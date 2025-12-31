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        Dihentikan

        10FF2CMW PhotoFrame

        10FF2CMW/00

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        Warna digital yang sempurna untuk tampilan foto yang kaya dan menakjubkan

        Layar penuh warna menghadirkan yang terbaik dari foto Anda dengan warna-warni cerah yang nyata, menampilkan berbagai warna yang sama seperti yang ditemukan pada foto yang dicetak secara profesional.

        Berkreasi dengan kolase: tampilkan banyak foto sekaligus

        Ini adalah efek slideshow untuk memperlihatkan foto dalam format kolase yang secara otomatis dan acak mengompilasi foto berbeda jadi satu untuk menghindari batas jelek yang mungkin dihasilkan dari foto yang lebih kecil dari ukuran layar.

        Putar slideshow, foto tunggal, thumbnail, atau tampilkan jam

        Mode tampilan fleksibel memberi Anda kebebasan untuk menampilkan foto secara satu per satu, dalam mode thumbnail untuk pencarian cepat dan mudah, atau untuk membuat slideshow dari foto yang paling berharga.

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