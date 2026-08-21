2 year warranty
Jelajahi solusi kami yang inovatif dan berkelanjutan untuk perawatan pasien berkualitas tinggi
Kesehatan pribadi
Pelayanan kesehatan profesional
Mengidentifikasi pasien berisiko untuk memberikan perawatan secara proaktif
Karena setiap citra begitu bermakna
Solusi diagnostik terintegrasi untuk perawatan pasien yang lebih baik
Melihat dengan jernih dan menangani secara optimal
Solusi Berkelanjutan
Dirancang untuk digunakan dalam jangka panjang.
Di Philips, kami meyakini bahwa inovasi seharusnya berkaitan dengan penciptaan produk berkualitas yang Anda sukai dalam waktu lama, kemudian dapat didaur ulang. Kami telah mewujudkan pola pikir ini ke dalam berbagai tindakan selama bertahun-tahun, dan ini barulah awal.