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Ultinon Pro6000 SIBola lampu sein mobil

11066CU60X2

Nikmati kecerahan jangka panjang

Untuk pengalaman berkendara yang bergaya, ganti ke lampu sen dan lampu posisi Philips Ultinon Pro6000 LED-WHITE [˜W21/5W]. Warna putih dingin lampu ini terang di siang hari dan terlihat bagus sehingga Anda dapat memberi sinyal secara aman dan penuh gaya.

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Lampu sen yang lebih terang dan elegan

Nikmati kecerahan jangka panjang

  • LED-PUTIH [~W21/5W]

  • Jumlah bola lampu: 2

  • 12 V, 6000 K Putih sejuk

  • Sistem otomotif canggih

Beri tahukan arah yang Anda tuju dengan lampu eksterior yang lebih terang

Menyalakan lampu sein sebelum berbelok sangatlah penting bagi keselamatan Anda. Untuk menghindari tabrakan, pengemudi lain perlu tahu arah pergerakan Anda. Kebutuhan akan lampu sein yang cerah dan terang menjadi kian mendesak, terutama ketika cuaca buruk mengurangi visibilitas pengemudi di jalan. Lampu sein LED Philips Ultinon Pro6000 menghadirkan cahaya terang untuk lampu sein. Mobil Anda mencerminkan banyak hal tentang Anda, maka ekspresikanlah gaya Anda dengan lampu sein eksterior LED Philips.

Informasi keamanan instan untuk pengemudi lainnya

Dibandingkan lampu pijar, LED Philips Ultinon Pro6000 langsung menyala untuk memastikan pengemudi lain dapat bereaksi lebih cepat, sehingga menjadikan Anda lebih aman.

Desain ergonomis dengan susunan tiga LED

Untuk lampu sein & posisi Anda, LED Philips Ultinon Pro6000 menghadirkan distribusi cahaya yang seragam. Sudutnya yang lebar memastikan bahwa cahaya diproyeksikan ke arah yang dibutuhkan.

Spesifikasi Teknis

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  1. Tidak berstandar ECE