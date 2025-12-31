Desain ringkas multifungsi untuk penggunaan plug-and-play

LED Philips Ultinon Essential menggunakan desain bohlam baru yang mengintegrasikan elektronik driver-box ke dalam bodi, memberikan lebih banyak ruang untuk bola lampu dan memudahkan pemasangan. Nikmati pengalaman plug-and-play: Desain satu bagian memungkinkan untuk mengeluarkan ring tengah dari atas dengan mudah, tanpa membuka sekrupnya. Desain LED Philips Ultinon Essential yang ringkas pas dengan beragam model mobil dan dapat dipasang dengan mudah oleh mekanik ahli.