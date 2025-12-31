2 year warranty
Dihentikan
12258BVUSM
Mengemudi dengan bergaya
Lampu depan ultra BlueVision ditujukan bagi pengemudi yang ingin memberikan sentuhan pribadi pada kendaraan mereka. Dengan BlueVision ultra, pengemudi bisa menikmati efek xenon biru berkat teknologi Gradient Coating™ yang tak tertandingi untuk lampu jalan yang sepenuhnya sah digunakan di jalan raya.
Jenis lampu: H1
Kemasan berisi: 2+2
12 V, 55 W
Berikan tampilan biru penuh gaya pada mobil Anda dengan 2 sein biru W5W yang ditawarkan
Dengan cahaya putih seterang 3700K, lampu BlueVision Moto menawarkan visibilitas lebih baik di jalan dan efek unik pada optiknya membuat Anda menonjol dibandingkan pengendara lain.
Berkat teknologi Gradient Coating™ yang eksklusif, BlueVision ultra makin meningkatkan efek xenon pada lampu depan.
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