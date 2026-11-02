Dukungan Philips Bagaimana cara terbaik menyimpan aksesori Aqua Penyedot Debu Basah Philips saya?

Setiap Penyedot Debu Basah Philips dilengkapi dengan penampung air dan bantalan microfiber. Ikuti langkah-langkah di bawah ini (cocokkan nomor langkah dengan ilustrasi yang ada) untuk menyimpan aksesori dengan baik setelah setiap pemakaian.

Petunjuk pembersihan: Pisahkan bantalan pembersih dari penampung air. Langkah ini memungkinkan bantalan mengering dengan sempurna. Kosongkan penampung air. Masukkan air baru ke dalam penampung air. Tutup penampung air hingga rapat. Goyangkan penampung air untuk menghilangkan sisa detergen. Kosongkan lagi penampung air. Saat mengosongkan, biarkan tutup penampung tetap terbuka agar air yang tersisa bisa menguap keluar. Angin-anginkan bantalan pembersih hingga kering dan simpan penampung air dengan posisi tutup terbuka. Setelah bantalan kering sempurna, simpanlah di dekat penampung air. Agar tetap kering selama disimpan, jangan pasang bantalan ke penampung air.