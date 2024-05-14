Cari istilah

Tenaga profesional kesehatan meninjau informasi pasien bersama-sama di depan komputer untuk mendukung pengambilan keputusan klinis secara kolaboratif
2026 index logo

Laporan Indonesia​

Penerapan AI​

Membentuk masa depan layanan kesehatan​

saat ini​

Unduh laporan​

Laporan Indonesia​

Penerapan AI​

Membentuk masa depan layanan kesehatan saat ini​

Unduh laporan​
  • https://www.philips.co.id/id/a-w/about/news/future-health-index/reports/2026/ai-in-practice.html Link copied
Unduh laporan​

Riset Indonesia​

 

AI mulai memberikan dampak yang terukur dalam layanan kesehatan di Indonesia. Bagi banyak tenaga kesehatan, manfaatnya mencakup pengurangan beban administratif, peningkatan efisiensi alur kerja, perluasan kapasitas layanan, dan peningkatan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

 

Tenaga kesehatan semakin sering memanfaatkan AI dalam praktik sehari-hari untuk mendukung pengambilan keputusan dan pemberian layanan kesehatan. Banyak pasien juga berpendapat bahwa kemampuan menggunakan AI akan menjadi hal penting dalam menjaga kesehatan mereka. Namun, adopsi AI berkembang lebih cepat daripada kesiapan sistem, pelatihan, dan infrastruktur yang dirancang untuk mendukungnya.

 

Future Health Index 2026 merupakan survei global terbesar yang mengkaji bagaimana AI digunakan dalam layanan kesehatan dan manfaat nyata yang dihadirkan bagi tenaga kesehatan dan pasien.​​

Temuan utama dalam laporan:

FHI Clock Icon

AI memberikan dampak yang terukur​ 

FHI People Icon

AI memperluas akses terhadap layanan kesehatan​

FHI Hand Icon

Perluasan penerapan AI masih terkendala oleh kesiapan yang belum merata​

“AI membawa transformasi layanan kesehatan di Indonesia dari inovasi dan potensi menjadi dampak nyata—membantu tenaga kesehatan bekerja lebih efisien, meningkatkan kapasitas layanan, dan menjangkau lebih banyak pasien. Dengan data yang terintegrasi, tata kelola yang tepercaya, dan keahlian manusia sebagai pusatnya, AI dapat mewujudkan layanan kesehatan yang lebih baik bagi lebih banyak orang di Indonesia.”​

Astri R. Dharmawan​-Presiden Direktur-Philips Indonesia​​
Astri R. Dharmawan​
Presiden Direktur
Philips Indonesia​​
Global icon

  Laporan negara

Baca perspektif tenaga kesehatan dan pasien tentang AI​

Unduh laporan​

Laporan lokal

Segera tersedia

Amerika Serikat

Inggris Raya

India

Indonesia

Tiongkok

Brasil

Belanda

Arab Saudi

Jerman

Prancis

Future Health Index merupakan riset yang diprakarsai oleh Philips​

 

Edisi ke-11 Future Health Index 2026 mengungkap dampak nyata AI dalam layanan kesehatan, sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang dibutuhkan untuk memperluas manfaat tersebut dalam skala yang lebih besar. Dua survei kuantitatif dilakukan terhadap lebih dari 2.000 tenaga kesehatan dan lebih dari 20.000 pasien di 10 negara (Brasil, Tiongkok, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Belanda, Arab Saudi, Inggris, dan Amerika Serikat). Survei ini dilaksanakan pada Februari hingga April 2026.​

 

Untuk metodologi lengkap dan daftar sumber, klik di sini.​

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Seluruh hak cipta.

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.