Mode Tiling. Buat videowall dalam ukuran apa saja

Hubungkan dua atau lebih layar profesional Philips untuk menciptakan videowall dengan pengaturan ubin tanpa memerlukan perangkat eksternal. Satu pemutar terintegrasi mengelola seluruh konten, baik untuk konfigurasi 4 layar maupun hingga 40 layar. Konten 4K didukung sepenuhnya, dan saat ditampilkan pada 4 layar, Anda mendapatkan resolusi dot‑by‑dot terbaik untuk detail yang maksimal dan ketajaman yang optimal.