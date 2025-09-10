Warna, gradien, dan skala abu-abu termutakhir.

Kedalaman warna yang lebih tinggi meningkatkan gradien dan menghilangkan color banding, sementara kompensasi termal menghilangkan color casting bahkan dengan waktu pengoperasian yang lebih panjang. Skala abu-abu termutakhir menyuguhkan kualitas tekstur yang lebih tinggi pada gambar sekaligus mendukung waktu pemrosesan yang lebih cepat. Semuanya membuat konten tampak lebih nyata dan menghasilkan kinerja yang maksimal untuk kesempurnaan membangun merek, presentasi yang luar biasa, dan tampilan yang imersif.