Solusi Berkelanjutan

Dirancang untuk digunakan dalam jangka panjang.

Di Philips, kami meyakini bahwa inovasi seharusnya berkaitan dengan penciptaan produk berkualitas yang Anda sukai dalam waktu lama, kemudian dapat didaur ulang. Kami telah mewujudkan pola pikir ini ke dalam berbagai tindakan selama bertahun-tahun, dan ini barulah awal.