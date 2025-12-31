2 year warranty
11961XU60X2
Nikmati kecerahan jangka panjang
Untuk pengalaman berkendara yang bergaya, ganti ke lampu posisi LED Philips Ultinon Pro6000 [˜W5W]. Lampu ini terang dan elegan sehingga Anda dapat memberi sinyal secara aman dan penuh gaya.
LED-T10 [~W5W]
Jumlah bola lampu: 2
12 V, 8000 K Biru Sejuk
Sistem otomotif canggih
Menyalakan lampu sein sebelum berbelok sangatlah penting bagi keselamatan Anda. Untuk menghindari tabrakan, pengemudi lain perlu tahu arah pergerakan Anda. Kebutuhan akan lampu sein yang cerah dan terang menjadi kian mendesak, terutama ketika cuaca buruk mengurangi visibilitas pengemudi di jalan. Lampu sein LED Philips Ultinon Pro6000 menghadirkan cahaya biru sejuk yang terang hingga 8000 K untuk lampu sein dan lampu mobil lainnya. Mobil Anda mencerminkan banyak hal tentang Anda, maka ekspresikanlah gaya Anda dengan lampu sein eksterior LED Philips.
LED Philips Ultinon Pro6000 menghadirkan distribusi cahaya yang seragam, baik untuk lampu parkir, ruang laci, lampu dasbor, maupun lampu bagasi. Sudutnya yang lebar memastikan bahwa cahaya diproyeksikan ke arah yang dibutuhkan.
Karena tujuan utama lampu eksterior adalah untuk membantu Anda melihat dan terlihat, tidak ada alasan mengapa Anda tidak bisa terlihat bagus pada saat yang sama. Jika Anda ingin semakin bergaya tanpa membeli mobil baru, mengganti lampu eksterior Anda dengan LED Philips Ultinon Pro6000 adalah cara cerdas untuk membelanjakan uang Anda.
Ulasan
Tidak berstandar ECE