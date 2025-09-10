Cari istilah

  • Panel LED Unite Seri 6000 Philips Panel LED Unite Seri 6000 Philips Panel LED Unite Seri 6000 Philips

    Signage Solutions Panel LED Unite 6000 Philips

    27HDL6000IP/00

    Panel LED Unite Seri 6000 Philips

    LED Unite 6000 Series Philips menyempurnakan kinerja LED profesional. Dirancang penuh ketelitian dan dipertimbangkan secara matang untuk memudahkan instalasi dengan berbagai fitur canggih dan kualitas visual yang menakjubkan. Cocok untuk lingkungan bisnis dengan dampak yang besar.

    Signage Solutions Panel LED Unite 6000 Philips

    Produk serupa

    See all Seri L-Line

    Panel LED Unite Seri 6000 Philips

    Kinerja unggulan. Integrasi tanpa gangguan.

    • 27”
    • LED Direct View

    Visual supertajam dengan opsi pitch piksel 1,2/1,5/1,8.

    Menghadirkan visual berkualitas istimewa dengan opsi panel untuk: pitch piksel 1,2 mm dengan modul 14HDL6012IM/00; pitch piksel 1,5 mm dengan modul 14HDL6015IM/00; pitch piksel 1,8 mm dengan modul 14HDL6018IM/00. Warna-warni yang cerah, warna hitam yang pekat, dan kecerahan yang seragam menciptakan pengalaman visual yang imersif, cocok untuk lingkungan kerja dengan dampak yang besar.

    Refresh rate 3.840 Hz memastikan gerakan yang bebas kedipan dan mulus.

    Dengan refresh rate hingga 3.840 Hz, panel LED Unite 6000 Series Philips ini menghadirkan visual yang bebas kedipan dan mulus. Cocok untuk memutar konten yang bergerak cepat dan live feed.

    Konsistensi di semua modul berkat kalibrasi pabrik.

    Kalibrasi pabrik menjamin kecerahan dan akurasi warna yang seragam di semua modul. Hasilnya? Kualitas gambar yang konsisten yang mempertahankan integritas merek dan standar profesional dalam berbagai skala. Cocok untuk meningkatkan pendapatan melalui iklan.

    Warna yang akurat dengan kedalaman warna yang menakjubkan.

    Kedalaman warna yang lebih tinggi meningkatkan gradien, menghilangkan color banding, dan membuat konten tampak lebih nyata. Dapatkan kinerja maksimal untuk kesempurnaan membangun merek, presentasi yang luar biasa, dan tampilan yang imersif.

    Desain modular menyesuaikan dengan segala jenis ruang atau resolusi.

    Kontrol kecerahan yang canggih dan fitur penyempurnaan kinerja pada LED Unite 6000 Series Philips yang mendukung fleksibilitas menyederhanakan integrasi dan pengoperasian, menyesuaikan dengan pencahayaan dan kebutuhan konten, serta menyuguhkan konten secara maksimal. Akses bagian depan memudahkan servis dan pemeliharaan, dengan masing-masing modul di kabinet yang dapat dilepas dengan mudah, dan akses langsung ke catu daya, papan hub, dan kabel.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Kecerahan (nit)
      600  nit
      Keseragaman kecerahan
      ≧97%
      Kalibrasi (kecerahan/warna)
      Warna dan Kecerahan
      Rentang penyesuaian suhu warna
      4000~9500 (dengan perangkat lunak)
      Suhu warna default
      6.500 K ± 500 K
      Rasio kontras
      ≥3.000:1
      Kedalaman bit(bit)
      13
      Frekuensi Frame (Hz)
      50-60
      Refresh rate (Hz)
      ≦3.840 Hz
      Keseragaman warna
      ±0,012Cx,Cy
      Koordinat warna
      0,313, 0,325 (±0,012Cx,Cy)
      Sudut tampilan (°) H/V
      145/145
      Kecepatan pemindaian
      45

    • Daya

      Tegangan Input
      AC100~240V (50 & 60Hz)
      BTU/M2
      1483/1314/1146
      Konsumsi Daya Maksimal Kabinet (W)
      88/78/68
      Konsumsi Daya Standar Kabinet (W)
      29,3 / 26 / 22,7
      Konsumsi daya/M2 (W)
      435/385/336
      Unit catu daya
      HWT-354V6-SS

    • Kondisi pengoperasian

      Kisaran suhu (pengoperasian)
      -20 - 45  °C
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 - 50  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      10–80% RH
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      10–85% RH
      Lingkungan penggunaan (dalam/luar ruangan)
      Dalam ruangan

    • Kabinet

      Area kabinet (m2)
      0,2025
      Resolusi kabinet (L x T)
      480x270/384x216/320x180 piksel
      Konektor data
      RJ45
      Konektor daya
      C13/C14
      Kuantitas receiving card
      1
      Merek receiving card
      Novastar
      Berat (kg)
      5,44 kg (±)/5,36 kg (±)/5,36 kg (±)
      Konstruksi kabinet
      Aluminium Die-Cast
      Ukuran kabinet (LxTxP dalam mm)
      600x337,5x33,5/600x337,5x33,6/600x337,5x33,7
      Ukuran kabinet (inci)
      27,1”
      Jenis receiving card
      A5s+

    • Modul

      Tipe LED
      SMD
      Konstitusi piksel
      SMD 1R1G1B
      Pitch piksel (mm)
      1,25/1,5625/1,875
      Ukuran modul (LxT dalam mm)
      300x168,75x2,0 mm (toleransi: +0/-0,1)
      Jenis tiang LED
      Anoda Umum
      Masa Pakai LED (Jam, kecerahan sedang)
      100,000
      Lapisan konformal (tahan UV)
      Tidak
      Kesejajaran modul LED dengan rangka belakang
      ≦0,25 mm
      Resolusi Modul (L×T dalam piksel)
      240x135/192x108/160x90
      Termasuk
      Layar hitam penghemat daya, Memori flash, Penghemat daya dinamis

    • Lain-lain

      Garansi
      2 tahun
      Persetujuan peraturan
      • FCC SDOC, Bagian 15, Kelas A
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • CE
      • RoHS

    • Data Kemasan

      Ukuran kemasan (LxTxP dalam mm)
      690*420*123 mm
      Berat kotor
      5,155 kg (±158 g)
      Berat bersih
      3.175Kg(±158g)
      Berat Karton/Kertas
      1,95 kg (±98 g)
      Berat Plastik
      0,5 kg (±24 g)

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.