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Ultinon Essential LEDBola lampu depan

11336UE2X2

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LED Philips Ultinon Essential yang baru ini sngat ekonomis. Hadir dalam desain all-in-one ringkas dengan kecerahan luar biasa, tampilan bergaya, teknologi pelepasan panas ganda, dan kompatibilitas 12 V dan 24 V.

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Lampu LED bergaya yang mudah dipasang

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  • Jenis lampu: H3

  • Cahaya putih elegan 6.500 K

  • Desain ringkas yang pas

  • Kompatibel dengan kebanyakan mobil

  • Jumlah bola lampu: 2

Nikmati pengalaman cahaya putih yang bergaya

Nikmati pengalaman cahaya putih yang bergaya

Untuk gaya modern dan berkelas, ganti lampu mobil Anda dengan lampu depan LED Philips Ultinon Essential. Dengan suhu warna hingga 6.500 Kelvin, bohlam ini memproyeksikan cahaya putih modern sehingga Anda dapat selalu tampil menonjol dengan lampu yang bergaya.

Performa pendinginan yang hebat melalui penghilangan panas

Performa pendinginan yang hebat melalui penghilangan panas

Performa optimal dengan ketahanan superior membuat lampu depan LED Philips Ultinon Essential semakin di depan dalam teknologi LED. Berkat mekanisme pelepasan panas ganda - kipas internal dan pendingin aluminium dengan lapisan anonisasi - bola lampu depan LED menyebarkan panas dengan lebih efektif dan efisien. Lampu mampu bekerja pada tingkat kecerahan tertinggi dalam waktu yang lebih lama.

Desain ringkas multifungsi untuk penggunaan plug-and-play

Desain ringkas multifungsi untuk penggunaan plug-and-play

LED Philips Ultinon Essential menggunakan desain bohlam baru yang mengintegrasikan elektronik driver-box ke dalam bodi, memberikan lebih banyak ruang untuk bola lampu dan memudahkan pemasangan. Nikmati pengalaman plug-and-play: Desain satu bagian memungkinkan untuk mengeluarkan ring tengah dari atas dengan mudah, tanpa membuka sekrupnya. Desain LED Philips Ultinon Essential yang ringkas pas dengan beragam model mobil dan dapat dipasang dengan mudah oleh mekanik ahli.

Spesifikasi Teknis

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  1. Anda bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan lampu LED retrofit mematuhi semua peraturan dan undang-undang setempat yang berlaku