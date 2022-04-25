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    Signage Solutions Layar LED

    31BDL7331L/00

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    Tiada batasan. Philips L-Line seri 7000 adalah solusi papan tampilan grafis LED dengan fleksibilitas bentuk dan ukuran yang tak terbatas. Penautan yang mudah dan dukungan beberapa opsi ukuran memungkinkan tampilan segala dimensi yang benar-benar unik untuk hasil yang sempurna.

    Signage Solutions Layar LED

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    Layar LED dengan segala rupa dan bentuk

    • 31''
    • LED Direct View

    Tersedia dalam 3 dimensi

    Braket pemasangan yang praktis dan telah dipatenkan membuat proses pemasangan lebih cepat. Item opsional ini tersedia untuk pemasangan LED datar, lengkungan cembung (177,5/175/172,5 derajat), dan sudut L 90 derajat.

    Lapisan konformal dan perlindungan terhadap masuknya benda asing

    Lapisan konformal yang tahan debu, kotoran, jamur, dan kelembapan memberikan perlindungan pada produk serta memudahkan perawatan. Dengan rating IP30 dan sertifikasi perlindungan terhadap masuknya benda asing, risiko korsleting akibat debu dan korosi dapat diminimalkan.

    Sambungan Panel Dinamis

    Kombinasikan berbagai ukuran panel LED Philips L-Line 7000 untuk menciptakan layar dengan berbagai bentuk dan dimensi. Pin penyelaras yang fleksibel dan dinamis memastikan pemasangan yang tepat dalam berbagai kondisi, menghasilkan permukaan layar yang mulus dan sempurna. Untuk menambah kemudahan dan efisiensi, setiap panel LED memiliki celah di setiap sisi untuk sambungan kabel yang fleksibel antara panel LED dan sambungan input eksternal. Celah di bagian atas dan bawah panel LED dapat dibuka jika akses hanya tersedia dari bagian atas atau bawah panel.

    Penghematan Daya Dinamis

    Layar LED Profesional Philips menggunakan LED berkualitas tinggi yang telah diuji secara menyeluruh, hemat energi, dan ekonomis. Selain itu, teknologi canggih memungkinkan layar untuk menghemat konsumsi daya secara dinamis.

    Kalibrasi pabrik

    Setiap panel LED Philips L-Line dikalibrasi di pabrik kami dalam kondisi yang baik. Dengan begitu, tidak diperlukan kalibrasi tambahan di lokasi sehingga pemasangan menjadi lebih cepat. File kalibrasi dan konfigurasi tersedia untuk mempermudah perawatan.

    Desain tahan api

    Desain tahan api memperlambat penyebaran api dan mempertahankan keutuhan struktur panel LED saat terjadi kebakaran. Telah diuji dan disertifikasi dengan Sertifikasi Keselamatan Kebakaran.

    Menciptakan berbagai bentuk, sudut L, atau lengkung

    Panel LED Philips L-Line seri 7000 hadir dengan tinggi 25 cm dan tersedia dalam lebar 50 cm, 75 cm, dan 100 cm. Layar ini dapat dipasang dalam berbagai format lanskap tanpa batasan ukuran. Tersedia juga dalam sudut lengkung untuk menciptakan desain lengkung dalam format cembung dan cekung.

    Sudut lekuk opsional mendukung tampilan melengkung

    Buat layar tanpa bezel dalam berbagai bentuk, ukuran, atau resolusi. Desain modular panel LED Profesional Philips dapat disesuaikan di segala jenis ruang sehingga Anda dapat membangun instalasi besar atau menata letaknya sesuka hati. Ciptakan layar yang terintegrasi sempurna di sekitar pintu dan celah lainnya. Dengan Philips seri 7000 terbaru, tampilan sudut dan lengkungan dapat dibuat dengan lebih mudah.

    Pemantauan Kondisi Aktif Philips

    Presisi untuk hasil yang sempurna. Pemantauan Kondisi Aktif membuat perawatan menjadi lebih cepat, sederhana, dan terencana dengan menampilkan item yang mengalami kerusakan serta lokasinya secara tepat. Dengan memanfaatkan perangkat lunak yang bekerja secara real-time saat online dan offline, penggantian komponen menjadi lebih efisien, cocok untuk pemilik layar yang tersebar di berbagai wilayah.

    Penautan mudah untuk gambar yang sempurna

    Layar LED Profesional Philips Anda dilengkapi dengan kabel bawaan untuk menjaga kabel daya dan data tetap rapi. Panel layar menggunakan metode daisy-chain untuk daya dan data sehingga lebih ringkas dan mempercepat pemasangan.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Rasio Aspek
      3:1
      Keseragaman kecerahan
      >=97%
      Kecerahan setelah kalibrasi
      900 nit
      Kecerahan sebelum kalibrasi
      1.200 nit
      Kalibrasi (kecerahan/warna)
      Didukung
      Rentang penyesuaian suhu warna
      4000~9500 K (menurut perangkat lunak)
      Suhu warna default
      6500±500 K
      Rasio kontras (standar)
      3.900:1
      Sudut pandang (horizontal)
      155  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      150  derajat
      Penyempurnaan gambar
      Tampilan gamut warna luas
      Penempatan
      Lanskap
      Frekuensi Frame (Hz)
      50 & 60
      Refresh rate (Hz)
      2.100~3.900 (14 bit: 3.900 Hz)
      Penggunaan
      Dalam ruangan

    • Mudah

      Mudah dipasang
      • Pin penyangga
      • Ringan
      Loop through daya
      Untuk lingkungan 230 V: maksimal 12 kabinet, untuk lingkungan 110 V: maksimal 6 kabinet, maks. 10 A
      Loop through kontrol sinyal
      RJ45

    • Daya

      Tegangan Input
      AC100~240V (50 & 60Hz)
      Konsumsi daya layar hitam (W)
      <10
      Konsumsi daya maks. AC (W)
      <89
      Konsumsi daya maks. BC (W)
      <127,6
      Konsumsi daya standar (W)
      <29,3

    • Kondisi pengoperasian

      Kisaran suhu (pengoperasian)
      -20~45  °C
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20~50  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      10~80%
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      10~85%

    • Kabinet

      Area kabinet (m2)
      0,25
      Piksel kabinet (Dot)
      19.200
      Resolusi kabinet (L x T)
      240 x 80
      Ukuran kabinet (mm)
      750x250x40
      Konektor data
      RJ45
      Konektor daya
      Soket 3 inti (C14 masuk, C13 keluar)
      Kuantitas receiving card
      1 buah
      Spesifikasi receiving card
      A5S Plus
      Merek receiving card
      NovaStar
      Berat (kg)
      4,54
      Diagonal kabinet (inci)
      31,1"
      Konstruksi kabinet
      Aluminium Die-Cast
      Sudut samping (derajat)
      45

    • Modul

      Tipe LED
      Kabel tembaga SMD 2121
      Konstitusi piksel
      1R1G1B
      Masa pakai LED (Jam)
      100.000 pada kecerahan sedang
      Resolusi modul (piksel LxT)
      80x80
      Pitch piksel (mm)
      3,1
      Ukuran modul (LxT dalam mm)
      249,9*249,9

    • Aksesori

      Kabel LAN (RJ45, CAT-5)
      1 buah
      Kabel daya
      2 buah
      QSG
      1 buah

    • Lain-lain

      Garansi
      2 tahun
      Persetujuan peraturan
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS
      • FCC SDOC, Bagian 15, Kelas A
      • EAC
      Sertifikasi tahan api
      • BS 476 Part7:1997
      • UL94
      Lapisan konformal
      papan hub, modul LED sisi belakang

    • Data Kemasan

      Dimensi kemasan (mm)
      950x421x224
      Berat kotor (kg)
      9,36

    Badge-D2C

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