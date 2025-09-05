24/7 – tampilkan konten Anda sepanjang waktu.

Dengan kecerahan 500 cd/m2 untuk visibilitas yang lebih baik dalam kondisi pencahayaan sekitar yang terang atau di bawah sinar matahari, Philips Signage 5000 Series dirancang untuk digunakan 24/7. Fitur tersebut menjadikan produk ini pilihan yang tepat untuk digunakan di pusat perjalanan dan transportasi, pusat ritel, tempat usaha makanan dan minuman, dan banyak lagi.