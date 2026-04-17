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Batteries
Essential Battery
Essential Battery
Battery
Batteries
Essential Battery
Battery
Batteries
For use with the Invivo Essential 865353 MRI SpO2 monitor only. Battery includes capability to simultaneously charge one 9065 battery.
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Specifications
Product details
Unit of Measure
1/each
Disposable or reusable
Reusable
Patient Application
Adult, Pediatric, Infant, Neonatal
DEHP-free
No
Use with Philips Equipment
Essential
Package Weight
0.250 kg
CE Certified
Yes
Disclaimer
Product may not be available in all geographies, please check with your Philips representative for complete portfolio availability.
Philips - Essential Battery Battery - Philips