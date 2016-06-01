Situs web ini (“Situs Web”) ditawarkan kepada Anda oleh PT. Philips Indonesia., Gedung Philips, Jl. Buncit Raya Kav 99 Jakarta Selatan, Indonesia. Ketentuan Penggunaan ini mengatur akses dan penggunaan Situs Web ini oleh Anda. Selain itu, syarat dan ketentuan khusus dapat berlaku pada konten, data, materi, atau informasi khusus yang terkandung di dalam atau tersedia melalui Situs Web ini (“Konten”) dan pada konten, data, materi, atau informasi yang Anda unggah, serahkan, dan/atau publikasikan ke Situs Web (“Konten Pengguna”) atau transaksi yang diselesaikan melalui Situs Web ini. Ketentuan khusus tersebut bisa menjadi tambahan atas Ketentuan Penggunaan ini atau, apabila dan hanya sejauh disebutkan secara tegas, dapat menggantikan Ketentuan Penggunaan ini.
Situs web ini (“Situs Web”) ditawarkan kepada Anda oleh PT. Philips Indonesia., Gedung Philips, Jl. Buncit Raya Kav 99 Jakarta Selatan, Indonesia.
Ketentuan Penggunaan ini mengatur akses dan penggunaan Situs Web ini oleh Anda. Selain itu, syarat dan ketentuan khusus dapat berlaku pada konten, data, materi, atau informasi khusus yang terkandung di dalam atau tersedia melalui Situs Web ini (“Konten”) dan pada konten, data, materi, atau informasi yang Anda unggah, serahkan, dan/atau publikasikan ke Situs Web (“Konten Pengguna”) atau transaksi yang diselesaikan melalui Situs Web ini. Ketentuan khusus tersebut bisa menjadi tambahan atas Ketentuan Penggunaan ini atau, apabila dan hanya sejauh disebutkan secara tegas, dapat menggantikan Ketentuan Penggunaan ini.
Dengan mengakses atau menggunakan Situs Web ini Anda setuju untuk terikat secara hukum pada Ketentuan Penggunaan dan semua syarat dan ketentuan yang terkandung atau dirujuk di sini atau syarat dan ketentuan tambahan yang tertera dalam Situs Web ini. Jika Anda TIDAK menyetujui semua ketentuan ini, Anda sebaiknya TIDAK mengakses atau menggunakan Situs Web ini.
Dengan mengakses atau menggunakan Situs Web ini Anda setuju untuk terikat secara hukum pada Ketentuan Penggunaan dan semua syarat dan ketentuan yang terkandung atau dirujuk di sini atau syarat dan ketentuan tambahan yang tertera dalam Situs Web ini. Jika Anda TIDAK menyetujui semua ketentuan ini, Anda sebaiknya TIDAK mengakses atau menggunakan Situs Web ini.
Ketentuan Penggunaan ini dapat diubah oleh Philips kapan saja. Ketentuan Penggunaan yang telah diubah akan mulai berlaku pada saat dipublikasikan. Dengan terus mengakses atau menggunakan Situs Web setelah publikasi tersebut, Anda dianggap menerima perubahan tersebut. Anda disarankan untuk mengkaji syarat dan ketentuan yang berlaku secara rutin. Situs web Philips lainnya dapat memiliki ketentuan penggunaan sendiri yang berlaku pada situs web tersebut. Philips berhak untuk menghentikan atau membuat perubahan atau pembaruan terkait dengan Situs Web atau Konten Situs Web kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya. Philips berhak untuk membatasi, menolak, atau mengakhiri akses siapa pun ke Situs Web atau bagian-bagiannya yang berlaku segera tanpa pemberitahuan sebelumnya kapan saja dan karena alasan apa pun dengan kebijaksanaannya sendiri
Ketentuan Penggunaan ini dapat diubah oleh Philips kapan saja. Ketentuan Penggunaan yang telah diubah akan mulai berlaku pada saat dipublikasikan. Dengan terus mengakses atau menggunakan Situs Web setelah publikasi tersebut, Anda dianggap menerima perubahan tersebut. Anda disarankan untuk mengkaji syarat dan ketentuan yang berlaku secara rutin. Situs web Philips lainnya dapat memiliki ketentuan penggunaan sendiri yang berlaku pada situs web tersebut.
Philips berhak untuk menghentikan atau membuat perubahan atau pembaruan terkait dengan Situs Web atau Konten Situs Web kapan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya. Philips berhak untuk membatasi, menolak, atau mengakhiri akses siapa pun ke Situs Web atau bagian-bagiannya yang berlaku segera tanpa pemberitahuan sebelumnya kapan saja dan karena alasan apa pun dengan kebijaksanaannya sendiri
Informasi pribadi yang diberikan atau dikumpulkan melalui atau terkait dengan Situs Web ini hanya akan digunakan sesuai dengan Kebijakan Privasi Philips dan Ketentuan Penggunaan ini tunduk pada Kebijakan Privasi sebagaimana dipublikasikan di Situs Web ini.
Informasi pribadi yang diberikan atau dikumpulkan melalui atau terkait dengan Situs Web ini hanya akan digunakan sesuai dengan Kebijakan Privasi Philips dan Ketentuan Penggunaan ini tunduk pada Kebijakan Privasi sebagaimana dipublikasikan di Situs Web ini.
SEMUA INFORMASI (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERBATAS PADA, TEKS, GAMBAR, GRAFIK, TAUTAN, DAN MATERI LAIN) DI SITUS WEB DISEDIAKAN “SEBAGAIMANA ADANYA” DAN “SEBAGAIMANA TERSEDIA”. PHILIPS DAN ANAK PERUSAHAAN, AFILIASI, MITRA, PEMBERI LISENSI, PENERIMA LISENSI MEREK, DAN PEMASOKNYA DENGAN INI SECARA TEGAS MENYANGKAL, SEJAUH DIPERBOLEHKAN OLEH UNDANG-UNDANG, SEGALA PERNYATAAN ATAU GARANSI APA PUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK GARANSI KELAYAKAN BARANG DAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, KETIADAAN PELANGGARAN, ATAU TERKAIT PENGOPERASIAN SITUS WEB INI, KONTEN ATAU KONTEN PENGGUNA. Philips maupun anak perusahaan, afiliasi, mitra, pemberi lisensi, penerima lisensi merek, dan pemasoknya tidak menggaransi atau membuat pernyataan apa pun bahwa (i) Situs Web akan memenuhi kebutuhan Anda, (ii) Situs Web tidak akan terganggu, akan tepat waktu, aman, atau bebas dari kesalahan, atau (iii) hasil yang diperoleh dari penggunaan Situs Web (termasuk informasi dan materi di Situs Web ini) benar, lengkap, akurat, bisa diandalkan, atau memenuhi kebutuhan Anda. Ini adalah situs web publik. Anda tidak seharusnya mengharapkan kerahasiaan terkait dengan Konten Pengguna yang Anda serahkan di Situs Web ini. Jangan memberikan informasi rahasia di sini. Philips dan anak perusahaan, afiliasi, mitra, pemberi lisensi, penerima lisensi merek, dan pemasoknya tidak memiliki kewajiban atas gangguan atau penghilangan di Internet, jaringan, atau layanan hosting dan tidak menjamin bahwa Situs Web atau layanan yang menjadikan Situs Web ini tersedia atau komunikasi elektronik yang dikirimkan oleh Philips bebas dari virus atau elemen berbahaya lainnya. Materi yang diunduh atau diperoleh melalui penggunaan Situs Web ini dilakukan dengan kebijaksanaan dan risiko Anda sendiri. Anda bertanggung jawab penuh atas kerusakan pada sistem komputer Anda atau hilangnya data yang diakibatkan oleh pengunduhan materi tersebut.
SEMUA INFORMASI (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERBATAS PADA, TEKS, GAMBAR, GRAFIK, TAUTAN, DAN MATERI LAIN) DI SITUS WEB DISEDIAKAN “SEBAGAIMANA ADANYA” DAN “SEBAGAIMANA TERSEDIA”. PHILIPS DAN ANAK PERUSAHAAN, AFILIASI, MITRA, PEMBERI LISENSI, PENERIMA LISENSI MEREK, DAN PEMASOKNYA DENGAN INI SECARA TEGAS MENYANGKAL, SEJAUH DIPERBOLEHKAN OLEH UNDANG-UNDANG, SEGALA PERNYATAAN ATAU GARANSI APA PUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK GARANSI KELAYAKAN BARANG DAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, KETIADAAN PELANGGARAN, ATAU TERKAIT PENGOPERASIAN SITUS WEB INI, KONTEN ATAU KONTEN PENGGUNA. Philips maupun anak perusahaan, afiliasi, mitra, pemberi lisensi, penerima lisensi merek, dan pemasoknya tidak menggaransi atau membuat pernyataan apa pun bahwa (i) Situs Web akan memenuhi kebutuhan Anda, (ii) Situs Web tidak akan terganggu, akan tepat waktu, aman, atau bebas dari kesalahan, atau (iii) hasil yang diperoleh dari penggunaan Situs Web (termasuk informasi dan materi di Situs Web ini) benar, lengkap, akurat, bisa diandalkan, atau memenuhi kebutuhan Anda.
Ini adalah situs web publik. Anda tidak seharusnya mengharapkan kerahasiaan terkait dengan Konten Pengguna yang Anda serahkan di Situs Web ini. Jangan memberikan informasi rahasia di sini.
Philips dan anak perusahaan, afiliasi, mitra, pemberi lisensi, penerima lisensi merek, dan pemasoknya tidak memiliki kewajiban atas gangguan atau penghilangan di Internet, jaringan, atau layanan hosting dan tidak menjamin bahwa Situs Web atau layanan yang menjadikan Situs Web ini tersedia atau komunikasi elektronik yang dikirimkan oleh Philips bebas dari virus atau elemen berbahaya lainnya.
Materi yang diunduh atau diperoleh melalui penggunaan Situs Web ini dilakukan dengan kebijaksanaan dan risiko Anda sendiri. Anda bertanggung jawab penuh atas kerusakan pada sistem komputer Anda atau hilangnya data yang diakibatkan oleh pengunduhan materi tersebut.
Akses ke area tertentu pada Situs Web dan penggunaan fungsi atau fitur tertentu pada Situs Web bisa mengharuskan Anda untuk mendaftar sebagai kontributor. Pendaftaran ini bebas biaya.
Ketika mendaftar, Anda harus memilih nama pengguna unik atau “nama panggilan” dan kata sandi. Anda harus memberikan alamat email unik yang valid, terbaru, dan bisa diverifikasi. Nama pengguna dan alamat email duplikat tidak diperbolehkan, jadi jika nama atau alamat yang Anda masukkan sudah digunakan, Anda akan diminta untuk memilih yang lain. Kami akan mengirimkan email konfirmasi beserta informasi pendaftaran Anda. Apabila pengiriman informasi tersebut gagal karena alasan apa pun, akses Anda atau penggunaan area, fungsi, atau fitur oleh Anda yang memerlukan pendaftaran tersebut dapat ditolak atau diakhiri. Anda akan segera memperbarui pendaftaran Anda untuk menjaganya tetap akurat dan mutakhir. Anda bertanggung jawab penuh untuk menjaga kerahasiaan kata sandi Anda. Kami berhak mengubah nama pengguna Anda atau menghapus konten yang Anda serahkan ke Situs Web atau menolak atau membatalkan pendaftaran Anda jika Anda memilih nama pengguna yang, dalam kebijaksanaan kami, dianggap bersifat cabul, tidak senonoh, kasar, atau tidak patut. Anda juga bertanggung jawab penuh untuk membatasi akses ke komputer Anda. Anda setuju untuk memikul tanggung jawab atas semua aktivitas yang terjadi menggunakan akun, nama pengguna, dan/atau kata sandi Anda yang disebabkan oleh perilaku, kelambanan, atau kelalaian Anda. Jika Anda mengetahui adanya perilaku mencurigakan atau tanpa izin mengenai akun, nama pengguna, dan/atau kata sandi Anda, Anda setuju untuk segera menghubungi kami melalui email www.philips.co.id/siteowner. Kami dapat, dengan kebijaksanaan kami sendiri, melarang pendaftaran dari alamat email atau ISP tertentu.
Akses ke area tertentu pada Situs Web dan penggunaan fungsi atau fitur tertentu pada Situs Web bisa mengharuskan Anda untuk mendaftar sebagai kontributor. Pendaftaran ini bebas biaya.
Dengan menyerahkan Konten Pengguna ke Situs Web, Anda setuju bahwa materi tersebut haruslah patut, konstruktif, dan relevan, serta tidak memuat hal-hal yang mungkin melanggar hukum atau tidak sesuai untuk publikasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang (1) mungkin bersifat memfitnah atau merugikan orang atau properti lain, (2) dapat merugikan orang atau properti mana pun atau memfitnah atau melecehkan orang atau organisasi mana pun, (3) melanggar hak hukum siapa pun (termasuk hak atas privasi atau publisitas), (4) bersifat pornografi, cabul, tidak sopan, vulgar, tidak senonoh, atau mengancam, (5) tidak menyenangkan secara budaya, etika, atau lainnya, atau (6) menyarankan atau mendorong aktivitas melawan hukum. Anda akan menggunakan upaya wajar untuk memindai dan menghilangkan virus atau fitur pengkontaminasi atau perusak lainnya sebelum menyerahkan materi apa pun. Anda juga tidak boleh mengirimkan surat berantai, skema piramida, survei, dan bujukan melalui Situs Web. Anda juga tidak boleh memalsukan judul atau memanipulasi identitas atau data lain guna menyamarkan asal usul Konten dan/atau Konten Pengguna yang ditransmisikan melalui Situs Web atau untuk memanipulasi keberadaan Anda di Situs Web. Anda tidak boleh mengganggu atau mengacaukan situs kami, server, atau jaringan, atau mengambil tindakan yang memberikan beban besar secara tidak wajar atau tidak proporsional pada infrastruktur kami. Anda menegaskan, menyatakan, dan menjamin bahwa Konten Pengguna yang diserahkan ke Situs Web tidak melanggar hak milik orang lain, seperti tetapi tidak terbatas pada hak cipta, merek dagang atau paten, atau kewajiban kerahasiaan. Anda mengakui dan menyetujui bahwa gagasan, penyerahan, atau diskusi Anda atau Konten Pengguna lainnya yang disediakan oleh Anda dalam Situs Web yang tidak tunduk pada perlindungan hak kekayaan intelektual dapat digunakan oleh kontributor lain tanpa memberikan kompensasi atau atribusi. Anda dengan ini memberikan kepada Philips, anak perusahaan, afiliasi, penerima lisensi merek, dan mitra Philips lainnya sebuah lisensi yang berlaku di seluruh dunia, tidak dapat ditarik kembali, bebas royalti, non-eksklusif, bisa disublisensikan, dan bisa dialihkan untuk menggunakan, menggandakan, mempersiapkan karya turunan dari, mendistribusikan, melakukan secara publik, menampilkan secara publik, mentransmisikan, dan mempublikasikan Konten Pengguna yang diberikan oleh Anda, di Situs Web ini atau situs web Philips lainnya atau di materi pemasaran atau hubungan masyarakat Philips lainnya di segala dan semua media. Anda bertanggung jawab penuh atas Konten Pengguna Anda sendiri dan konsekuensi dari memublikasikan, menyerahkan, dan/atau menerbitkannya. Philips dapat, tetapi tidak berkewajiban untuk, mengkaji dan memonitor, sebelum dan/atau sesudah menyerahkan Konten Pengguna. Akan tetapi, Anda mengakui bahwa tidak mungkin bagi kami untuk memonitor atau mengkaji semua Konten Pengguna. Tanpa membatasi, Philips, anak perusahaan, afiliasi, mitra, pemberi lisensi, penerima lisensi merek, dan pemasoknya tidak akan dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas keakuratan, kelengkapan, kualitas, atau validitas Konten Pengguna yang dipublikasikan oleh pihak ketiga di Situs Web. Philips tidak mendukung Konten Pengguna apa pun atau pendapat, rekomendasi, atau saran apa pun yang diungkapkan di sini, dan Philips secara tegas menyangkal segala dan semua kewajiban terkait dengan Konten pengguna. Philips memiliki hak dan kemampuan tunggal untuk mengedit dan/atau menghapus pesan atau Konten Pengguna lain yang tidak bisa diterima, tidak patut atau yang melanggar Ketentuan Penggunaan ini karena alasan apa pun kapan saja tanpa pemberitahuan atau izin sebelumnya dan dengan kebijaksanaannya sendiri. Pengguna yang meyakini bahwa Konten Pengguna yang diserahkan tidak bisa diterima atau tidak patut didorong untuk segera menghubungi Philips melalui email www.philips.co.id/siteowner/index.page. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, kami akan melakukan upaya wajar untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam periode waktu yang wajar. Karena ini adalah proses manual, Anda diberi tahu bahwa kami mungkin tidak dapat menghapus atau mengedit Konten Pengguna tertentu dengan segera.
Dengan menyerahkan Konten Pengguna ke Situs Web, Anda setuju bahwa materi tersebut haruslah patut, konstruktif, dan relevan, serta tidak memuat hal-hal yang mungkin melanggar hukum atau tidak sesuai untuk publikasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang (1) mungkin bersifat memfitnah atau merugikan orang atau properti lain, (2) dapat merugikan orang atau properti mana pun atau memfitnah atau melecehkan orang atau organisasi mana pun, (3) melanggar hak hukum siapa pun (termasuk hak atas privasi atau publisitas), (4) bersifat pornografi, cabul, tidak sopan, vulgar, tidak senonoh, atau mengancam, (5) tidak menyenangkan secara budaya, etika, atau lainnya, atau (6) menyarankan atau mendorong aktivitas melawan hukum.
Anda akan menggunakan upaya wajar untuk memindai dan menghilangkan virus atau fitur pengkontaminasi atau perusak lainnya sebelum menyerahkan materi apa pun. Anda juga tidak boleh mengirimkan surat berantai, skema piramida, survei, dan bujukan melalui Situs Web. Anda juga tidak boleh memalsukan judul atau memanipulasi identitas atau data lain guna menyamarkan asal usul Konten dan/atau Konten Pengguna yang ditransmisikan melalui Situs Web atau untuk memanipulasi keberadaan Anda di Situs Web. Anda tidak boleh mengganggu atau mengacaukan situs kami, server, atau jaringan, atau mengambil tindakan yang memberikan beban besar secara tidak wajar atau tidak proporsional pada infrastruktur kami.
Anda menegaskan, menyatakan, dan menjamin bahwa Konten Pengguna yang diserahkan ke Situs Web tidak melanggar hak milik orang lain, seperti tetapi tidak terbatas pada hak cipta, merek dagang atau paten, atau kewajiban kerahasiaan.
Anda mengakui dan menyetujui bahwa gagasan, penyerahan, atau diskusi Anda atau Konten Pengguna lainnya yang disediakan oleh Anda dalam Situs Web yang tidak tunduk pada perlindungan hak kekayaan intelektual dapat digunakan oleh kontributor lain tanpa memberikan kompensasi atau atribusi.
Anda dengan ini memberikan kepada Philips, anak perusahaan, afiliasi, penerima lisensi merek, dan mitra Philips lainnya sebuah lisensi yang berlaku di seluruh dunia, tidak dapat ditarik kembali, bebas royalti, non-eksklusif, bisa disublisensikan, dan bisa dialihkan untuk menggunakan, menggandakan, mempersiapkan karya turunan dari, mendistribusikan, melakukan secara publik, menampilkan secara publik, mentransmisikan, dan mempublikasikan Konten Pengguna yang diberikan oleh Anda, di Situs Web ini atau situs web Philips lainnya atau di materi pemasaran atau hubungan masyarakat Philips lainnya di segala dan semua media.
Anda bertanggung jawab penuh atas Konten Pengguna Anda sendiri dan konsekuensi dari memublikasikan, menyerahkan, dan/atau menerbitkannya. Philips dapat, tetapi tidak berkewajiban untuk, mengkaji dan memonitor, sebelum dan/atau sesudah menyerahkan Konten Pengguna. Akan tetapi, Anda mengakui bahwa tidak mungkin bagi kami untuk memonitor atau mengkaji semua Konten Pengguna. Tanpa membatasi, Philips, anak perusahaan, afiliasi, mitra, pemberi lisensi, penerima lisensi merek, dan pemasoknya tidak akan dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas keakuratan, kelengkapan, kualitas, atau validitas Konten Pengguna yang dipublikasikan oleh pihak ketiga di Situs Web.
Philips tidak mendukung Konten Pengguna apa pun atau pendapat, rekomendasi, atau saran apa pun yang diungkapkan di sini, dan Philips secara tegas menyangkal segala dan semua kewajiban terkait dengan Konten pengguna.
Philips memiliki hak dan kemampuan tunggal untuk mengedit dan/atau menghapus pesan atau Konten Pengguna lain yang tidak bisa diterima, tidak patut atau yang melanggar Ketentuan Penggunaan ini karena alasan apa pun kapan saja tanpa pemberitahuan atau izin sebelumnya dan dengan kebijaksanaannya sendiri. Pengguna yang meyakini bahwa Konten Pengguna yang diserahkan tidak bisa diterima atau tidak patut didorong untuk segera menghubungi Philips melalui email www.philips.co.id/siteowner/index.page. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, kami akan melakukan upaya wajar untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam periode waktu yang wajar. Karena ini adalah proses manual, Anda diberi tahu bahwa kami mungkin tidak dapat menghapus atau mengedit Konten Pengguna tertentu dengan segera.
DALAM KONDISI APA PUN PHILIPS ATAU ANAK PERUSAHAAN, AFILIASI, MITRA, PEMBERI LISENSI, PENERIMA LISENSI MEREK, ATAU PEMASOKNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN TIDAK LANGSUNG, KONSEKUENSIAL, PUNITIF, KHUSUS, ATAU INSIDENTAL, ATAU KERUGIAN LAIN YANG DISEBABKAN KARENA, TIMBUL DARI, ATAU TERKAIT DENGAN AKSES, PENGGUNAAN, ATAU KETIDAKMAMPUAN UNTUK MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN SITUS WEB INI, KONTEN, ATAU KONTEN PENGGUNA, MESKIPUN PHILIPS TELAH DIBERI TAHU TENTANG KEMUNGKINAN KERUGIAN TERSEBUT KECUALI SEJAUH KERUGIAN TERSEBUT TIMBUL KARENA PENIPUAN ATAU PERNYATAAN MENIPU YANG DILAKUKAN OLEH PHILIPS. Jika Anda tinggal di negara atau negara bagian yang tidak mengizinkan pengecualian atau pembatasan kewajiban di atas atau penafian garansi di Bagian 4 di atas, maka pengecualian atau pembatasan kewajiban tersebut tidak akan berlaku untuk Anda tetapi hanya sejauh pengecualian dan pembatasan tersebut tidak diperbolehkan. Dalam kasus tersebut, pengecualian atau pembatasan tersebut akan dibatasi sejauh diizinkan oleh undang-undang yang berlaku.
DALAM KONDISI APA PUN PHILIPS ATAU ANAK PERUSAHAAN, AFILIASI, MITRA, PEMBERI LISENSI, PENERIMA LISENSI MEREK, ATAU PEMASOKNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN TIDAK LANGSUNG, KONSEKUENSIAL, PUNITIF, KHUSUS, ATAU INSIDENTAL, ATAU KERUGIAN LAIN YANG DISEBABKAN KARENA, TIMBUL DARI, ATAU TERKAIT DENGAN AKSES, PENGGUNAAN, ATAU KETIDAKMAMPUAN UNTUK MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN SITUS WEB INI, KONTEN, ATAU KONTEN PENGGUNA, MESKIPUN PHILIPS TELAH DIBERI TAHU TENTANG KEMUNGKINAN KERUGIAN TERSEBUT KECUALI SEJAUH KERUGIAN TERSEBUT TIMBUL KARENA PENIPUAN ATAU PERNYATAAN MENIPU YANG DILAKUKAN OLEH PHILIPS.
Jika Anda tinggal di negara atau negara bagian yang tidak mengizinkan pengecualian atau pembatasan kewajiban di atas atau penafian garansi di Bagian 4 di atas, maka pengecualian atau pembatasan kewajiban tersebut tidak akan berlaku untuk Anda tetapi hanya sejauh pengecualian dan pembatasan tersebut tidak diperbolehkan. Dalam kasus tersebut, pengecualian atau pembatasan tersebut akan dibatasi sejauh diizinkan oleh undang-undang yang berlaku.
Philips tidak bertanggung jawab atas konten situs mana pun yang dimiliki oleh pihak ketiga yang mungkin ditautkan ke Situs Web melalui hyperlink, baik hyperlink tersebut disediakan oleh Situs Web atau tidak atau oleh pihak ketiga sesuai dengan Ketentuan Penggunaan. Tautan di Situs Web kami ke situs lain bukanlah dukungan atas situs lain tersebut dan tidak ada penilaian atau garansi terkait dengan keakuratan, ketepatan waktu, atau kesesuaian konten situs mana pun yang mungkin ditautkan oleh Situs Web, dan kami tidak bertanggung jawab atasnya. Perangkat lunak yang tersedia untuk diunduh dari atau melalui Situs Web ini dilisensikan dan tunduk pada ketentuan perjanjian lisensi yang berlaku. Kecuali sebagaimana disebutkan dalam perjanjian lisensi yang berlaku, perangkat lunak tersebut tersedia untuk digunakan oleh pengguna akhir saja dan penyalinan, penggandaan, atau distribusi ulang perangkat lunak tersebut secara tegas dilarang. GARANSI, JIKA ADA, TERKAIT DENGAN PERANGKAT LUNAK TERSEBUT HANYA BERLAKU SEBAGAIMANA TERTERA SECARA TEGAS DALAM PERJANJIAN LISENSI YANG BERLAKU. PHILIPS DENGAN INI SECARA TEGAS MENYANGKAL SEMUA PERNYATAAN ATAU GARANSI APA PUN, TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK GARANSI KELAYAKAN BARANG DAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, ATAU KETIADAAN PELANGGARAN TERKAIT DENGAN PERANGKAT LUNAK.
Philips tidak bertanggung jawab atas konten situs mana pun yang dimiliki oleh pihak ketiga yang mungkin ditautkan ke Situs Web melalui hyperlink, baik hyperlink tersebut disediakan oleh Situs Web atau tidak atau oleh pihak ketiga sesuai dengan Ketentuan Penggunaan. Tautan di Situs Web kami ke situs lain bukanlah dukungan atas situs lain tersebut dan tidak ada penilaian atau garansi terkait dengan keakuratan, ketepatan waktu, atau kesesuaian konten situs mana pun yang mungkin ditautkan oleh Situs Web, dan kami tidak bertanggung jawab atasnya.
Perangkat lunak yang tersedia untuk diunduh dari atau melalui Situs Web ini dilisensikan dan tunduk pada ketentuan perjanjian lisensi yang berlaku. Kecuali sebagaimana disebutkan dalam perjanjian lisensi yang berlaku, perangkat lunak tersebut tersedia untuk digunakan oleh pengguna akhir saja dan penyalinan, penggandaan, atau distribusi ulang perangkat lunak tersebut secara tegas dilarang. GARANSI, JIKA ADA, TERKAIT DENGAN PERANGKAT LUNAK TERSEBUT HANYA BERLAKU SEBAGAIMANA TERTERA SECARA TEGAS DALAM PERJANJIAN LISENSI YANG BERLAKU. PHILIPS DENGAN INI SECARA TEGAS MENYANGKAL SEMUA PERNYATAAN ATAU GARANSI APA PUN, TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK GARANSI KELAYAKAN BARANG DAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, ATAU KETIADAAN PELANGGARAN TERKAIT DENGAN PERANGKAT LUNAK.
Hak cipta dan semua hak milik lainnya dalam Konten yang disediakan oleh Philips, afiliasinya, anak perusahaan, penerima lisensi merek, dan/atau mitra lainnya, perangkat lunak untuk mengoperasikan dan menerbitkan Situs Web, kompilasi data di Situs Web, dan tatanan, urutan, dan pengaturan Situs Web ini, semuanya milik Koninklijke Philips N.V. dan/atau penerima lisensi mereknya, mitra lain, atau pemberi lisensi. Semua hak dalam Konten yang tidak secara tegas diberikan di sini dilindungi oleh undang-undang. PHILIPS adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V. PHILIPS dan semua merek dagang terdaftar lainnya dari Koninklijke Philips N.V. dan afiliasinya adalah aset penting perusahaan. Penggunaan merek dagang ini secara tepat merupakan hal yang penting dan Anda harus mengikuti petunjuk Philips ketika merujuk produk dan layanan perusahaan kami. Temukan informasi lebih lanjut di www.ip.philips.com Penggunaan dan pendaftaran nama PHILIPS secara eksklusif dicadangkan ke perusahaan kami. Anda tidak boleh mendaftarkan atau menggunakan nama perusahaan, nama hukum, nama dagang, nama domain, atau nama, indikasi, atau keterangan lain, yang menjadi bagian dari nama Philips atau nama yang serupa atau nama yang merupakan bagian dari nama Philips dan tidak boleh mencakup merek dagang terdaftar lainnya yang dimiliki oleh Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dan semua hak milik lainnya dalam Konten yang disediakan oleh Philips, afiliasinya, anak perusahaan, penerima lisensi merek, dan/atau mitra lainnya, perangkat lunak untuk mengoperasikan dan menerbitkan Situs Web, kompilasi data di Situs Web, dan tatanan, urutan, dan pengaturan Situs Web ini, semuanya milik Koninklijke Philips N.V. dan/atau penerima lisensi mereknya, mitra lain, atau pemberi lisensi. Semua hak dalam Konten yang tidak secara tegas diberikan di sini dilindungi oleh undang-undang.
PHILIPS adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.
PHILIPS dan semua merek dagang terdaftar lainnya dari Koninklijke Philips N.V. dan afiliasinya adalah aset penting perusahaan. Penggunaan merek dagang ini secara tepat merupakan hal yang penting dan Anda harus mengikuti petunjuk Philips ketika merujuk produk dan layanan perusahaan kami. Temukan informasi lebih lanjut di www.ip.philips.com
Penggunaan dan pendaftaran nama PHILIPS secara eksklusif dicadangkan ke perusahaan kami. Anda tidak boleh mendaftarkan atau menggunakan nama perusahaan, nama hukum, nama dagang, nama domain, atau nama, indikasi, atau keterangan lain, yang menjadi bagian dari nama Philips atau nama yang serupa atau nama yang merupakan bagian dari nama Philips dan tidak boleh mencakup merek dagang terdaftar lainnya yang dimiliki oleh Koninklijke Philips N.V.
Situs Web ini bersifat publik dan segala informasi yang diserahkan di sini akan dianggap tidak rahasia. Anda mengakui bahwa penyerahan segala penemuan yang terkandung dalam Konten Pengguna yang disediakan oleh Anda merupakan “publikasi” dari penemuan tersebut menurut undang-undang paten yang berlaku. Anda mengakui bahwa Konten Pengguna yang diserahkan dan/atau didiskusikan di Situs Web mungkin tunduk pada hak paten, hak cipta, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual lain milik Philips, anak perusahaannya, afiliasi, penerima lisensi merek, mitra atau pihak ketiga lain. Jika Anda mempertimbangkan untuk mengeksploitasi gagasan, proposal, saran, solusi, atau Konten Pengguna lain yang diserahkan ke Situs Web, Anda bertanggung jawab untuk meminta izin kekayaan intelektual yang tepat sebelum melakukan tindakan eksploitasi tersebut.
Situs Web ini bersifat publik dan segala informasi yang diserahkan di sini akan dianggap tidak rahasia. Anda mengakui bahwa penyerahan segala penemuan yang terkandung dalam Konten Pengguna yang disediakan oleh Anda merupakan “publikasi” dari penemuan tersebut menurut undang-undang paten yang berlaku.
Anda mengakui bahwa Konten Pengguna yang diserahkan dan/atau didiskusikan di Situs Web mungkin tunduk pada hak paten, hak cipta, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual lain milik Philips, anak perusahaannya, afiliasi, penerima lisensi merek, mitra atau pihak ketiga lain. Jika Anda mempertimbangkan untuk mengeksploitasi gagasan, proposal, saran, solusi, atau Konten Pengguna lain yang diserahkan ke Situs Web, Anda bertanggung jawab untuk meminta izin kekayaan intelektual yang tepat sebelum melakukan tindakan eksploitasi tersebut.
Jika Anda mengetahui atau menduga bahwa materi di Situs Web ini (termasuk tetapi tidak terbatas pada materi yang dipublikasikan di Forum) telah digunakan atau disalin sedemikian rupa yang merupakan pelanggaran hak cipta, mohon kirimkan pemberitahuan kepada agen Philips yang ditunjuk yang disebutkan di bawah ini. Menurut Digital Millennium Copyright Act AS, 17 U.S.C. Sec. 512(c)(3), pemberitahuan Anda harus mematuhi persyaratan berikut: Agen yang ditunjuk untuk pemberitahuan tentang klaim pelanggaran hak cipta bisa dihubungi sebagai berikut: Melalui Faks: Philips International B.V.,
Melalui Surat: Philips International B.V.,
Corporate Legal Department
Amstelplein 2
Breitner Center
PO Box 77900
Amsterdam
Belanda
Corporate Legal Department
Amsterdam
Belanda
+ 31 20 5977230
Informasi di atas diberikan secara eksklusif untuk memberi tahu Philips bahwa materi berhak cipta Anda mungkin telah dilanggar. Semua pertanyaan lain, seperti pertanyaan dan permintaan terkait produk atau kekhawatiran mengenai posting dan/atau konten yang tidak patut, tidak akan mendapatkan tanggapan melalui proses ini.
Jika Anda mengetahui atau menduga bahwa materi di Situs Web ini (termasuk tetapi tidak terbatas pada materi yang dipublikasikan di Forum) telah digunakan atau disalin sedemikian rupa yang merupakan pelanggaran hak cipta, mohon kirimkan pemberitahuan kepada agen Philips yang ditunjuk yang disebutkan di bawah ini. Menurut Digital Millennium Copyright Act AS, 17 U.S.C. Sec. 512(c)(3), pemberitahuan Anda harus mematuhi persyaratan berikut:
Agen yang ditunjuk untuk pemberitahuan tentang klaim pelanggaran hak cipta bisa dihubungi sebagai berikut:
Melalui Faks: Philips International B.V.,
Anda setuju untuk mengganti rugi dan membebaskan Philips, anak perusahaannya, afiliasi, penerima lisensi merek, mitra lain, dan pemasok dan masing-masing dari pejabat, direktur, karyawan, pemegang saham, perwakilan hukum, agen, penerus, dan penerima kuasa mereka masing-masing, dari dan terhadap kerugian, kewajiban, biaya, dan pengeluaran (termasuk biaya pengacara dan profesional serta biaya litigasi) yang timbul karena publikasi, konten, transmisi pesan, data, materi, atau Konten Pengguna lain yang Anda serahkan di Situs Web atau pelanggaran terhadap Ketentuan Penggunaan ini oleh Anda. Apabila ada keluhan atau tindakan hukum yang timbul karena pesan, atau Konten Pengguna lain yang dipublikasikan oleh Anda, Philips berhak untuk mengungkapkan identitas Anda dan informasi lain tentang Anda yang dimiliki oleh Philips.
Jika Anda memiliki sengketa dengan satu atau beberapa pengguna, Anda membebaskan Philips, anak perusahaannya, afiliasi, mitra, dan pemasok dan masing-masing dari pejabat, direktur, karyawan, pemegang saham, perwakilan hukum, agen, penerus, dan penerima kuasa mereka masing-masing dari klaim, tuntutan, dan kerugian (aktual atau konsekuensial) apa pun jenis dan sifatnya, diketahui dan tidak diketahui, yang timbul karena atau terkait dengan sengketa tersebut.
Anda setuju untuk mengganti rugi dan membebaskan Philips, anak perusahaannya, afiliasi, penerima lisensi merek, mitra lain, dan pemasok dan masing-masing dari pejabat, direktur, karyawan, pemegang saham, perwakilan hukum, agen, penerus, dan penerima kuasa mereka masing-masing, dari dan terhadap kerugian, kewajiban, biaya, dan pengeluaran (termasuk biaya pengacara dan profesional serta biaya litigasi) yang timbul karena publikasi, konten, transmisi pesan, data, materi, atau Konten Pengguna lain yang Anda serahkan di Situs Web atau pelanggaran terhadap Ketentuan Penggunaan ini oleh Anda. Apabila ada keluhan atau tindakan hukum yang timbul karena pesan, atau Konten Pengguna lain yang dipublikasikan oleh Anda, Philips berhak untuk mengungkapkan identitas Anda dan informasi lain tentang Anda yang dimiliki oleh Philips.
Kami memiliki hak tunggal untuk menutup Situs Web atau bagian-bagiannya karena alasan apa pun kapan saja tanpa pemberitahuan atau izin sebelumnya. Kami tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban atas kegagalan untuk menyimpan atau menghapus Konten dan/atau Konten Pengguna yang diserahkan ke Situs Web.
Kami memiliki hak tunggal untuk menutup Situs Web atau bagian-bagiannya karena alasan apa pun kapan saja tanpa pemberitahuan atau izin sebelumnya. Kami tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban atas kegagalan untuk menyimpan atau menghapus Konten dan/atau Konten Pengguna yang diserahkan ke Situs Web.
Situs Web dapat berisi rujukan ke produk dan layanan Philips tertentu yang mungkin tidak (siap) tersedia di negara tertentu. Rujukan tersebut tidak menyiratkan atau menjamin bahwa produk atau layanan tersebut akan tersedia kapan saja di negara tertentu. Silakan hubungi kontak bisnis Philips lokal untuk informasi lebih lanjut.
Situs Web dapat berisi rujukan ke produk dan layanan Philips tertentu yang mungkin tidak (siap) tersedia di negara tertentu. Rujukan tersebut tidak menyiratkan atau menjamin bahwa produk atau layanan tersebut akan tersedia kapan saja di negara tertentu. Silakan hubungi kontak bisnis Philips lokal untuk informasi lebih lanjut.
Informasi dalam situs web ini mungkin mengandung pernyataan berwawasan ke depan terkait dengan kondisi keuangan, hasil operasi, dan bisnis Philips dan rencana serta tujuan tertentu Philips terkait dengan hal-hal ini. Kami ingin pembaca mewaspadai bahwa tidak ada pernyataan berwawasan ke depan yang merupakan jaminan kinerja masa mendatang dan bahwa hasil sebenarnya bisa berbeda secara material dari hasil yang tercantum dalam pernyataan berwawasan ke depan. Contoh pernyataan berwawasan ke depan antara lain pernyataan yang kami buat tentang strategi kami, perkiraan pertumbuhan penjualan, EBITA dan penghematan biaya di masa mendatang, pengembangan bisnis organik kami di masa mendatang serta manfaat dari akuisisi di masa mendatang, dan posisi modal kami. Berdasarkan sifatnya, pernyataan berwawasan ke depan memiliki risiko dan ketidakpastian karena berkaitan dengan peristiwa dan situasi di masa depan dan ada banyak faktor yang dapat menyebabkan hasil dan perkembangan aktual berbeda secara material dari yang tersurat atau tersirat dalam pernyataan berwawasan ke depan ini. Pernyataan berwawasan ke depan tunduk pada, antara lain, kondisi ekonomi dan bisnis domestik dan global, kesuksesan penerapan strategi kami, kemampuan kami untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan akuisisi yang berhasil dan mengintegrasikan akuisisi tersebut ke dalam bisnis kami, preferensi konsumen terkait dengan produk lama dan baru kami, kemampuan kami untuk mengembangkan dan memasarkan produk baru, kemampuan kami untuk merealisasikan manfaat strategi ini, kebijakan dan tindakan pemerintah dan otoritas regulasi, perubahan perundang-undangan, dan dampak kompetisi - beberapa di antara faktor tersebut berada di luar kendali kami. Akibatnya, hasil aktual kami di masa depan mungkin berbeda secara material dari rencana, tujuan, dan harapan yang tertera dalam pernyataan berwawasan ke depan tersebut. Risiko dan faktor tambahan dicantumkan dalam dokumen kami yang diserahkan kepada atau diberikan kepada U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) termasuk dalam Laporan Tahunan terbaru kami di Formulir 20-F, yang tersedia di situs web SEC di www.sec.gov. Pernyataan berwawasan ke depan yang dibuat oleh atau atas nama kami hanya berlaku pada tanggal pembuatan. Kami tidak memperbarui pernyataan berwawasan ke depan untuk mencerminkan perubahan harapan terkait dengan hal itu atau perubahan peristiwa, kondisi, atau situasi yang menjadi dasar pembuatan pernyataan tersebut. Akan tetapi, pembaca harus membaca pengungkapan tambahan yang sudah kami buat atau mungkin kami buat dalam dokumen yang kami serahkan atau mungkin serahkan kepada SEC.
Informasi dalam situs web ini mungkin mengandung pernyataan berwawasan ke depan terkait dengan kondisi keuangan, hasil operasi, dan bisnis Philips dan rencana serta tujuan tertentu Philips terkait dengan hal-hal ini. Kami ingin pembaca mewaspadai bahwa tidak ada pernyataan berwawasan ke depan yang merupakan jaminan kinerja masa mendatang dan bahwa hasil sebenarnya bisa berbeda secara material dari hasil yang tercantum dalam pernyataan berwawasan ke depan. Contoh pernyataan berwawasan ke depan antara lain pernyataan yang kami buat tentang strategi kami, perkiraan pertumbuhan penjualan, EBITA dan penghematan biaya di masa mendatang, pengembangan bisnis organik kami di masa mendatang serta manfaat dari akuisisi di masa mendatang, dan posisi modal kami. Berdasarkan sifatnya, pernyataan berwawasan ke depan memiliki risiko dan ketidakpastian karena berkaitan dengan peristiwa dan situasi di masa depan dan ada banyak faktor yang dapat menyebabkan hasil dan perkembangan aktual berbeda secara material dari yang tersurat atau tersirat dalam pernyataan berwawasan ke depan ini. Pernyataan berwawasan ke depan tunduk pada, antara lain, kondisi ekonomi dan bisnis domestik dan global, kesuksesan penerapan strategi kami, kemampuan kami untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan akuisisi yang berhasil dan mengintegrasikan akuisisi tersebut ke dalam bisnis kami, preferensi konsumen terkait dengan produk lama dan baru kami, kemampuan kami untuk mengembangkan dan memasarkan produk baru, kemampuan kami untuk merealisasikan manfaat strategi ini, kebijakan dan tindakan pemerintah dan otoritas regulasi, perubahan perundang-undangan, dan dampak kompetisi - beberapa di antara faktor tersebut berada di luar kendali kami. Akibatnya, hasil aktual kami di masa depan mungkin berbeda secara material dari rencana, tujuan, dan harapan yang tertera dalam pernyataan berwawasan ke depan tersebut. Risiko dan faktor tambahan dicantumkan dalam dokumen kami yang diserahkan kepada atau diberikan kepada U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) termasuk dalam Laporan Tahunan terbaru kami di Formulir 20-F, yang tersedia di situs web SEC di www.sec.gov. Pernyataan berwawasan ke depan yang dibuat oleh atau atas nama kami hanya berlaku pada tanggal pembuatan. Kami tidak memperbarui pernyataan berwawasan ke depan untuk mencerminkan perubahan harapan terkait dengan hal itu atau perubahan peristiwa, kondisi, atau situasi yang menjadi dasar pembuatan pernyataan tersebut. Akan tetapi, pembaca harus membaca pengungkapan tambahan yang sudah kami buat atau mungkin kami buat dalam dokumen yang kami serahkan atau mungkin serahkan kepada SEC.
Ketentuan Penggunaan ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. Anda setuju pada yurisdiksi non-eksklusif dari pengadilan di Republik Indonesia untuk segala sengketa, klaim, atau dasar/alasan pengajuan gugatan yang timbul karena, atau terkait dengan atau sehubungan dengan Ketentuan Penggunaan ini atau penggunaan Situs Web ini oleh Anda, termasuk sengketa mengenai keberadaan atau keabsahan Ketentuan Penggunaan ini, sepanjang Anda setuju untuk menyerahkan sengketa, klaim, atau dasar/alasan pengajuan gugatan tersebut secara eksklusif kepada pengadilan Republik Indonesia.
Ketentuan Penggunaan ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia. Anda setuju pada yurisdiksi non-eksklusif dari pengadilan di Republik Indonesia untuk segala sengketa, klaim, atau dasar/alasan pengajuan gugatan yang timbul karena, atau terkait dengan atau sehubungan dengan Ketentuan Penggunaan ini atau penggunaan Situs Web ini oleh Anda, termasuk sengketa mengenai keberadaan atau keabsahan Ketentuan Penggunaan ini, sepanjang Anda setuju untuk menyerahkan sengketa, klaim, atau dasar/alasan pengajuan gugatan tersebut secara eksklusif kepada pengadilan Republik Indonesia.
Jika ada bagian dari Ketentuan Penggunaan ini dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut akan diganti dengan ketentuan yang sah dan dapat dilaksanakan yang paling sesuai dengan maksud dari ketentuan awal dan ketentuan-ketentuan lainnya masih akan tetap berlaku.
Jika ada bagian dari Ketentuan Penggunaan ini dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut akan diganti dengan ketentuan yang sah dan dapat dilaksanakan yang paling sesuai dengan maksud dari ketentuan awal dan ketentuan-ketentuan lainnya masih akan tetap berlaku.
Kegagalan Philips untuk menegakkan bagian mana pun dari Ketentuan Penggunaan ini tidak dapat dianggap sebagai pelepasan atas hak-hak Philips menurut Ketentuan Penggunaan ini, baik untuk tindakan di masa lalu atau masa mendatang atas siapa pun. Penerimaan dana oleh Philips atau pun ketergantungan seseorang pada tindakan Philips tidak dapat dianggap sebagai pelepasan dari bagian-bagian mana pun pada Ketentuan Penggunaan ini. Hanya surat pelepasan khusus tertulis yang ditandatangani oleh perwakilan resmi Philips yang memiliki dampak hukum.
Kegagalan Philips untuk menegakkan bagian mana pun dari Ketentuan Penggunaan ini tidak dapat dianggap sebagai pelepasan atas hak-hak Philips menurut Ketentuan Penggunaan ini, baik untuk tindakan di masa lalu atau masa mendatang atas siapa pun. Penerimaan dana oleh Philips atau pun ketergantungan seseorang pada tindakan Philips tidak dapat dianggap sebagai pelepasan dari bagian-bagian mana pun pada Ketentuan Penggunaan ini. Hanya surat pelepasan khusus tertulis yang ditandatangani oleh perwakilan resmi Philips yang memiliki dampak hukum.
Judul bagian-bagian dalam Ketentuan Penggunaan ini hanya dimaksudkan untuk kemudahan semata dan bukan merupakan bagian darinya atau memengaruhi makna atau penafsiran Ketentuan Penggunaan. Terakhir Diperbarui: 15 Januari 2014
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Judul bagian-bagian dalam Ketentuan Penggunaan ini hanya dimaksudkan untuk kemudahan semata dan bukan merupakan bagian darinya atau memengaruhi makna atau penafsiran Ketentuan Penggunaan.
Terakhir Diperbarui: 15 Januari 2014
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