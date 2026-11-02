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Bagaimana cara terbaik menyimpan aksesori Aqua Penyedot Debu Basah Philips saya?

Setiap Penyedot Debu Basah Philips dilengkapi dengan penampung air dan bantalan microfiber. Ikuti langkah-langkah di bawah ini (cocokkan nomor langkah dengan ilustrasi yang ada) untuk menyimpan aksesori dengan baik setelah setiap pemakaian.

Informasi di halaman ini berlaku untuk model berikut: FC6728/01, FC6404/01.

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