2 year warranty
11342UMX1
Terangi jalan, nikmati kebebasan
Lampu LED Philips Ultinon moto didesain khusus untuk optik kendaraan roda dua yang kecil. Dapatkan visibilitas yang lebih baik berkat Safebeam yang lebih terang dan melebar serta bebas silau. Jadikan kendaraan Anda lebih unik dengan lampu depan putih yang bergaya ini.
LED HL [~H4]
Cahaya putih terang 6000 K
Kemasan berisi: 1
Desain ringkas yang pas
Untuk meningkatkan keselamatan dan gaya, pilih LED Philips Ultinon moto yang berperforma tinggi dengan bohlam yang lebih lebar dan cahaya lebih terang untuk visibilitas jalanan yang lebih baik. Pola bohlam yang seragam dan akurat memungkinkan Anda melihat dan terlihat jelas demi keselamatan Anda.
Untuk tampilan modern yang berkelas, kustomisasi motor Anda dengan lampu depan LED Ultinon moto. Dengan suhu warna 6000 Kelvin, lampu ini akan memproyeksikan cahaya putih yang trendi. Tampil beda dengan bohlam yang bergaya.
Dilihat dan melihat dengan jelas sama pentingnya bagi keselamatan Anda di atas motor. Dengan bohlam yang andal dan cahaya putih terang hingga 6000 Kelvin, Anda akan terlihat dari jauh oleh kendaraan di sekitar Anda. Ini dapat membantu Anda menghindari situasi berbahaya yang ditemui banyak pengendara motor setiap harinya. Melihat dan dilihat, sasaran utama dari rangkaian lampu otomotif Philips kami.
Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip
Ulasan
Anda bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan lampu LED retrofit mematuhi semua peraturan dan undang-undang setempat yang berlaku.