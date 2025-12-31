ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk tunggal
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto kemasan
  • Foto produk tunggal
  • Foto produk alternatif
  • Foto produk alternatif
  • Foto kemasan

Ultinon moto LEDLampu depan motor

11636UMX1

Terangi jalan, nikmati kebebasan

Lampu LED Philips Ultinon moto didesain khusus untuk optik kendaraan roda dua yang kecil. Dapatkan visibilitas yang lebih baik berkat Safebeam yang lebih terang dan melebar. Jadikan kendaraan Anda lebih unik dengan lampu depan putih yang bergaya ini.

Lihat semua manfaat

Performa LED yang bergaya

Terangi jalan, nikmati kebebasan

  • LED-HL [~HS1]

  • Cahaya putih terang 6000 K

  • Kemasan berisi: 1

  • Desain ringkas yang pas

Bohlam yang disempurnakan untuk cahaya yang lebih terang

Untuk meningkatkan keselamatan dan gaya, pilih LED Philips Ultinon moto yang berperforma tinggi dengan bohlam yang lebih lebar dan cahaya lebih terang untuk visibilitas jalanan yang lebih baik. Pola bohlam yang seragam dan akurat memungkinkan Anda melihat dan terlihat jelas demi keselamatan Anda.

Cahaya putih tajam hingga 6000 Kelvin

Untuk tampilan modern yang berkelas, kustomisasi motor Anda dengan lampu depan LED Ultinon moto. Dengan suhu warna 6000 Kelvin, lampu ini akan memproyeksikan cahaya putih yang trendi. Tampil beda dengan bohlam yang bergaya.

Pastikan pengemudi lain dapat melihat Anda untuk meningkatkan keselamatan

Dilihat dan melihat dengan jelas sama pentingnya bagi keselamatan Anda di atas motor. Dengan bohlam yang andal dan cahaya putih terang hingga 6000 Kelvin, Anda akan terlihat dari jauh oleh kendaraan di sekitar Anda. Ini dapat membantu Anda menghindari situasi berbahaya yang ditemui banyak pengendara motor setiap harinya. Melihat dan dilihat, sasaran utama dari rangkaian lampu otomotif Philips kami.

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.
Penafian

  1. Anda bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan lampu LED retrofit mematuhi semua peraturan dan undang-undang setempat yang berlaku.