Survei global Philips ungkap dampak COVID 19 terhadap tidur

Jakarta, Indonesia – Masyarakat di kawasan Asia-Pasifik[1] dan di seluruh dunia, mengalami setidaknya satu atau lebih tantangan tidur sejak awal mula COVID-19, dengan hampir dua pertiga (62%) responden menyatakan pandemi telah berdampak secara langsung terhadap kemampuan mereka untuk tidur nyenyak. Temuan ini diumumkan bersama beberapa temuan lainnya oleh Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), pemimpin global di bidang teknologi kesehatan, melalui studi tidur tahunannya yang ke-6 bertajuk, “Seeking Solutions: How COVID-19 Changed Sleep Around the World”.

Seperti ketakutan dan kekhawatiran dalam situasi krisis umumnya, pandemi ini telah memperburuk masalah tidur masyarakat dunia. Hampir setahun setelah COVID-19 merebak, menurut studi tidur global Philips 2021 yang dirilis dalam rangka World Sleep Day 2021 (19 Maret), masyarakat di APAC melaporkan bahwa mereka tidur lebih banyak, dengan rata-rata 7,2 jam per malam (dibandingkan 7,1 jam pada studi di 2020), tetapi 1 dari 4 (41%) merasa tidak puas dengan tidur mereka.