Pastikan pengemudi lain dapat melihat Anda untuk meningkatkan keselamatan

Dilihat dan melihat dengan jelas sama pentingnya bagi keselamatan Anda di atas motor. Dengan bohlam yang andal dan cahaya putih terang hingga 6000 Kelvin, Anda akan terlihat dari jauh oleh kendaraan di sekitar Anda. Ini dapat membantu Anda menghindari situasi berbahaya yang ditemui banyak pengendara motor setiap harinya. Melihat dan dilihat, sasaran utama dari rangkaian lampu otomotif Philips kami.