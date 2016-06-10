Mobile application privacy notice

Pemberitahuan Privasi ini terakhir diperbarui pada Berbaris 2024
Dengan Aplikasi Air+ Versuni (“Aplikasi”), Anda dapat mengontrol, memantau, dan mengelola Pemurni Udara dan Penyedot Debu Robot Philips (secara bersama-sama disebut “Perangkat”) dari mana saja dan kapan saja ("Layanan"). Harap perhatikan bahwa tidak semua Perangkat dapat dikendalikan melalui Aplikasi
Aplikasi dan Perangkat tersebut dikontrol oleh Versuni Netherlands B.V., pihak afiliasi, atau anak perusahaannya ("Versuni" atau "kami").
Pemberitahuan Privasi ini berlaku untuk data pribadi yang dikumpulkan atau diproses melalui Perangkat dan/atau Aplikasi. Pemberitahuan Privasi ini bertujuan untuk membantu Anda memahami praktik privasi kami saat Anda menggunakan Aplikasi, termasuk data apa yang kami kumpulkan, mengapa kami mengumpulkannya, dan apa yang kami lakukan dengan data tersebut, serta hak-hak perorangan Anda
Anda dapat masuk ke Aplikasi menggunakan akun Versuni, akun media sosial, atau nomor telepon, tergantung negara Anda.
Kami menggunakan Data Akun Anda untuk membuat dan mengelola akun Anda. Karena kami menggunakan Data Akun Anda untuk menyediakan Layanan, kami menganggap pemrosesan ini diperlukan untuk pelaksanaan kontrak yang melibatkan Anda sebagai salah satu pihak.
Saat Anda memasangkan Perangkat dengan Aplikasi, kami mengumpulkan alamat IP router yang menghubungkan Perangkat Anda. Selain itu, kami dapat mengumpulkan informasi berikut:
(I) Data Perangkat, termasuk ID Perangkat, mode beroperasi, daya nyala/mati, kecepatan kipas, pengatur jadwal, dan perintah kontrol.
(II) Data Kualitas Udara Umum, termasuk Indeks Alergen Dalam Ruangan, PM2.5, suhu, gas, dan tingkat kelembapan.
(I) Data Perangkat, termasuk ID Perangkat, data pengatur jadwal, jumlah siklus, dan durasi pembersihan.
Kami dapat menggunakan data ini untuk menyediakan Layanan; membuat Perangkat mengenali lingkungannya; meningkatkan Perangkat dan Layanan; serta membuat Anda dapat menggunakan Perangkat beserta layanannya.
Karena Data Perangkat Anda hanya diproses ketika memilih untuk memasangkan Perangkat dengan Aplikasi untuk tujuan Layanan, kami menganggap pemrosesan ini diperlukan untuk pelaksanaan kontrak yang melibatkan Anda sebagai salah satu pihak.
Tergantung pada model Perangkat Pemurni Udara Anda, Aplikasi mungkin dapat mengajukan kuesioner singkat terkait kepedulian Anda terhadap kualitas udara dalam ruangan; sudah berapa lama Anda pindah ke rumah/kamar Anda; dan di ruangan mana Anda meletakkan Perangkat. Aplikasi akan menggunakan jawaban Anda untuk mengatur mode operasi yang paling sesuai untuk Perangkat Anda. Kami juga dapat memproses jawaban atas kuesioner ini untuk melakukan analisis dan menggunakan hasilnya untuk keperluan peningkatan atau pengembangan dan/atau pemasaran produk.
Karena Data Lain yang Anda Sediakan hanya diproses saat Anda memilih untuk memasangkan Perangkat dengan Aplikasi untuk tujuan Layanan, kami menganggap pemrosesan ini diperlukan untuk pelaksanaan kontrak yang melibatkan Anda sebagai salah satu pihak dan hingga data diproses untuk analisis, berdasarkan pada kepentingan sah kami.
Jika Anda setuju untuk berbagi data Aplikasi Anda untuk membantu meningkatkan Aplikasi dan menerima layanan yang dipersonalisasi, kami mengumpulkan dan memroses data penggunaan Aplikasi Anda seperti yang dijelaskan di bawah ini. Untuk melakukannya, kami menggunakan beberapa penyedia layanan yang memroses data Aplikasi Anda atas nama kami dan sesuai dengan instruksi kami. Penyedia layanan kami menggunakan Cookie untuk membantu kami mengumpulkan informasi Anda.
Kami menggunakan cookie, tag, atau teknologi serupa (“Cookie”) untuk mengoperasikan, menyediakan, meningkatkan, memahami, dan menyesuaikan Layanan kami. Cookie memungkinkan kami mengenali perangkat seluler Anda dan mengumpulkan data pribadi Anda termasuk nomor unik perangkat pengguna Anda, alamat IP perangkat seluler Anda, jenis browser internet seluler atau sistem operasi yang Anda gunakan, data sesi dan penggunaan, atau informasi kinerja yang terkait dengan layanan, yakni informasi tentang penggunaan Aplikasi ini oleh Anda.
Aplikasi ini menggunakan Google Firebase, sebuah layanan analitik yang disediakan oleh Google. Google Firebase menggunakan cookie atau teknik serupa untuk membantu Aplikasi menganalisis seluruh pola trafik melalui Aplikasi kami. Dengan mengirim informasi yang dihasilkan oleh cookie ke Google terkait penggunaan Aplikasi, Google memastikan bahwa alamat IP Anda dianonimkan sebelum geolokasi dapat digunakan dan diganti dengan alamat IP generik sebelum disimpan. Google dapat menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi penggunaan Aplikasi oleh Anda, menyusun laporan mengenai aktivitas Aplikasi untuk kami, dan menyediakan layanan lain terkait aktivitas serta penggunaan Aplikasi untuk kami.
Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan Cookie di Aplikasi ini, harap baca Pemberitahuan Cookie kami di pengaturan privasi Aplikasi. Perlu diperhatikan bahwa kami hanya memproses data Cookie dan Analitik Anda setelah Anda memberikan persetujuan.
Jika Anda setuju untuk berbagi data Aplikasi Anda untuk membantu meningkatkan Aplikasi dan menerima layanan yang dipersonalisasi, kami mengumpulkan dan memroses data penggunaan Aplikasi Anda seperti yang dijelaskan di bawah ini. Untuk melakukannya, kami menggunakan beberapa penyedia layanan yang memroses data Aplikasi Anda atas nama kami dan sesuai dengan instruksi kami. Penyedia layanan kami menggunakan Cookie untuk membantu kami mengumpulkan informasi Anda.
Jika Anda menulis ulasan atau memberi peringkat Aplikasi di toko aplikasi, kami dapat memroses informasi tersebut untuk menanggapi komentar dan pertanyaan Anda, memahami bagaimana perasaan Anda saat menggunakan Aplikasi, mengenali persepsi umum Anda tentang Aplikasi dan merek kami, dan menggunakan tilikan ini untuk meningkatkan Aplikasi dan/atau produk dan layanan kami. Kami hanya dapat melihat nama pengguna, peringkat, komentar toko aplikasi, dan detail lain yang Anda putuskan akan dibagikan kepada kami atau disediakan untuk umum. Kecuali Anda meminta kami untuk melakukannya, kami tidak menautkan informasi ini ke kredensial akun Anda atau informasi lain yang kami dapatkan dari Anda. Jika Anda membutuhkan dukungan pelanggan, kami dapat menggunakan data Anda untuk menindaklanjuti kasus Anda dan memandu Anda melalui proses dukungan pelanggan kami sesuai dengan bagian ‘Dukungan pelanggan’ selanjutnya di bawah ini.
Kami memproses peringkat dan data ulasan Anda berdasarkan kepentingan sah kami.
Kami mengoperasikan dan menyediakan Layanan, termasuk menyediakan dukungan pelanggan, serta meningkatkan, memperbaiki, dan menyesuaikan Layanan kami. Jika memerlukan dukungan pelanggan, Anda dapat memberikan informasi penggunaan Layanan oleh Anda, termasuk interaksi Anda dengan Versuni. Anda juga dapat memberi tahu cara kami menghubungi Anda sehingga kami dapat memberikan dukungan yang diperlukan. Kami juga dapat menggunakan informasi Anda untuk menanggapi Anda saat Anda menghubungi kami.
Kami menganggap pemrosesan data Dukungan Pelanggan diperlukan untuk pelaksanaan kontrak yang melibatkan Anda sebagai salah satu pihak.
Kami dapat menggabungkan data pribadi Anda, termasuk Data Akun, Data Perangkat, dan Data Cookie dengan data yang dikumpulkan saat Anda berinteraksi dan menggunakan saluran digital kami, seperti media sosial, situs web, email, aplikasi, dan produk terhubung, termasuk alamat IP, cookie, informasi perangkat seluler, komunikasi yang Anda klik atau ketuk, detail lokasi, dan situs web yang Anda kunjungi.
Kami dapat menganalisis Data Gabungan tersebut untuk menyediakan Anda Layanan yang dipersonalisasi. Ini juga membantu kami meningkatkan konten, fungsionalitas dan kegunaan Aplikasi, Perangkat dan Layanan, serta mengembangkan produk dan layanan baru. Kami memproses Data Gabungan Anda berdasarkan kepentingan sah kami.
Jika Anda memilih berlangganan komunikasi promosi produk, layanan, acara, dan promosi yang mungkin relevan bagi Anda berdasarkan preferensi dan perilaku online Anda, kami dapat mengirim komunikasi pemasaran dan promosi kepada Anda melalui email dan saluran digital lainnya, seperti aplikasi ponsel dan media sosial. Untuk memberikan pengalaman yang lebih relevan dan dipersonalisasi sesuai dengan preferensi dan perilaku Anda, kami mungkin akan menganalisis Data Gabungan Anda. Sebelum mengirimkan komunikasi promosi kepada Anda, kami akan meminta persetujuan Anda.
Jika Aplikasi memerlukan izin untuk mengakses sensor perangkat seluler Anda (misalnya, kamera, Wi-Fi, geo-lokasi, atau Bluetooth) atau pun data lain (misalnya, foto) untuk tujuan Layanan, kami akan meminta persetujuan Anda. Kami menggunakan data tersebut hanya jika diperlukan untuk menyediakan Layanan kepada Anda dan hanya setelah Anda memberikan persetujuan.
Anda dapat memblokir izin Aplikasi kapan saja melalui pengaturan di perangkat seluler Anda. Harap diperhatikan bahwa jika Anda memutuskan untuk memblokir, Anda mungkin tidak dapat menggunakan sebagian atau seluruh Layanan kami.
Kami bekerja sama dengan penyedia layanan pihak ketiga untuk membantu kami mengoperasikan, menyediakan, meningkatkan, memahami, menyesuaikan, mendukung, dan memasarkan Layanan kami. Penyedia layanan ini menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, penyimpanan, layanan transaksional, dan/atau teknologi terkait yang diperlukan untuk menjalankan Aplikasi atau menyediakan Layanan. Penyedia layanan ini menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, penyimpanan, dan/atau teknologi terkait yang kami perlukan untuk menjalankan analitik Aplikasi. Untuk melindungi data pribadi Anda, kami mengharuskan penyedia layanan menyediakan tingkat perlindungan yang memadai, setara dengan tingkat keamanan yang kami sediakan. Kami mewajibkan penyedia layanan kami untuk memroses data pribadi Anda hanya sesuai dengan instruksi kami dan hanya untuk tujuan tertentu yang disebutkan di atas, agar dapat memiliki akses ke jumlah data minimum yang mereka butuhkan untuk menyediakan layanan spesifik, dan untuk melindungi keamanan data pribadi Anda. Pihak ketiga lainnya Versuni juga dapat bekerja sama dengan pihak ketiga pemroses data pribadi Anda untuk tujuan mereka sendiri. Jika kami berbagi data pribadi dengan pihak ketiga yang dapat menggunakan data pribadi Anda untuk tujuan mereka sendiri, kami akan pastikan untuk menginformasikan dan/atau mendapatkan persetujuan Anda, jika diwajibkan oleh hukum yang berlaku, sebelum membagikan data pribadi Anda. Dalam hal ini, silakan baca pemberitahuan privasi mereka dengan saksama untuk mengetahui praktik privasi mereka, termasuk jenis data pribadi apa yang akan mereka kumpulkan dan bagaimana mereka menggunakan, memproses, dan melindungi data tersebut. Versuni adakalanya menjual bisnis atau bagian dari bisnis kepada perusahaan lain. Peralihan kepemilikan demikian dapat termasuk peralihan data pribadi Anda yang terkait langsung dengan bisnis tersebut, kepada perusahaan pembeli. Seluruh hak dan kewajiban kami dalam Pemberitahuan Privasi ini dapat ditetapkan secara bebas oleh kami kepada afiliasi kami mana pun sehubungan dengan merger, akuisisi, restrukturisasi, atau penjualan aset, atau menurut hukum dan perundang-undangan atau lainnya. Kami juga dapat mengalihkan data pribadi Anda kepada pihak afiliasi, entitas penerus, atau pemilik baru bisnis kami. Jika Perangkat Anda mendukung kontrol suara, pilih dan baca bagian yang relevan untuk pemrosesan data kontrol suara di bawah ini. Harap hubungi dukungan pelanggan ([email protected]) untuk mengetahui asisten suara yang didukung oleh Perangkat Anda. Di beberapa negara, Philips Air Purifier Skill memungkinkan Anda mengendalikan Perangkat dengan Amazon Alexa. Jika Skill diaktifkan, Anda dapat menghubungkan Akun Amazon ke akun Versuni. Saat menghubungkan akun, Versuni dan Amazon akan menerapkan langkah-langkah teknis secara terpisah untuk memvalidasi identitas Anda. Versuni akan membagikan pengidentifikasi akun Anda kepada Amazon, tetapi tidak membagikan kredensial akun, termasuk nama atau alamat email Anda. Ketika Anda berbicara dengan Alexa, Amazon akan mengirim perintah suara Anda dalam bentuk tertulis bersama pengidentifikasi khusus. Kami memroses informasi ini untuk menjalankan perintah Anda dan memberikan tanggapan sesuai dengan Pemberitahuan Privasi kami. Kami membagikan tanggapan tertulis kami dengan Amazon sehingga Amazon dapat menginformasikan hasil perintah Anda sesuai dengan Pemberitahuan Privasi dan Ketentuan Penggunaan Amazon. Versuni dan Alexa juga dapat bertukar informasi mengenai Perangkat yang Anda kontrol melalui Skill, termasuk saat Anda memperbarui, mengubah, atau menghapus Perangkat. Asisten Google Di beberapa negara, Philips Air Purifier Skill memungkinkan Anda mengendalikan Perangkat dengan Google Assistant. Jika Skill diaktifkan, Anda dapat menghubungkan Akun Google ke akun Versuni. Saat menghubungkan akun, Versuni dan Google akan menerapkan langkah-langkah teknis secara terpisah untuk memvalidasi identitas Anda. Kami akan membagikan pengidentifikasi akun kepada Google, tetapi tidak membagikan kredensial akun, termasuk nama atau alamat email Anda. Ketika Anda berbicara dengan Asisten Google, Google akan mengirim perintah suara Anda dalam bentuk tertulis kepada kami bersama pengidentifikasi khusus. Kami memroses informasi ini untuk menjalankan perintah Anda dan memberikan tanggapan sesuai dengan Pemberitahuan Privasi kami. Kami membagikan tanggapan tertulis kami dengan Google sehingga Google dapat menginformasikan hasil perintah Anda sesuai dengan Pemberitahuan Privasi dan Ketentuan Penggunaan Google. Versuni dan Google juga dapat bertukar informasi mengenai Perangkat yang Anda kontrol melalui Skill, termasuk saat Anda memperbarui, mengubah, atau menghapus Perangkat. Transfer lintas perbatasan Data pribadi Anda dapat disimpan dan diproses di negara mana pun tempat kami memiliki fasilitas atau bekerja sama dengan penyedia layanan. Dengan menggunakan Aplikasi dan/atau Layanan ini, Anda mengonfirmasi bahwa Anda memahami adanya kemungkinan perpindahan informasi (jika ada) ke negara di luar negara tempat tinggal Anda, yang mungkin memiliki aturan perlindungan data yang berbeda dengan aturan di negara Anda. Dalam keadaan tertentu, pengadilan, lembaga penegakan hukum, badan pengatur, atau otoritas keamanan di negara lain tersebut mungkin berhak untuk mengakses data pribadi Anda.
Kami dapat mengungkapkan data pribadi Anda kepada penyedia layanan pihak ketiga, mitra bisnis, atau pihak ketiga lain sesuai dengan Pemberitahuan Privasi ini dan/atau hukum yang berlaku.
Penyedia layanan
Kami dapat membagikan data pribadi Anda kepada penyedia layanan berikut:
Amazon Alexa
Anda memahami bahwa perintah dan tanggapan Anda mungkin termasuk data pribadi. Anda juga memahami bahwa Amazon memberikan layanannya sendiri kepada Anda dan dengan mengaktifkan Skill, Anda memerintahkan kami untuk membagikan data pribadi Anda dengan Amazon. Amazon dapat memroses data pribadi Anda di semua negara selain negara tempat tinggal Anda, yang mungkin memiliki kerangka hukum yang berbeda untuk perlindungan data pribadi. Anda dapat mencabut persetujuan Anda kapan saja dengan menonaktifkan Skill. Baca Pemberitahuan Privasi dan Ketentuan Penggunaan Amazon Alexa untuk informasi lebih lanjut. Syarat & Ketentuan dan Pemberitahuan Privasi.
Anda memahami bahwa perintah dan tanggapan Anda mungkin termasuk data pribadi. Anda juga memahami bahwa Google memberikan layanannya sendiri kepada Anda dan dengan mengaktifkan Skill, Anda memerintahkan kami untuk membagikan data pribadi Anda dengan Google. Google dapat memroses data pribadi Anda di semua negara selain negara tempat tinggal Anda, yang mungkin memiliki kerangka hukum yang berbeda untuk perlindungan data pribadi. Anda dapat mencabut persetujuan Anda kapan saja dengan menonaktifkan Skill. Baca Pemberitahuan Privasi dan Ketentuan Penggunaan Google Assistant untuk informasi lebih lanjut.
Data pribadi Anda dapat ditransfer ke afiliasi atau penyedia layanan kami yang diakui oleh Komisi Eropa sebagai penyedia tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar EEA. Untuk transfer data ke negara yang tingkat perlindungan datanya dianggap tidak memadai oleh Komisi Eropa, kami telah menerapkan langkah-langkah yang memadai untuk melindungi data pribadi Anda, seperti penggunaan klausul kontrak standar yang diadopsi oleh Komisi Eropa.
Kami bekerja sama dengan penyedia layanan pihak ketiga untuk membantu kami mengoperasikan, menyediakan, meningkatkan, memahami, menyesuaikan, mendukung, dan memasarkan Layanan kami.
Penyedia layanan ini menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, penyimpanan, layanan transaksional, dan/atau teknologi terkait yang diperlukan untuk menjalankan Aplikasi atau menyediakan Layanan.
Penyedia layanan ini menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, penyimpanan, dan/atau teknologi terkait yang kami perlukan untuk menjalankan analitik Aplikasi. Untuk melindungi data pribadi Anda, kami mengharuskan penyedia layanan menyediakan tingkat perlindungan yang memadai, setara dengan tingkat keamanan yang kami sediakan. Kami mewajibkan penyedia layanan kami untuk memroses data pribadi Anda hanya sesuai dengan instruksi kami dan hanya untuk tujuan tertentu yang disebutkan di atas, agar dapat memiliki akses ke jumlah data minimum yang mereka butuhkan untuk menyediakan layanan spesifik, dan untuk melindungi keamanan data pribadi Anda.
Pihak ketiga lainnya
Versuni juga dapat bekerja sama dengan pihak ketiga pemroses data pribadi Anda untuk tujuan mereka sendiri. Jika kami berbagi data pribadi dengan pihak ketiga yang dapat menggunakan data pribadi Anda untuk tujuan mereka sendiri, kami akan pastikan untuk menginformasikan dan/atau mendapatkan persetujuan Anda, jika diwajibkan oleh hukum yang berlaku, sebelum membagikan data pribadi Anda. Dalam hal ini, silakan baca pemberitahuan privasi mereka dengan saksama untuk mengetahui praktik privasi mereka, termasuk jenis data pribadi apa yang akan mereka kumpulkan dan bagaimana mereka menggunakan, memproses, dan melindungi data tersebut.
Versuni adakalanya menjual bisnis atau bagian dari bisnis kepada perusahaan lain. Peralihan kepemilikan demikian dapat termasuk peralihan data pribadi Anda yang terkait langsung dengan bisnis tersebut, kepada perusahaan pembeli. Seluruh hak dan kewajiban kami dalam Pemberitahuan Privasi ini dapat ditetapkan secara bebas oleh kami kepada afiliasi kami mana pun sehubungan dengan merger, akuisisi, restrukturisasi, atau penjualan aset, atau menurut hukum dan perundang-undangan atau lainnya. Kami juga dapat mengalihkan data pribadi Anda kepada pihak afiliasi, entitas penerus, atau pemilik baru bisnis kami.
Jika Perangkat Anda mendukung kontrol suara, pilih dan baca bagian yang relevan untuk pemrosesan data kontrol suara di bawah ini. Harap hubungi dukungan pelanggan ([email protected]) untuk mengetahui asisten suara yang didukung oleh Perangkat Anda.
Di beberapa negara, Philips Air Purifier Skill memungkinkan Anda mengendalikan Perangkat dengan Amazon Alexa. Jika Skill diaktifkan, Anda dapat menghubungkan Akun Amazon ke akun Versuni. Saat menghubungkan akun, Versuni dan Amazon akan menerapkan langkah-langkah teknis secara terpisah untuk memvalidasi identitas Anda. Versuni akan membagikan pengidentifikasi akun Anda kepada Amazon, tetapi tidak membagikan kredensial akun, termasuk nama atau alamat email Anda.
Ketika Anda berbicara dengan Alexa, Amazon akan mengirim perintah suara Anda dalam bentuk tertulis bersama pengidentifikasi khusus. Kami memroses informasi ini untuk menjalankan perintah Anda dan memberikan tanggapan sesuai dengan Pemberitahuan Privasi kami. Kami membagikan tanggapan tertulis kami dengan Amazon sehingga Amazon dapat menginformasikan hasil perintah Anda sesuai dengan Pemberitahuan Privasi dan Ketentuan Penggunaan Amazon. Versuni dan Alexa juga dapat bertukar informasi mengenai Perangkat yang Anda kontrol melalui Skill, termasuk saat Anda memperbarui, mengubah, atau menghapus Perangkat.
Asisten Google
Di beberapa negara, Philips Air Purifier Skill memungkinkan Anda mengendalikan Perangkat dengan Google Assistant. Jika Skill diaktifkan, Anda dapat menghubungkan Akun Google ke akun Versuni. Saat menghubungkan akun, Versuni dan Google akan menerapkan langkah-langkah teknis secara terpisah untuk memvalidasi identitas Anda. Kami akan membagikan pengidentifikasi akun kepada Google, tetapi tidak membagikan kredensial akun, termasuk nama atau alamat email Anda.
Ketika Anda berbicara dengan Asisten Google, Google akan mengirim perintah suara Anda dalam bentuk tertulis kepada kami bersama pengidentifikasi khusus. Kami memroses informasi ini untuk menjalankan perintah Anda dan memberikan tanggapan sesuai dengan Pemberitahuan Privasi kami. Kami membagikan tanggapan tertulis kami dengan Google sehingga Google dapat menginformasikan hasil perintah Anda sesuai dengan Pemberitahuan Privasi dan Ketentuan Penggunaan Google. Versuni dan Google juga dapat bertukar informasi mengenai Perangkat yang Anda kontrol melalui Skill, termasuk saat Anda memperbarui, mengubah, atau menghapus Perangkat.
Transfer lintas perbatasan
Data pribadi Anda dapat disimpan dan diproses di negara mana pun tempat kami memiliki fasilitas atau bekerja sama dengan penyedia layanan. Dengan menggunakan Aplikasi dan/atau Layanan ini, Anda mengonfirmasi bahwa Anda memahami adanya kemungkinan perpindahan informasi (jika ada) ke negara di luar negara tempat tinggal Anda, yang mungkin memiliki aturan perlindungan data yang berbeda dengan aturan di negara Anda. Dalam keadaan tertentu, pengadilan, lembaga penegakan hukum, badan pengatur, atau otoritas keamanan di negara lain tersebut mungkin berhak untuk mengakses data pribadi Anda.
Kami akan menyimpan data pribadi Anda selama diperlukan atau diizinkan untuk memenuhi tujuan pengumpulan data itu sendiri. Setelah itu, kami akan menghapusnya sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Kriteria yang kami gunakan untuk menentukan periode penyimpanan meliputi: (i) penggunaan Aplikasi dan/atau Layanan Anda; (ii) ada tidaknya kewajiban hukum yang harus kami patuhi; atau (iii) ada tidaknya anjuran penyimpanan dengan mempertimbangkan posisi hukum kami (seperti terkait dengan undang-undang yang mengatur pembatasan, litigasi, atau investigasi regulasi yang berlaku).
Dalam permintaan Anda, harap jelaskan data pribadi apa yang ingin Anda akses, perbaiki, hapus, batasi, atau keberatan atas pemrosesannya. Untuk perlindungan Anda, kami hanya dapat mengimplementasikan permintaan sehubungan dengan data pribadi yang terkait dengan akun Anda, alamat email Anda, atau informasi akun lainnya, yang Anda gunakan untuk mengirimkan permintaan Anda kepada kami, dan kami mungkin perlu memverifikasi identitas Anda sebelum mengimplementasikan permintaan Anda. Kami akan berusaha memenuhi permintaan Anda sesegera mungkin dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Jika Anda ingin mengajukan permintaan untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, membatasi, atau menolak pemrosesan data pribadi yang telah Anda berikan kepada kami, atau mendapatkan salinan elektronik data pribadi Anda untuk dikirim kepada perusahaan lain (selama Anda memiliki hak atas portabilitas data tersebut menurut hukum yang berlaku), silakan hubungi kami di Hubungi kami | Versuni. Kami akan menanggapi permintaan Anda sesuai dengan hukum yang berlaku.
Dengan mengandalkan persetujuan untuk mengumpulkan dan/atau memroses data pribadi Anda, Anda dapat membatalkan persetujuan Anda kapan saja, tanpa memengaruhi keabsahan pemrosesan berdasarkan persetujuan sebelum pembatalannya.
Perlu diperhatikan bahwa jika Anda menggunakan (beberapa) pilihan dan hak Anda, Anda mungkin tidak dapat menggunakan Aplikasi atau Layanan Philips tertentu, secara keseluruhan maupun sebagian.
Dalam permintaan Anda, harap jelaskan data pribadi apa yang ingin Anda akses, perbaiki, hapus, batasi, atau keberatan atas pemrosesannya. Untuk perlindungan Anda, kami hanya dapat mengimplementasikan permintaan sehubungan dengan data pribadi yang terkait dengan akun Anda, alamat email Anda, atau informasi akun lainnya, yang Anda gunakan untuk mengirimkan permintaan Anda kepada kami, dan kami mungkin perlu memverifikasi identitas Anda sebelum mengimplementasikan permintaan Anda. Kami akan berusaha memenuhi permintaan Anda sesegera mungkin dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Kami menghargai privasi Anda dan berkomitmen untuk melindungi data yang Anda percayakan kepada kami agar terhindar dari perubahan, kehilangan, penyalahgunaan, pengungkapan, atau akses yang tidak disengaja atau tidak sah. Kami menggunakan beragam teknologi keamanan, tindakan teknis dan organisasi untuk membantu melindungi data Anda. Untuk tujuan ini, kami menerapkan, antara lain, kontrol akses, penggunaan firewall, dan protokol yang aman.
Meskipun Aplikasi dan Layanan kami tidak ditujukan untuk anak di bawah umur, sebagaimana ditetapkan dalam hukum yang berlaku, kami bermaksud untuk tidak memproses data pribadi anak di bawah umur. Kami sangat menganjurkan orang tua dan wali untuk berperan aktif dalam aktivitas dan minat online anak-anak mereka.
Jika orang tua atau wali mengetahui bahwa anak mereka telah memberikan data pribadinya kepada kami tanpa seizin mereka, silakan hubungi kami di Hubungi kami | Versuni. Jika kami mengetahui bahwa seorang anak di bawah umur telah memberikan data pribadinya kepada kami, kami dapat menghapus data anak tersebut dari file kami.
Kami berhak mengubah atau memperbarui Pemberitahuan Privasi ini dari waktu ke waktu. Saat kami memperbarui Pemberitahuan Privasi ini, kami juga akan memperbarui tanggal di bagian atas Pemberitahuan Privasi ini.
Anda sebaiknya meninjau secara berkala versi terbaru Pemberitahuan Privasi ini.
Pemberitahuan Privasi yang baru akan segera berlaku setelah dipublikasikan. Jika Anda tidak menyetujui pemberitahuan yang direvisi, Anda harus mengubah preferensi Anda atau berhenti menggunakan Aplikasi dan/atau Layanan kami. Dengan terus mengakses atau menggunakan Aplikasi dan/atau Layanan kami, Anda mengakui bahwa Anda telah diberi tahu dan menyetujui Pemberitahuan Privasi sebagaimana telah diubah.
Jika ada pertanyaan terkait Pemberitahuan Privasi ini atau cara kami menggunakan data pribadi Anda, silakan hubungi kami di Hubungi kami | Versuni. Sebagai alternatif, Anda berhak mengajukan keluhan kepada otoritas pengawas yang berwenang untuk negara atau wilayah Anda.
Versuni Netherlands B.V.
Claude Debussylaan 88, 1082 MD,
Amsterdam, The Netherlands
Undang-Undang Perdata California Pasal 1798.83mengizinkan pelanggan kami yang merupakan penduduk California untuk meminta dan memperoleh informasi dari kami setahun sekali secara gratis, mengenai informasi pribadi (jika ada) yang kami ungkapkan kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran langsung di tahun kalender sebelumnya. Jika memungkinkan, informasi ini akan menyertakan daftar kategori informasi pribadi yang dibagikan dan nama serta alamat semua pihak ketiga yang dengannya kami berbagi informasi tepat sebelum tahun kalender. Jika Anda adalah warga California dan ingin mengajukan permintaan tersebut, silakan kunjungi situs web privasi kami: domesticappliances.philips.com/privacy Kami mengumpulkan Informasi Pribadi dari: • Interaksi kami dengan Anda melalui Perangkat dan/atau Mesin; dan • Afiliasi, dan mitra pemasaran bersama, dan/atau mitra bisnis kami. Bagan berikut ini memerinci kategori Informasi Pribadi tentang penduduk California yang kami rencana kumpulkan, serta kategori Informasi Pribadi mana yang telah kami kumpulkan dan ungkapkan untuk tujuan bisnis operasional kami dalam 12 bulan terakhir.
Sesuai dengan Undang-Undang Privasi Konsumen California 2018 (“CCPA”), kami memberikan detail berikut mengenai kategori Informasi Pribadi yang kami kumpulkan dan proses tentang penduduk California melalui Perangkat dan/atau Mesin. Untuk detail tentang cara kami menangani Informasi Pribadi sesuai dengan CCPA dalam konteks lain, silakan kunjungi tautan ini. Berdasarkan CCPA, “Informasi Pribadi” adalah informasi yang mengidentifikasi, berkaitan, atau dapat dikaitkan dengan penduduk atau rumah tangga California tertentu.
Sumber Informasi Pribadi
Pengumpulan dan Pengungkapan Informasi Pribadi
Undang-Undang Perdata California Pasal 1798.83mengizinkan pelanggan kami yang merupakan penduduk California untuk meminta dan memperoleh informasi dari kami setahun sekali secara gratis, mengenai informasi pribadi (jika ada) yang kami ungkapkan kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran langsung di tahun kalender sebelumnya. Jika memungkinkan, informasi ini akan menyertakan daftar kategori informasi pribadi yang dibagikan dan nama serta alamat semua pihak ketiga yang dengannya kami berbagi informasi tepat sebelum tahun kalender. Jika Anda adalah warga California dan ingin mengajukan permintaan tersebut, silakan kunjungi situs web privasi kami: domesticappliances.philips.com/privacy
Kami mengumpulkan Informasi Pribadi dari:
• Interaksi kami dengan Anda melalui Perangkat dan/atau Mesin; dan
• Afiliasi, dan mitra pemasaran bersama, dan/atau mitra bisnis kami.
Bagan berikut ini memerinci kategori Informasi Pribadi tentang penduduk California yang kami rencana kumpulkan, serta kategori Informasi Pribadi mana yang telah kami kumpulkan dan ungkapkan untuk tujuan bisnis operasional kami dalam 12 bulan terakhir.
|
Kategori Informasi Pribadi
|
Diungkapkan kepada Pihak Ketiga dengan Kategori Tujuan Bisnis Operasional
|
Pengidentifikasi, seperti nama, informasi kontak, alamat IP, dan pengidentifikasi online lainnya.
|
Afiliasi dan anak perusahaan kami; penyedia layanan pihak ketiga yang tepercaya; mitra bisnis; penyedia akun media sosial Anda, sehubungan dengan fitur berbagi di media sosial yang Anda pilih untuk digunakan sesuai dengan Pemberitahuan Privasi ini.
|
Informasi pribadi sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang catatan pelanggan California, seperti nama dan informasi kontak.
|
Afiliasi dan anak perusahaan kami; penyedia layanan pihak ketiga tepercaya sesuai dengan Pemberitahuan Privasi ini.
|
Karakteristik klasifikasi yang dilindungi berdasarkan undang-undang negara bagian atau undang-undang California, seperti bahasa utama.
|
Afiliasi dan anak perusahaan kami; penyedia layanan pihak ketiga tepercaya sesuai dengan Pemberitahuan Privasi ini.
|
Informasi aktivitas jaringan atau Internet, seperti riwayat penelusuran dan interaksi dengan layanan online kami
|
Afiliasi dan anak perusahaan kami; penyedia layanan pihak ketiga tepercaya; dan mitra bisnis, sesuai dengan pilihan Anda menurut Pemberitahuan Privasi ini.
|
Data geolokasi, seperti lokasi perangkat.
|
Afiliasi dan anak perusahaan kami; penyedia layanan pihak ketiga tepercaya sesuai dengan Pemberitahuan Privasi ini.
|
Kesimpulan yang dirangkum dari Informasi Pribadi sebagaimana tercantum di atas untuk membuat profil tentang, misalnya, preferensi, perilaku, dan karakteristik individu
|
Afiliasi dan anak perusahaan kami; penyedia layanan pihak ketiga tepercaya sesuai dengan Pemberitahuan Privasi ini.
Penggunaan Informasi Pribadi Kami tidak menjual dan tidak pernah menjual Informasi Pribadi dalam 12 bulan terakhir, sebagaimana "jual" didefinisikan dalam CCPA. Kami tidak menjual Informasi Pribadi anak usia di bawah 16 tahun. Hak dan Permintaan Individu Jika Anda adalah penduduk California, Anda dapat meminta agar kami: • Mengungkapkan kepada Anda informasi berikut ini yang meliputi 12 bulan sebelum permintaan Anda: o Kategori Informasi Pribadi yang kami kumpulkan tentang Anda dan kategori sumber perolehan Informasi Pribadi tersebut; o Bagian tertentu dari Informasi Pribadi yang kami kumpulkan tentang Anda; o Tujuan bisnis atau komersial untuk mengumpulkan Informasi Pribadi tentang Anda (jika berlaku); dan o Kategori Informasi Pribadi tentang Anda yang selain daripada itu, kami bagikan atau ungkapkan, dan kategori pihak ketiga yang dengannya kami berbagi atau kepada siapa kami mengungkapkan Informasi Pribadi tersebut (jika ada). • Menghapus Informasi Pribadi yang kami kumpulkandari Anda. Untuk mengajukan permintaan pengungkapan atau penghapusan yang dijelaskan di atas, silakan hubungi kami di: domesticappliances.philips.com/privacy. Kami akan memverifikasi dan menanggapi permintaan Anda sebagaimana dijelaskan di atas dalam “Pilihan dan Hak Anda” dan sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan jenis dan sensitivitas Informasi Pribadi yang tunduk pada permintaan. Kami mungkin perlu meminta Informasi Pribadi tambahan dari Anda, seperti alamat email, alamat surat-menyurat, atau nomor telepon untuk memverifikasi identitas dan melindungi dari permintaan penipuan. Jika Anda membuat permintaan penghapusan, kami mungkin meminta Anda untuk memverifikasi permintaan Anda sebelum kami menghapus Informasi Pribadi Anda. Agen Resmi Jika Anda ingin membuat permintaan sebagai agen resmi atas nama penduduk California, Anda dapat menggunakan metode pengiriman yang disebutkan di atas. Sebagai bagian dari proses verifikasi, kami dapat meminta Anda untuk memberikan, sebagaimana berlaku: • Bukti pendaftaran Anda kepada Sekretaris Negara Bagian California untuk menjalankan bisnis di California; • Surat kuasa dari penduduk California sesuai dengan Probate Code pasal 4000-4465; • Izin tertulis bahwa penduduk California telah memberi kuasa kepada Anda untuk membuat permintaan atas nama penduduk tersebut. Izin ini harus ditanda tangani (melalui tanda tangan fisik atau elektronik) oleh penduduk California. Jika Anda mengajukan permintaan atas nama penduduk California dan belum memberi kami surat kuasa dari penduduk tetap sesuai dengan Probate Code pasal 4000-4465, kami mungkin juga mengharuskan penduduk tersebut untuk: • Memverifikasi identitas penduduk secara langsung dengan kami; • Mengonfirmasi secara langsung kepada kami bahwa penduduk tersebut telah memberikan Anda izin untuk mengirimkan permintaan.
Kami menggunakan kategori Informasi Pribadi iniuntuk tujuan mengoperasikan, mengelola, dan memelihara bisnis kami, menyediakan produk dan layanan kami, dan memenuhi tujuan bisnis kami, sebagaimana dijelaskan di atas dalam “Data Pribadi apa saja yang kami kumpulkan dan untuk Tujuan apa?”
Anda berhak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi yang melanggar hukum karena melaksanakan hak Anda di bawah CCPA.
• Memberi Anda izin tertulis yang ditandatangani oleh penduduk tersebut untuk membuat permintaan atas nama penduduk tersebut;
Penggunaan Informasi Pribadi
Kami tidak menjual dan tidak pernah menjual Informasi Pribadi dalam 12 bulan terakhir, sebagaimana "jual" didefinisikan dalam CCPA. Kami tidak menjual Informasi Pribadi anak usia di bawah 16 tahun.
Hak dan Permintaan Individu
Jika Anda adalah penduduk California, Anda dapat meminta agar kami:
• Mengungkapkan kepada Anda informasi berikut ini yang meliputi 12 bulan sebelum permintaan Anda:
o Kategori Informasi Pribadi yang kami kumpulkan tentang Anda dan kategori sumber perolehan Informasi Pribadi tersebut;
o Bagian tertentu dari Informasi Pribadi yang kami kumpulkan tentang Anda;
o Tujuan bisnis atau komersial untuk mengumpulkan Informasi Pribadi tentang Anda (jika berlaku); dan
o Kategori Informasi Pribadi tentang Anda yang selain daripada itu, kami bagikan atau ungkapkan, dan kategori pihak ketiga yang dengannya kami berbagi atau kepada siapa kami mengungkapkan Informasi Pribadi tersebut (jika ada).
• Menghapus Informasi Pribadi yang kami kumpulkandari Anda.
Untuk mengajukan permintaan pengungkapan atau penghapusan yang dijelaskan di atas, silakan hubungi kami di: domesticappliances.philips.com/privacy. Kami akan memverifikasi dan menanggapi permintaan Anda sebagaimana dijelaskan di atas dalam “Pilihan dan Hak Anda” dan sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan mempertimbangkan jenis dan sensitivitas Informasi Pribadi yang tunduk pada permintaan. Kami mungkin perlu meminta Informasi Pribadi tambahan dari Anda, seperti alamat email, alamat surat-menyurat, atau nomor telepon untuk memverifikasi identitas dan melindungi dari permintaan penipuan. Jika Anda membuat permintaan penghapusan, kami mungkin meminta Anda untuk memverifikasi permintaan Anda sebelum kami menghapus Informasi Pribadi Anda.
Agen Resmi
Jika Anda ingin membuat permintaan sebagai agen resmi atas nama penduduk California, Anda dapat menggunakan metode pengiriman yang disebutkan di atas. Sebagai bagian dari proses verifikasi, kami dapat meminta Anda untuk memberikan, sebagaimana berlaku:
• Bukti pendaftaran Anda kepada Sekretaris Negara Bagian California untuk menjalankan bisnis di California;
• Surat kuasa dari penduduk California sesuai dengan Probate Code pasal 4000-4465;
• Izin tertulis bahwa penduduk California telah memberi kuasa kepada Anda untuk membuat permintaan atas nama penduduk tersebut. Izin ini harus ditanda tangani (melalui tanda tangan fisik atau elektronik) oleh penduduk California.
Jika Anda mengajukan permintaan atas nama penduduk California dan belum memberi kami surat kuasa dari penduduk tetap sesuai dengan Probate Code pasal 4000-4465, kami mungkin juga mengharuskan penduduk tersebut untuk:
• Memverifikasi identitas penduduk secara langsung dengan kami;
• Mengonfirmasi secara langsung kepada kami bahwa penduduk tersebut telah memberikan Anda izin untuk mengirimkan permintaan.
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