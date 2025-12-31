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Ultinon Pro6000 SIBola lampu sein mobil

11961CU60X2

Nikmati kecerahan jangka panjang

Untuk pengalaman berkendara yang bergaya, ganti ke lampu posisi LED Philips Ultinon Pro6000 [˜W5W]. Lampu ini terang dan elegan sehingga Anda dapat memberi sinyal secara aman dan penuh gaya.

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Lampu sen yang lebih terang dan elegan

Nikmati kecerahan jangka panjang

  • LED-T10 [~W5W]

  • Jumlah bola lampu: 2

  • 12 V, 6000 K Putih sejuk

  • Sistem otomotif canggih

Masa pakai yang disempurnakan hingga 5.000 jam

Anda menginginkan lampu mobil yang terang dan bergaya, namun Anda tidak ingin terus mengganti lampu yang rusak. Ini adalah kelemahan utama bola lampu konvensional - semakin kuat cahayanya, semakin pendek masa pakainya. Bahkan dengan intensitas cahaya yang lebih tinggi, LED tahan lebih lama. Lampu LED Philips Ultinon Pro6000 dibuat agar bertahan lama. Berkat fitur seperti teknologi LED canggih dan sistem manajemen panas tingkat lanjut, alat ini dapat bertahan hingga 5.000 jam pengoperasian.

Kompatibel dengan sistem listrik sebagian besar mobil

LED retrofit dan bohlam konvensional berbeda dalam hal watt, komposisi, dan konsumsi daya. Mengganti bohlam konvensional Anda dengan LED lain dapat menimbulkan masalah. Lampu Philips Ultinon Pro6000 kompatibel dengan listrik di kebanyakan mobil. Adaptor tambahan tersedia sebagai aksesori untuk mengatasi masalah, jika diperlukan. Kami menyediakan solusi lengkap.

Ganti lampu Anda agar tampil semakin bergaya

Karena tujuan utama lampu eksterior adalah untuk membantu Anda melihat dan terlihat, tidak ada alasan mengapa Anda tidak bisa terlihat bagus pada saat yang sama. Jika Anda ingin semakin bergaya tanpa membeli mobil baru, mengganti lampu eksterior Anda dengan LED Philips Ultinon Pro6000 adalah cara cerdas untuk membelanjakan uang Anda.

Spesifikasi Teknis

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  1. Tidak berstandar ECE