2 year warranty
11065RU60X2
Nikmati kecerahan jangka panjang
Untuk pengalaman berkendara yang bergaya, ganti ke lampu rem Philips Ultinon Pro6000 LED-RED [˜W21W]. Warna merah lampu ini terlihat bagus dan lebih mudah diluhat sehingga Anda dapat memberi sinyal secara aman dan penuh gaya.
LED-RED [~W21W]
Jumlah bola lampu: 2
12 V, 6000 K Putih sejuk
Sistem otomotif canggih
Menyalakan lampu sein sebelum berbelok sangatlah penting bagi keselamatan Anda. Untuk menghindari tabrakan, pengemudi lain perlu tahu arah pergerakan Anda. Kebutuhan akan lampu sein yang cerah dan terang menjadi kian mendesak, terutama ketika cuaca buruk mengurangi visibilitas pengemudi di jalan. Lampu sein LED Philips Ultinon Pro6000 menghadirkan cahaya merah terang untuk lampu sein dan lampu mobil lainnya. Mobil Anda mencerminkan banyak hal tentang Anda, maka ekspresikanlah gaya Anda dengan lampu sein eksterior LED Philips.
Dibandingkan lampu pijar, LED Philips Ultinon Pro6000 langsung menyala untuk memastikan pengemudi lain dapat bereaksi lebih cepat, sehingga menjadikan Anda lebih aman.
LED Philips Ultinon Pro6000 menghadirkan distribusi cahaya yang seragam. Sudutnya yang lebar memastikan bahwa cahaya diproyeksikan ke arah yang dibutuhkan.
Ulasan
Tidak berstandar ECE