2 year warranty
11961AU60X2
Nikmati kecerahan jangka panjang
Untuk pengalaman berkendara yang bergaya, ganti ke lampu sen samping Philips Ultinon Pro6000 LED-AMB [˜W5W]. Warna oranye kemerahan lampu ini terang di siang hari dan terlihat bagus sehingga Anda dapat memberi sinyal secara aman dan penuh gaya.
LED-AMB [~W5W]
Jumlah bola lampu: 2
12V, Kuning Terang
Sistem otomotif canggih
Menyalakan lampu sein sebelum berbelok sangatlah penting bagi keselamatan Anda. Untuk menghindari tabrakan, pengemudi lain perlu tahu arah pergerakan Anda. Kebutuhan akan lampu sein yang cerah dan terang menjadi kian mendesak, terutama ketika cuaca buruk mengurangi visibilitas pengemudi di jalan. Lampu sein LED Philips Ultinon Pro6000 menghadirkan cahaya kuning terang untuk lampu sein dan lampu mobil lainnya. Mobil Anda mencerminkan banyak hal tentang Anda, maka ekspresikanlah gaya Anda dengan lampu sein LED Philips.
Dibandingkan lampu pijar, LED Philips Ultinon Pro6000 langsung menyala untuk memastikan pengemudi lain dapat bereaksi lebih cepat, sehingga menjadikan Anda lebih aman.
Untuk lampu sein dan lampu mobil lainnya, LED Philips Ultinon Pro6000 menghadirkan distribusi cahaya yang seragam. Sudutnya yang lebar memastikan bahwa cahaya diproyeksikan ke arah yang dibutuhkan.
Ulasan
Tidak berstandar ECE