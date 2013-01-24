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Our Customer Care Center

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What does this mean?
Final CEE consent

Global distributor contacts

 

As a focused Health Technology leader, our goal is to improve the lives of 3 billion people by 2030. To reach this ambitious goal we collaborated with successful distributors to deliver the same level of excellence and customer satisfaction. On this page, you can search for the Philips distributors in your region.
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  • Provides Services (Y/N)
Indonesia PT. MITRA ASA PRATAMA MTH Square 1st Fl OF 06, Jl. MT Haryono Kav.10, Jatinegara,13330,JAKARTA JAKARTA
  • Sleep Respiratory Care
 Yes
Indonesia PT. MED ALPHA INDONESIA indonesia@md-alpha.com Graha Sucofindo, 10th Floor,12780,Jakarta Jakarta
  • Sleep Respiratory Care
 Yes
Indonesia PT. Keanu Alkes Mandiri Jl. K.H. Rafei No. 18. Nagrak, Gunung Putri,16967,Bogor Bogor
  • Sleep Respiratory Care
 Yes
Indonesia PT. Global Medik Persada SRC At Jl. Raya Kebon Jeruk No. 26, Jakarta, 11530,Jakarta Jakarta
  • Sleep Respiratory Care
 Yes
Indonesia PT BERCA NIAGA MEDIKA dewi.sartika@bercaniaga.co.id Jl. Abdul Muis No. 62. Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir,10160,Jakarta Pusat Jakarta Pusat
  • Diagnostic Imaging
  • IGT Systems
  • Monitoring and Analytics
  • Enterprise Diagnostic Informatics
  • Sleep Respiratory Care
  • Precision Diagnosis Solutions
  • Ultrasound
  • Therapeutic Care
  • Precision Diagnosis Other
  • CC Informatics
  • DT Other Solution Space
 Yes
Indonesia PT Aneka Medika Indonesia eko@anekamedika.com Jalan Karang Tengah – Bona Indah Bisnis Center (BIBC) 8P Lebak Bulus,12240,Jakarta Selatan Jakarta Selatan
  • Diagnostic Imaging
  • IGT Systems
  • Monitoring and Analytics
  • Sleep Respiratory Care
  • Precision Diagnosis Solutions
  • Enterprise Diagnostic Informatics
  • Therapeutic Care
  • CC Informatics
  • Precision Diagnosis Other
  • DT Other Solution Space
 Yes
Indonesia PT Rajawali Medika Mandiri tono_sutandi@rajawalimedika.com Jl. Rajawali Sakti Permai B 22-23 ,40183,Bandung Bandung
  • Ultrasound
  • Diagnostic Imaging
  • Precision Diagnosis Other
  • DT Other Solution Space
  • IGT Systems
  • Enterprise Diagnostic Informatics
  • CC Informatics
 Yes
Indonesia PT. Tawada Healthcare satrija@tawadahealthcare.com Rukan Permata Senayan Blok A No 18-19, Jl Tentara Pelajar No5 Jakarta Selatan,12210,Jakarta Jakarta
  • Monitoring and Analytics
  • Therapeutic Care
  • CC Informatics
  • Ultrasound
  • Precision Diagnosis Other
  • Sleep Respiratory Care
 Yes
Indonesia PT. Arkan Jaya Nusantara hafiz@ajn-indonesia.co.id Jl. Pangeran Hidayatullah Ruko Banua Anyar 1 No.8,70121,Banjarmasin Banjarmasin
  • Monitoring and Analytics
  • Sleep Respiratory Care
  • Diagnostic Imaging
  • Enterprise Diagnostic Informatics
  • Therapeutic Care
  • CC Informatics
  • Precision Diagnosis Other
  • DT Other Solution Space
  • IGT Systems
 Yes
Indonesia PT. Medica Sukses Abadi Jl. Otista Raya No 60 A, Bidara Cina, Jatinegara,1330,Jakarta Timur Jakarta Timur
  • Diagnostic Imaging
  • Precision Diagnosis Other
  • DT Other Solution Space
  • IGT Systems
  • Enterprise Diagnostic Informatics
  • CC Informatics
  • Ultrasound
 Yes

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips Healthcare ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips Healthcare ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand