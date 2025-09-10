Desain modular menyesuaikan dengan segala jenis ruang atau resolusi.

Kontrol kecerahan yang canggih dan fitur penyempurnaan kinerja pada LED Unite 6000 Series Philips yang mendukung fleksibilitas menyederhanakan integrasi dan pengoperasian, menyesuaikan dengan pencahayaan dan kebutuhan konten, serta menyuguhkan konten secara maksimal. Akses bagian depan memudahkan servis dan pemeliharaan, dengan masing-masing modul di kabinet yang dapat dilepas dengan mudah, dan akses langsung ke catu daya, papan hub, dan kabel.