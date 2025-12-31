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Ultinon Pro6000 SIBola lampu sein mobil

11860WU60X1

Nikmati kecerahan jangka panjang

Untuk pengalaman berkendara yang bergaya, ganti ke LED festoon 30 mm Philips Ultinon Pro6000 untuk lampu interior. Cahaya 4000 K yang kuat akan menerangi interior mobil Anda, tetapi tetap nyaman di mata.

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Lampu sen yang lebih terang dan elegan

Nikmati kecerahan jangka panjang

  • LED-FEST 30mm

  • Jumlah bola lampu: 1

  • 12V, 4000 K Putih Hangat

  • Sistem otomotif canggih

Terangi interior mobil Anda dengan bohlam LED yang terang

Pilih lampu LED Philips Ultinon Pro6000 putih terang kami untuk visibilitas dan gaya yang superior di dalam mobil Anda. Ubah pengalaman berkendara Anda dengan lampu terang nan trendi ini. Kini Anda dapat menikmati cahaya interior yang terang, baik saat mencari ponsel yang jatuh, saat penumpang lain ingin membaca, atau saat mencari rute terbaik ke tujuan Anda.

Dioptimalkan untuk meningkatkan visibilitas

Lampu interior LED Philips Ultinon Pro6000 memberikan efek cahaya siang hari yang kuat hingga 4000 K, sehingga menerangi kompartemen penumpang mobil Anda dengan lampu yang terang, seragam, dan trendi.

Ganti lampu Anda agar tampil semakin bergaya

Jika Anda ingin meningkatkan pencahayaan dan gaya interior kendaraan, pilihlah lampu LED Philips Ultinon Pro6000. Cahaya putih yang terang akan membantu Anda melihat isi dasbor, menemukan ponsel atau dompet yang terjatuh di bawah kursi, atau mencari barang di bagasi. Selain membantu Anda melihat lebih baik, lampu ini juga elegan.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Tidak berstandar ECE