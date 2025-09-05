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  • Philips Signage 5000 Series Philips Signage 5000 Series Philips Signage 5000 Series

    Signage Solutions Philips Signage 5000 Series

    32BDL5050D/00

    Philips Signage 5000 Series

    Bukan sekadar layar biasa. Buat audiens terpukau dan hadirkan pengalaman visual yang lebih memikat dengan Philips Signage 5000. Didukung Android 14 untuk integrasi yang lancar, layar serbaguna ini siap beroperasi 24/7 dan memberikan performa luar biasa dalam berbagai skenario penggunaan.

    Signage Solutions Philips Signage 5000 Series

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    Philips Signage 5000 Series

    Layar modular pintar – performa andal 24/7

    • 32"
    • Didukung Android
    • 500 cd/m2

    24/7 – tampilkan konten Anda sepanjang waktu.

    Dengan kecerahan 500 cd/m2 untuk visibilitas yang lebih baik dalam kondisi pencahayaan sekitar yang terang atau di bawah sinar matahari, Philips Signage 5000 Series dirancang untuk digunakan 24/7. Fitur tersebut menjadikan produk ini pilihan yang tepat untuk digunakan di pusat perjalanan dan transportasi, pusat ritel, tempat usaha makanan dan minuman, dan banyak lagi.

    Pasang dalam orientasi potret atau lanskap.

    Perpanjang masa pakai layar Anda dengan pendekatan modular kami. Memungkinkan masa pakai produk yang lebih lama dengan komponen yang mudah dilepas dan diganti, serta fokus pada keberlanjutan dengan mengurangi limbah WEEE.

    System on Chip Android 14 yang profesional.

    Didukung Android 14, layar Philips Signage 5050 dirancang pada platform yang profesional dengan dukungan keamanan dan konektivitas tepercaya. Dioptimalkan untuk aplikasi bawaan Android, serta memungkinkan instalasi aplikasi web dan perangkat lunak secara langsung di layar sehingga pemutar media eksternal tidak diperlukan.

    Browser HTML5 berbasis Chromium terintegrasi.

    Sambungkan dan kendalikan konten Anda melalui cloud dengan browser berbasis Chromium dan HTML5 terpadu. Rancang konten secara online dan hubungkan satu layar, atau jaringan lengkap Anda, dalam mode lanskap atau potret. Cukup sambungkan ke internet dengan kabel RJ45.

    Fitur Philips Wave untuk pengelolaan perangkat dari jarak jauh.

    Maksimalkan kemampuan, keserbagunaan, dan keandalan layar Philips Signage 5000 Anda dari jarak jauh dengan Wave. Platform cloud evolusioner ini memberi Anda kendali penuh dengan pemasangan dan pengaturan yang mudah untuk memantau dan mengontrol layar, memperbarui firmware, mengelola daftar putar, dan mengatur jadwal pengoperasian. Hemat waktu, hemat energi, dan ramah lingkungan.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      80.01  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      31.5  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      1920x1080p
      Pitch piksel
      0,36375 (H) x 0,36375 (V) mm
      Resolusi optimal
      1920 x 1080 @ 60Hz
      Kecerahan
      500  cd/m²
      Warna tampilan
      16,7 Juta
      Rasio kontras (standar)
      1200:1
      Rasio kontras dinamis
      500,000:1
      Waktu respons (standar)
      8  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Penyempurnaan gambar
      • Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2
      • Kompensasi gerakan non-selang-seling
      • Penyempurnaan kontras dinamis
      • Progressive scan
      Teknologi panel
      ADS
      Sistem operasi
      Android 14
      Kabut Embun
      25%

    • Konektivitas

      Output audio
      Jack 3,5mm
      Input video
      • DisplayPort 1.4 (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB-C (4,5 W)
      Koneksi lain
      • Konektor antena 4G/LTE
      • Mikro USB (x1) (OTG)
      • USB 3.0 (x2)
      Keluaran video
      HDMI 2.0
      Kontrol eksternal
      • RJ45
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm
      • IR (in/out) jack 3,5 mm
      • Wi-Fi 6
      • Modul internal Bluetooth 5.2

    • Mudah

      Penempatan
      • Lanskap (24/7)
      • Potret (24/7)
      Matriks Kotak
      Hingga 10 x 15
      Fungsi hemat energi layar
      Pergeseran Piksel
      Kontrol keyboard
      • Tersembunyi
      • Dapat dikunci
      Sinyal loop through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      • HDMI1
      • HDMI2
      • SoC Android
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RS232
      • Slot mPCIe 4G eksternal
      • RJ45

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10 W RMS

    • Daya

      Stopkontak
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Penggunaan daya siaga
      <0,5 W
      Kelas Label Energi
      F
      Konsumsi
      Lot5 EEI 27 W

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 1024 x 768, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 900, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 640 x 480, 60Hz
      • 800 x 600, 60Hz
      Format video
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576i, 50Hz
      • 576p, 50Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 480i, 60Hz

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      726,5  milimeter
      Berat produk
      5,7  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      425,4  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      65,1 (@Pemasangan di dinding)/69,1 (@AC)  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      28,60  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      16.75  inci
      Pemasangan di dinding
      100 (H) x 100 (V) mm / 200 (H) x 200 (V) mm, M4
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      2.56(@Wall mount) / 2.72(@AC)  inci
      Lebar bezel
      11,9 mm (T/L/R), 17,2 mm (B)
      Berat produk (lb)
      12,57  lb

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  jam
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      20-80 % RH (Tanpa kondensasi)
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      5–95 % RH (Tanpa kondensasi)

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • MPEG
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      • WEBM
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Pemutar Internal

      CPU
      4x A72 + 4x A53 RK3576 + MT9800
      GPU
      ARM Mali G52 MC3
      Memori
      4GB RAM
      Penyimpanan
      32GB

    • Aksesori

      Aksesori Disertakan
      • kabel daisy-chain RS232
      • Logo Philips (x1)
      • Tutup Sakelar AC
      • Tutup USB (x1)
      • Sekrup
      • Kabel daya AC
      • Kabel sensor IR (1,8 m) (x1)
      • Panduan cepat
      • Remote control & baterai AAA
      • Kabel RS232

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Spanyol
      • Polandia
      • Turki
      • Rusia
      • Italia
      • Mandarin Sederhana
      • Cina Tradisional
      • Arab
      • Jepang
      • Denmark
      • Belanda
      • Finlandia
      • Norwegia
      • Portugis
      • Swedia
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • RoHS
      • CB

    Badge-D2C

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