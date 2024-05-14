Penerapan AI​

AI mulai memberikan dampak yang terukur dalam layanan kesehatan di Indonesia. Bagi banyak tenaga kesehatan, manfaatnya mencakup pengurangan beban administratif, peningkatan efisiensi alur kerja, perluasan kapasitas layanan, dan peningkatan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Tenaga kesehatan semakin sering memanfaatkan AI dalam praktik sehari-hari untuk mendukung pengambilan keputusan dan pemberian layanan kesehatan. Banyak pasien juga berpendapat bahwa kemampuan menggunakan AI akan menjadi hal penting dalam menjaga kesehatan mereka. Namun, adopsi AI berkembang lebih cepat daripada kesiapan sistem, pelatihan, dan infrastruktur yang dirancang untuk mendukungnya.

Future Health Index 2026 merupakan survei global terbesar yang mengkaji bagaimana AI digunakan dalam layanan kesehatan dan manfaat nyata yang dihadirkan bagi tenaga kesehatan dan pasien.​​