara matang untuk memudahkan instalasi dengan berbagai fitur canggih dan kualitas visual yang menakjubkan. Cocok untuk lingkungan bisnis dengan dampak yang besar.
Produk ini berhak mendapatkan keringanan PPN
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Visual supertajam dengan opsi pitch piksel 1,2/1,5/1,8.
Menghadirkan visual berkualitas istimewa dengan opsi panel untuk: pitch piksel 1,2 mm dengan modul 14HDL6012IM/00; pitch piksel 1,5 mm dengan modul 14HDL6015IM/00; pitch piksel 1,8 mm dengan modul 14HDL6018IM/00. Warna-warni yang cerah, warna hitam yang pekat, dan kecerahan yang seragam menciptakan pengalaman visual yang imersif, cocok untuk lingkungan kerja dengan dampak yang besar.
Refresh rate 3.840 Hz memastikan gerakan yang bebas kedipan dan mulus.
Dengan refresh rate hingga 3.840 Hz, panel LED Unite 6000 Series Philips ini menghadirkan visual yang bebas kedipan dan mulus. Cocok untuk memutar konten yang bergerak cepat dan live feed.
Konsistensi di semua modul berkat kalibrasi pabrik.
Kalibrasi pabrik menjamin kecerahan dan akurasi warna yang seragam di semua modul. Hasilnya? Kualitas gambar yang konsisten yang mempertahankan integritas merek dan standar profesional dalam berbagai skala. Cocok untuk meningkatkan pendapatan melalui iklan.
Warna yang akurat dengan kedalaman warna yang menakjubkan.
Kedalaman warna yang lebih tinggi meningkatkan gradien, menghilangkan color banding, dan membuat konten tampak lebih nyata. Dapatkan kinerja maksimal untuk kesempurnaan membangun merek, presentasi yang luar biasa, dan tampilan yang imersif.
Desain modular menyesuaikan dengan segala jenis ruang atau resolusi.
Kontrol kecerahan yang canggih dan fitur penyempurnaan kinerja pada LED Unite 6000 Series Philips yang mendukung fleksibilitas menyederhanakan integrasi dan pengoperasian, menyesuaikan dengan pencahayaan dan kebutuhan konten, serta menyuguhkan konten secara maksimal. Akses bagian depan memudahkan servis dan pemeliharaan, dengan masing-masing modul di kabinet yang dapat dilepas dengan mudah, dan akses langsung ke catu daya, papan hub, dan kabel.
Spesifikasi Teknis
Gambar/Tampilan
Kecerahan (nit)
600
nit
Keseragaman kecerahan
≧97%
Kalibrasi (kecerahan/warna)
Warna dan Kecerahan
Rentang penyesuaian suhu warna
4000~9500 (dengan perangkat lunak)
Suhu warna default
6.500 K ± 500 K
Rasio kontras
≥3.000:1
Kedalaman bit(bit)
13
Frekuensi Frame (Hz)
50-60
Refresh rate (Hz)
≦3.840 Hz
Keseragaman warna
±0,012Cx,Cy
Koordinat warna
0,313, 0,325 (±0,012Cx,Cy)
Sudut tampilan (°) H/V
145/145
Kecepatan pemindaian
45
Daya
Tegangan Input
AC100~240V (50 & 60Hz)
BTU/M2
1483/1314/1146
Konsumsi Daya Maksimal Kabinet (W)
88/78/68
Konsumsi Daya Standar Kabinet (W)
29,3 / 26 / 22,7
Konsumsi daya/M2 (W)
435/385/336
Unit catu daya
HWT-354V6-SS
Kondisi pengoperasian
Kisaran suhu (pengoperasian)
-20 - 45
°C
Kisaran suhu (penyimpanan)
-20 - 50
°C
Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
10–80% RH
Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
10–85% RH
Lingkungan penggunaan (dalam/luar ruangan)
Dalam ruangan
Kabinet
Area kabinet (m2)
0,2025
Resolusi kabinet (L x T)
480x270/384x216/320x180 piksel
Konektor data
RJ45
Konektor daya
C13/C14
Kuantitas receiving card
1
Merek receiving card
Novastar
Berat (kg)
5,44 kg (±)/5,36 kg (±)/5,36 kg (±)
Konstruksi kabinet
Aluminium Die-Cast
Ukuran kabinet (LxTxP dalam mm)
600x337,5x33,5/600x337,5x33,6/600x337,5x33,7
Ukuran kabinet (inci)
27,1”
Jenis receiving card
A5s+
Modul
Tipe LED
SMD
Konstitusi piksel
SMD 1R1G1B
Pitch piksel (mm)
1,25/1,5625/1,875
Ukuran modul (LxT dalam mm)
300x168,75x2,0 mm (toleransi: +0/-0,1)
Jenis tiang LED
Anoda Umum
Masa Pakai LED (Jam, kecerahan sedang)
100,000
Lapisan konformal (tahan UV)
Tidak
Kesejajaran modul LED dengan rangka belakang
≦0,25 mm
Resolusi Modul (L×T dalam piksel)
240x135/192x108/160x90
Termasuk
Layar hitam penghemat daya, Memori flash, Penghemat daya dinamis