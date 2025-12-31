Masa pakai yang disempurnakan hingga 5.000 jam

Anda menginginkan lampu mobil yang terang dan bergaya, namun Anda tidak ingin terus mengganti lampu yang rusak. Ini adalah kelemahan utama bola lampu konvensional - semakin kuat cahayanya, semakin pendek masa pakainya. Bahkan dengan intensitas cahaya yang lebih tinggi, LED tahan lebih lama. Lampu LED Philips Ultinon Pro6000 dibuat agar bertahan lama. Berkat fitur seperti teknologi LED canggih dan sistem manajemen panas tingkat lanjut, alat ini dapat bertahan hingga 5.000 jam pengoperasian.