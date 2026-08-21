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2 year warranty

  • Perawatan yang lebih baik untuk lebih banyak orang

    Perawatan yang lebih baik untuk lebih banyak orang

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  • Hair Dryer 8000

    Hair Dryer 8000

    Powerful Drying with Advanced Hair Protection

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  • BARU: Pompa Elektrik Hands-free Kami

    BARU: Pompa Elektrik Hands-free Kami

    Pengoperasian bebas genggam. Lebih hemat waktu.

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  • TV Ambilight

    TV Ambilight

    Ini mengubah segalanya

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  • Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi yang bermakna

    Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi yang bermakna

    Jelajahi solusi kami yang inovatif dan berkelanjutan untuk perawatan pasien berkualitas tinggi

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Kesehatan pribadi

Gaya hidup yang lebih sehat untuk diri Anda, si Kecil, dan keluarga

OneBlade

OneBlade

Pelurus rambut

Pelurus rambut

Botol Susu Bayi

Botol Susu Bayi

Pompa ASI

Pompa ASI

Pelayanan kesehatan profesional

Teknologi terdepan untuk Anda dan pasien Anda

Mengidentifikasi pasien berisiko untuk memberikan perawatan secara proaktif

Pemantauan pasien

Mengidentifikasi pasien berisiko untuk memberikan perawatan secara proaktif

Karena setiap citra begitu bermakna

Ultrasound

Karena setiap citra begitu bermakna

Solusi diagnostik terintegrasi untuk perawatan pasien yang lebih baik

Informatika diagnostik dan klinis

Solusi diagnostik terintegrasi untuk perawatan pasien yang lebih baik

Melihat dengan jernih dan menangani secara optimal

Image-Guided Therapy

Melihat dengan jernih dan menangani secara optimal

Lebih banyak inovasi untuk perawatan yang lebih baik
Produk kami memungkinkan para orang tua dan pengasuh untuk merawat bayinya
Philips Avent
Produk kami memungkinkan para orang tua dan pengasuh untuk merawat bayinya

Share The Care

Kecerdasan yang disempurnakan
CT5300
Kecerdasan yang disempurnakan

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Dirancang untuk digunakan dalam jangka panjang.

Solusi Berkelanjutan

Dirancang untuk digunakan dalam jangka panjang.

Di Philips, kami meyakini bahwa inovasi seharusnya berkaitan dengan penciptaan produk berkualitas yang Anda sukai dalam waktu lama, kemudian dapat didaur ulang. Kami telah mewujudkan pola pikir ini ke dalam berbagai tindakan selama bertahun-tahun, dan ini barulah awal.

Produk baru dalam kategori kami
Inovasi kami

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