Mobile application privacy notice



Kami dapat mengungkapkan data pribadi Anda kepada penyedia layanan pihak ketiga, mitra bisnis, atau pihak ketiga lain sesuai dengan Pemberitahuan Privasi ini dan/atau hukum yang berlaku.





Penyedia layanan

Kami bekerja sama dengan penyedia layanan pihak ketiga untuk membantu kami mengoperasikan, menyediakan, meningkatkan, memahami, menyesuaikan, mendukung, dan memasarkan Layanan kami.



Kami dapat membagikan data pribadi Anda kepada penyedia layanan berikut:



Penyedia TI dan cloud

Penyedia layanan ini menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, penyimpanan, layanan transaksional, dan/atau teknologi terkait yang diperlukan untuk menjalankan Aplikasi atau menyediakan Layanan.





Penyedia Layanan Analitik.

Penyedia layanan ini menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, penyimpanan, dan/atau teknologi terkait yang kami perlukan untuk menjalankan analitik Aplikasi. Untuk melindungi data pribadi Anda, kami mengharuskan penyedia layanan menyediakan tingkat perlindungan yang memadai, setara dengan tingkat keamanan yang kami sediakan. Kami mewajibkan penyedia layanan kami untuk memroses data pribadi Anda hanya sesuai dengan instruksi kami dan hanya untuk tujuan tertentu yang disebutkan di atas, agar dapat memiliki akses ke jumlah data minimum yang mereka butuhkan untuk menyediakan layanan spesifik, dan untuk melindungi keamanan data pribadi Anda.

Pihak ketiga lainnya

Versuni juga dapat bekerja sama dengan pihak ketiga pemroses data pribadi Anda untuk tujuan mereka sendiri. Jika kami berbagi data pribadi dengan pihak ketiga yang dapat menggunakan data pribadi Anda untuk tujuan mereka sendiri, kami akan pastikan untuk menginformasikan dan/atau mendapatkan persetujuan Anda, jika diwajibkan oleh hukum yang berlaku, sebelum membagikan data pribadi Anda. Dalam hal ini, silakan baca pemberitahuan privasi mereka dengan saksama untuk mengetahui praktik privasi mereka, termasuk jenis data pribadi apa yang akan mereka kumpulkan dan bagaimana mereka menggunakan, memproses, dan melindungi data tersebut.



Versuni adakalanya menjual bisnis atau bagian dari bisnis kepada perusahaan lain. Peralihan kepemilikan demikian dapat termasuk peralihan data pribadi Anda yang terkait langsung dengan bisnis tersebut, kepada perusahaan pembeli. Seluruh hak dan kewajiban kami dalam Pemberitahuan Privasi ini dapat ditetapkan secara bebas oleh kami kepada afiliasi kami mana pun sehubungan dengan merger, akuisisi, restrukturisasi, atau penjualan aset, atau menurut hukum dan perundang-undangan atau lainnya. Kami juga dapat mengalihkan data pribadi Anda kepada pihak afiliasi, entitas penerus, atau pemilik baru bisnis kami.



Jika Perangkat Anda mendukung kontrol suara, pilih dan baca bagian yang relevan untuk pemrosesan data kontrol suara di bawah ini. Harap hubungi dukungan pelanggan ([email protected]) untuk mengetahui asisten suara yang didukung oleh Perangkat Anda.



Amazon Alexa

Di beberapa negara, Philips Air Purifier Skill memungkinkan Anda mengendalikan Perangkat dengan Amazon Alexa. Jika Skill diaktifkan, Anda dapat menghubungkan Akun Amazon ke akun Versuni. Saat menghubungkan akun, Versuni dan Amazon akan menerapkan langkah-langkah teknis secara terpisah untuk memvalidasi identitas Anda. Versuni akan membagikan pengidentifikasi akun Anda kepada Amazon, tetapi tidak membagikan kredensial akun, termasuk nama atau alamat email Anda.



Ketika Anda berbicara dengan Alexa, Amazon akan mengirim perintah suara Anda dalam bentuk tertulis bersama pengidentifikasi khusus. Kami memroses informasi ini untuk menjalankan perintah Anda dan memberikan tanggapan sesuai dengan Pemberitahuan Privasi kami. Kami membagikan tanggapan tertulis kami dengan Amazon sehingga Amazon dapat menginformasikan hasil perintah Anda sesuai dengan Pemberitahuan Privasi dan Ketentuan Penggunaan Amazon. Versuni dan Alexa juga dapat bertukar informasi mengenai Perangkat yang Anda kontrol melalui Skill, termasuk saat Anda memperbarui, mengubah, atau menghapus Perangkat.



Anda memahami bahwa perintah dan tanggapan Anda mungkin termasuk data pribadi. Anda juga memahami bahwa Amazon memberikan layanannya sendiri kepada Anda dan dengan mengaktifkan Skill, Anda memerintahkan kami untuk membagikan data pribadi Anda dengan Amazon. Amazon dapat memroses data pribadi Anda di semua negara selain negara tempat tinggal Anda, yang mungkin memiliki kerangka hukum yang berbeda untuk perlindungan data pribadi. Anda dapat mencabut persetujuan Anda kapan saja dengan menonaktifkan Skill. Baca Pemberitahuan Privasi dan Ketentuan Penggunaan Amazon Alexa untuk informasi lebih lanjut. Syarat & Ketentuan dan Pemberitahuan Privasi.

Asisten Google

Di beberapa negara, Philips Air Purifier Skill memungkinkan Anda mengendalikan Perangkat dengan Google Assistant. Jika Skill diaktifkan, Anda dapat menghubungkan Akun Google ke akun Versuni. Saat menghubungkan akun, Versuni dan Google akan menerapkan langkah-langkah teknis secara terpisah untuk memvalidasi identitas Anda. Kami akan membagikan pengidentifikasi akun kepada Google, tetapi tidak membagikan kredensial akun, termasuk nama atau alamat email Anda.

Ketika Anda berbicara dengan Asisten Google, Google akan mengirim perintah suara Anda dalam bentuk tertulis kepada kami bersama pengidentifikasi khusus. Kami memroses informasi ini untuk menjalankan perintah Anda dan memberikan tanggapan sesuai dengan Pemberitahuan Privasi kami. Kami membagikan tanggapan tertulis kami dengan Google sehingga Google dapat menginformasikan hasil perintah Anda sesuai dengan Pemberitahuan Privasi dan Ketentuan Penggunaan Google. Versuni dan Google juga dapat bertukar informasi mengenai Perangkat yang Anda kontrol melalui Skill, termasuk saat Anda memperbarui, mengubah, atau menghapus Perangkat.



Anda memahami bahwa perintah dan tanggapan Anda mungkin termasuk data pribadi. Anda juga memahami bahwa Google memberikan layanannya sendiri kepada Anda dan dengan mengaktifkan Skill, Anda memerintahkan kami untuk membagikan data pribadi Anda dengan Google. Google dapat memroses data pribadi Anda di semua negara selain negara tempat tinggal Anda, yang mungkin memiliki kerangka hukum yang berbeda untuk perlindungan data pribadi. Anda dapat mencabut persetujuan Anda kapan saja dengan menonaktifkan Skill. Baca Pemberitahuan Privasi dan Ketentuan Penggunaan Google Assistant untuk informasi lebih lanjut.

Transfer lintas perbatasan

Data pribadi Anda dapat disimpan dan diproses di negara mana pun tempat kami memiliki fasilitas atau bekerja sama dengan penyedia layanan. Dengan menggunakan Aplikasi dan/atau Layanan ini, Anda mengonfirmasi bahwa Anda memahami adanya kemungkinan perpindahan informasi (jika ada) ke negara di luar negara tempat tinggal Anda, yang mungkin memiliki aturan perlindungan data yang berbeda dengan aturan di negara Anda. Dalam keadaan tertentu, pengadilan, lembaga penegakan hukum, badan pengatur, atau otoritas keamanan di negara lain tersebut mungkin berhak untuk mengakses data pribadi Anda.



Data pribadi Anda dapat ditransfer ke afiliasi atau penyedia layanan kami yang diakui oleh Komisi Eropa sebagai penyedia tingkat perlindungan data yang memadai sesuai standar EEA. Untuk transfer data ke negara yang tingkat perlindungan datanya dianggap tidak memadai oleh Komisi Eropa, kami telah menerapkan langkah-langkah yang memadai untuk melindungi data pribadi Anda, seperti penggunaan klausul kontrak standar yang diadopsi oleh Komisi Eropa.