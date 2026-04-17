Use with Non-Philips Healthcare Equipment
No
Product Category
Telemetry
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
Multi-Patient Use
CE Certified
Yes
Packaging Unit
1
Not manufactured with natural rubber latex
Yes
Sterile OR Non-Sterile
Non-Sterile
Use with Other Supplies
989803173121, 1943A, 3L leadsets (AAMI CC) 989803145091 (M1671A), 989803145111 (M1673A), 989803173121, 989803145131 (M1675A) and (IEC CC) 989803145101 (M1672A) 989803145121 (M1674A), 989803145141 (1678A) and 989803174201. Telemetry pouches 989803210401, 989803211031
Number of Leads
3