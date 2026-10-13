2 year warranty
Inovasi terbaru
Meniru tekstur payudara dan kini juga bekerja seperti payudara
AirFree Vent™ dirancang untuk memberikan perlindungan ekstra terhadap kolik, gas, dan refluks.
Dirancang untuk meminimalkan gangguan makan dan ketidaknyamanan.
Navigasi baru kami memudahkan Anda menemukan dot yang sesuai untuk bayi Anda.
Dot Natural Response Baru
Sekarang bayi Anda dapat minum, menelan, dan bernapas — seperti saat menyusu
Inovasi terbaru kami
Dot Natural Response kami yang baru memungkinkan ASI mengalir hanya ketika bayi aktif minum dan memungkinkan transisi yang lancar antara payudara dan botol
Karena Dot Natural Response yang baru terasa dan bekerja seperti payudara, sehingga mengombinasikan minum dengan botol dan menyusu jadi lebih mudah
Dot Natural Response kami yang baru adalah pengalaman baru bagi bayi Anda. Sama seperti menyusu, perlu beberapa kali mencoba hingga bisa melakukannya dengan benar. Ini normal.
Memperkenalkan Aplikasi Pregnacy+
Dukungan dimulai di sini. Dari gambar USG hingga informasi harian tentang kehamilan, diet, olahraga, dan persalinan, Pregnancy⁺ membantu Anda merencanakan dan mempelajari kehamilan, serta melibatkan orang terdekat sejak awal.
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Berdasarkan survei kepuasan online GemSeek Desember 2017 yang dilakukan di antara lebih dari 8.000 wanita pengguna produk dan merek perawatan anak