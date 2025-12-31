2 year warranty
11866CU60X1
Nikmati kecerahan jangka panjang
Untuk pengalaman berkendara yang bergaya, ganti ke LED festoon 43 mm Philips Ultinon Pro6000 untuk lampu interior. Cahaya 6000 K yang kuat akan menerangi interior mobil Anda, tetapi tetap nyaman di mata.
LED-FEST 43mm
Jumlah bola lampu: 1
12 V, 6000 K Putih sejuk
Sistem otomotif canggih
Pilih lampu LED Philips Ultinon Pro6000 putih terang kami untuk visibilitas dan gaya yang superior di dalam mobil Anda. Ubah pengalaman berkendara Anda dengan lampu terang nan trendi ini. Kini Anda dapat menikmati cahaya interior yang terang, baik saat mencari ponsel yang jatuh, saat penumpang lain ingin membaca, atau saat mencari rute terbaik ke tujuan Anda.
Lampu interior LED Philips Ultinon Pro6000 memberikan efek cahaya siang hari yang kuat hingga 6000 K, sehingga menerangi kompartemen penumpang mobil Anda dengan lampu yang terang, seragam, dan trendi.
Jika Anda ingin meningkatkan pencahayaan dan gaya interior kendaraan, pilihlah lampu LED Philips Ultinon Pro6000. Cahaya putih yang terang akan membantu Anda melihat isi dasbor, menemukan ponsel atau dompet yang terjatuh di bawah kursi, atau mencari barang di bagasi. Selain membantu Anda melihat lebih baik, lampu ini juga elegan.
Ulasan
Tidak berstandar ECE