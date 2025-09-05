50BDL5050D/00
Philips Signage 5000 Series
Bukan sekadar layar biasa. Buat audiens terpukau dan hadirkan pengalaman visual yang lebih memikat dengan Philips Signage 5000. Didukung Android 14 untuk integrasi yang lancar, layar serbaguna ini siap beroperasi 24/7 dan memberikan performa luar biasa dalam berbagai skenario penggunaan.
Jika Anda berhak mendapatkan keringanan PPN untuk peralatan medis, maka Anda bisa mengklaimnya untuk produk ini. Jumlah PPN akan dikurangi dari harga yang tercantum di bawah ini. Lihat detail selengkapnya nya dalam keranjang belanja Anda.
Dengan kecerahan 600 cd/m2 untuk visibilitas yang lebih baik dalam kondisi pencahayaan sekitar yang terang atau di bawah sinar matahari, Philips Signage 5000 Series dirancang untuk digunakan 24/7. Fitur tersebut menjadikan produk ini pilihan yang tepat untuk digunakan di pusat perjalanan dan transportasi, pusat ritel, tempat usaha makanan dan minuman, dan banyak lagi.
Perpanjang masa pakai layar Anda dengan pendekatan modular kami. Memungkinkan masa pakai produk yang lebih lama dengan komponen yang mudah dilepas dan diganti, serta fokus pada keberlanjutan dengan mengurangi limbah WEEE.
Didukung Android 14, layar Philips Signage 5050 dirancang pada platform yang profesional dengan dukungan keamanan dan konektivitas tepercaya. Dioptimalkan untuk aplikasi bawaan Android, serta memungkinkan instalasi aplikasi web dan perangkat lunak secara langsung di layar sehingga pemutar media eksternal tidak diperlukan.
Sambungkan dan kendalikan konten Anda melalui cloud dengan browser berbasis Chromium dan HTML5 terpadu. Rancang konten secara online dan hubungkan satu layar, atau jaringan lengkap Anda, dalam mode lanskap atau potret. Cukup sambungkan ke internet dengan kabel RJ45.
Maksimalkan kemampuan, keserbagunaan, dan keandalan layar Philips Signage 5000 Anda dari jarak jauh dengan Wave. Platform cloud evolusioner ini memberi Anda kendali penuh dengan pemasangan dan pengaturan yang mudah untuk memantau dan mengontrol layar, memperbarui firmware, mengelola daftar putar, dan mengatur jadwal pengoperasian. Hemat waktu, hemat energi, dan ramah lingkungan.
Gambar/Tampilan
Konektivitas
Mudah
Suara
Daya
Resolusi Layar yang Didukung
Dimensi
Kondisi pengoperasian
Aplikasi Multimedia
Pemutar Internal
Aksesori
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