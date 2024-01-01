Cari istilah

  • Tampilan lebih baik Tampilan lebih baik Tampilan lebih baik

    Signage Solutions EcoDesign

    65BDL3650QE/02

    Tampilan lebih baik

    Tampilkan konten menarik dengan layar digital 4K Ultra HD yang ramah lingkungan ini. Menghadirkan kinerja 4K UHD terbaik sekaligus lebih hemat daya dibandingkan dengan model lain yang ada di pasaran, dengan EcoDesign PPDS terbaru.

    Signage Solutions EcoDesign

    Produk serupa

    See all Seri Q-Line

    Tampilan lebih baik

    Layar 18/7 EcoDesign

    • 65"
    • Lampu Latar LED Direct
    • Ultra HD

    100% kemasan daur ulang dan dapat didaur ulang

    Dengan proses manufaktur, fitur fisik, bahan, kemasan, dan perangkat lunak bawaan yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi, layar Philips Signage 3650 EcoDesign dirancang untuk beroperasi dengan penggunaan daya hingga 50% lebih sedikit dibandingkan layar serupa tetapi tetap menghadirkan kinerja terbaik.

    Prosesor Android SoC. Aplikasi asli dan web

    Didukung platform SoC Android 10 kami, layar yang dirancang untuk bekerja secara intensif ini dioptimalkan untuk aplikasi Android bawaan. Anda juga dapat menginstal aplikasi web secara langsung ke layar. Fleksibel dan aman, memastikan spesifikasi layar tetap relevan untuk jangka panjang.

    Sambungkan dan kendalikan konten Anda melalui cloud

    Sambungkan dan kendalikan konten melalui cloud dengan browser HTML5 terintegrasi. Menggunakan browser berbasis Chromium, rancang konten secara online dan sambungkan satu layar atau jaringan lengkap Anda. Tampilkan konten dalam mode lanskap dan potret dengan resolusi full HD. Cukup sambungkan layar ke internet menggunakan modul Wi-Fi CRD22 atau melalui LAN, lalu nikmati daftar putar Anda.

    Bersertifikat EPEAT Gold Climate+

    Diakui oleh dan terdaftar di EPEAT dengan Ekolabel Gold Climate+, Philips Signage 3650 EcoDesign memenuhi serangkaian kriteria ketat yang ditetapkan oleh ekolabel utama dunia untuk produk elektronik.

    FailOver. Pemutaran konten bebas gangguan

    Sebagai teknologi revolusioner untuk aplikasi komersial berkebutuhan tinggi, FailOver secara otomatis memutar konten cadangan di layar jika terjadi kegagalan sumber input atau aplikasi. Cukup pilih koneksi input utama dan koneksi FailOver, lalu nikmati perlindungan konten secara instan.

    Interact opsional untuk berbagi layar secara nirkabel

    Berbagi layar secara nirkabel menggunakan jaringan Wi-Fi yang ada untuk menghubungkan perangkat secara langsung dan aman. Atau, gunakan dongle HDMI Interact opsional kami untuk memproyeksikan konten langsung ke layar tanpa terhubung ke jaringan yang aman.

    Fitur Philips Wave untuk pengelolaan dari jarak jauh

    Maksimalkan kemampuan, keserbagunaan, dan keandalan layar Philips Signage 3650 EcoDesign Anda dari jarak jauh dengan Wave. Platform cloud evolusioner ini memberi Anda kendali penuh dengan pemasangan dan pengaturan yang mudah untuk memantau dan mengontrol layar, memperbarui firmware, mengelola daftar putar, dan mengatur jadwal pengoperasian. Hemat waktu, hemat energi, dan ramah lingkungan.

    Wi-Fi dan Bluetooth 5.2 melalui modul opsional

    Penjadwalan dan pemutaran konten dari USB atau memori internal jadi makin mudah. Layar Profesional Philips Anda akan menyala dari mode siaga untuk memutar konten yang diinginkan, lalu kembali ke mode siaga setelah konten selesai diputar.

    Spesifikasi Teknis

    • Gambar/Tampilan

      Ukuran layar diagonal (metrik)
      163.9  cm
      Ukuran layar diagonal (inci)
      64.5  inci
      Rasio Aspek
      16:9
      Resolusi panel
      3840 x 2160
      Pitch piksel
      0,372 x 0,372 mm
      Resolusi optimal
      3840 x 2160 @ 60 Hz
      Kecerahan
      350  cd/m²
      Warna tampilan
      1,06 Miliar
      Rasio kontras (standar)
      1200:1
      Rasio kontras dinamis
      500,000:1
      Waktu respons (standar)
      8  md
      Sudut pandang (horizontal)
      178  derajat
      Sudut pandang (vertikal)
      178  derajat
      Penyempurnaan gambar
      • Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2
      • Kompensasi gerakan non-selang-seling
      • Progressive scan
      • Penyempurnaan kontras dinamis
      Teknologi panel
      IPS
      Sistem operasi
      Android 10
      Kabut Embun
      25%

    • Konektivitas

      Output audio
      Jack 3,5mm
      Input video
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2,0 (x2)
      • USB 3.0 (x2)
      Input audio
      Jack 3,5 mm
      Koneksi lain
      micro SD
      Kontrol eksternal
      • RS232C (in/out) jack 2,5 mm
      • IR (in/out) jack 3,5 mm
      • RJ45
      Fungsi WiFi opsional
      Dongle Wi-Fi CRD22

    • Mudah

      Penempatan
      • Lanskap (18/7)
      • Portret (18/7)
      Matriks Kotak
      Hingga 15 x 15
      Kontrol keyboard
      • Tersembunyi
      • Dapat dikunci
      Sinyal remote control
      Dapat dikunci
      Sinyal loop through
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Mudah dipasang
      Smart Insert
      Fungsi Hemat Energi
      Smart Power
      Dapat dikontrol oleh jaringan
      • RS232
      • RJ45

    • Suara

      Speaker internal
      2 x 10 W RMS

    • Daya

      Stopkontak
      100 - 240V~, 50/60Hz
      Konsumsi (Khas)
      86  W
      Konsumsi (Maks.)
      133 W
      Penggunaan daya siaga
      <0,5 W
      Fitur Hemat Daya
      Smart Power
      Kelas Label Energi
      C

    • Resolusi Layar yang Didukung

      Format komputer
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1152 x 870, 75Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz
      • 720 x 400, 70Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 832 x 624, 75Hz
      • 3840 x 2160, 24,25,30,60Hz
      Format video
      • 480p, 60Hz
      • 480i, 60Hz
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160p,24,25,30,60Hz

    • Dimensi

      Lebar yang Ditetapkan
      1462,3  milimeter
      Berat produk
      28,5  kg
      Tinggi yang Ditetapkan
      837,3  milimeter
      Panjang yang Ditetapkan
      68,9 mm (D@pemasangan di dinding)/89,9 mm (D@pegangan)  milimeter
      Lebar yang Ditetapkan (inci)
      57,57  inci
      Tinggi yang Ditetapkan (inci)
      32.96  inci
      Pemasangan di dinding
      400 x 400 mm, M8
      Panjang yang Ditetapkan (inci)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  inci
      Lebar bezel
      14,9 mm (Bezel rata)
      Berat produk (lb)
      62,83  lb

    • Kondisi pengoperasian

      Ketinggian
      0 ~ 3000 m
      Kisaran suhu (pengoperasian)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      30,000  jam
      Kisaran suhu (penyimpanan)
      -20 ~ 60  °C
      Kisaran kelembapan (pengoperasian)[RH]
      20 ~ 80% RH (Tidak ada kondensasi)
      Kisaran kelembapan (penyimpanan) [RH]
      5 ~ 95% RH (Tidak ada kondensasi)

    • Aplikasi Multimedia

      Pemutaran Video USB
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      Pemutaran Gambar USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Pemutaran Audio USB
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Pemutar Internal

      CPU
      Quad Core Cortex A55
      GPU
      G52 MC1
      Memori
      • 16GB
      • 3GB DDR

    • Aksesori

      Aksesori Disertakan
      • Kabel sensor IR (1,8 m) (x1)
      • kabel daisy-chain RS232
      • Logo Philips (x1)
      • Tutup USB (x1)
      • Kabel daya AC
      • Tutup Sakelar AC
      • Klip kabel (x2)
      • Panduan cepat
      • Kabel RS232

    • Lain-lain

      Bahasa pada Layar
      • Mandarin Sederhana
      • Cina Tradisional
      • Indonesia
      • Prancis
      • Jerman
      • Italia
      • Polandia
      • Rusia
      • Spanyol
      • Turki
      • Jepang
      • Arab
      Garansi
      Garansi 3 tahun
      Persetujuan peraturan
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • FCC, Kelas A
      • VCCI
      • J-Moss
      • ETL
      • RoHS

    Badge-D2C

    Dapatkan dukungan untuk produk ini

    Temukan tip seputar produk, pertanyaan umum, buku panduan pengguna, serta informasi keselamatan dan kepatuhan.

    Produk yang disarankan

    Produk baru dilihat

    Ulasan

    Jadilah orang pertama yang mengulas item ini

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

    Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.