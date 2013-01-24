| Indonesia
| PT. MITRA ASA PRATAMA
|
| MTH Square 1st Fl OF 06, Jl. MT Haryono Kav.10, Jatinegara,13330,JAKARTA
| JAKARTA
|
| Yes
| Indonesia
| PT. MED ALPHA INDONESIA
| indonesia@md-alpha.com
| Graha Sucofindo, 10th Floor,12780,Jakarta
| Jakarta
|
| Yes
| Indonesia
| PT. Keanu Alkes Mandiri
|
| Jl. K.H. Rafei No. 18. Nagrak, Gunung Putri,16967,Bogor
| Bogor
|
| Yes
| Indonesia
| PT. Global Medik Persada SRC
|
| At Jl. Raya Kebon Jeruk No. 26, Jakarta, 11530,Jakarta
| Jakarta
|
| Yes
| Indonesia
| PT BERCA NIAGA MEDIKA
| dewi.sartika@bercaniaga.co.id
| Jl. Abdul Muis No. 62. Kel. Petojo Selatan Kec. Gambir,10160,Jakarta Pusat
| Jakarta Pusat
|
- Diagnostic Imaging
- IGT Systems
- Monitoring and Analytics
- Enterprise Diagnostic Informatics
- Sleep Respiratory Care
- Precision Diagnosis Solutions
- Ultrasound
- Therapeutic Care
- Precision Diagnosis Other
- CC Informatics
- DT Other Solution Space
| Yes
| Indonesia
| PT Aneka Medika Indonesia
| eko@anekamedika.com
| Jalan Karang Tengah – Bona Indah Bisnis Center (BIBC) 8P Lebak Bulus,12240,Jakarta Selatan
| Jakarta Selatan
|
- Diagnostic Imaging
- IGT Systems
- Monitoring and Analytics
- Sleep Respiratory Care
- Precision Diagnosis Solutions
- Enterprise Diagnostic Informatics
- Therapeutic Care
- CC Informatics
- Precision Diagnosis Other
- DT Other Solution Space
| Yes
| Indonesia
| PT Rajawali Medika Mandiri
| tono_sutandi@rajawalimedika.com
| Jl. Rajawali Sakti Permai B 22-23 ,40183,Bandung
| Bandung
|
- Ultrasound
- Diagnostic Imaging
- Precision Diagnosis Other
- DT Other Solution Space
- IGT Systems
- Enterprise Diagnostic Informatics
- CC Informatics
| Yes
| Indonesia
| PT. Tawada Healthcare
| satrija@tawadahealthcare.com
| Rukan Permata Senayan Blok A No 18-19, Jl Tentara Pelajar No5 Jakarta Selatan,12210,Jakarta
| Jakarta
|
- Monitoring and Analytics
- Therapeutic Care
- CC Informatics
- Ultrasound
- Precision Diagnosis Other
- Sleep Respiratory Care
| Yes
| Indonesia
| PT. Arkan Jaya Nusantara
| hafiz@ajn-indonesia.co.id
| Jl. Pangeran Hidayatullah Ruko Banua Anyar 1 No.8,70121,Banjarmasin
| Banjarmasin
|
- Monitoring and Analytics
- Sleep Respiratory Care
- Diagnostic Imaging
- Enterprise Diagnostic Informatics
- Therapeutic Care
- CC Informatics
- Precision Diagnosis Other
- DT Other Solution Space
- IGT Systems
| Yes
| Indonesia
| PT. Medica Sukses Abadi
|
| Jl. Otista Raya No 60 A, Bidara Cina, Jatinegara,1330,Jakarta Timur
| Jakarta Timur
|
- Diagnostic Imaging
- Precision Diagnosis Other
- DT Other Solution Space
- IGT Systems
- Enterprise Diagnostic Informatics
- CC Informatics
- Ultrasound
| Yes