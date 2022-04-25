Sambungan Panel Dinamis

Kombinasikan berbagai ukuran panel LED Philips L-Line 7000 untuk menciptakan layar dengan berbagai bentuk dan dimensi. Pin penyelaras yang fleksibel dan dinamis memastikan pemasangan yang tepat dalam berbagai kondisi, menghasilkan permukaan layar yang mulus dan sempurna. Untuk menambah kemudahan dan efisiensi, setiap panel LED memiliki celah di setiap sisi untuk sambungan kabel yang fleksibel antara panel LED dan sambungan input eksternal. Celah di bagian atas dan bawah panel LED dapat dibuka jika akses hanya tersedia dari bagian atas atau bawah panel.