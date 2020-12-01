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Dihentikan

LongLife EcoVisionLebih awet

12258LLECOS2

4.4

| (12) Ulasan

Mengemudi dengan cermat

Lelah harus selalu mengganti lampu depan Anda? Dengan masa pakai bohlam mobil yang lebih lama, Philips LongLife EcoVision adalah pilihan bagi pengemudi yang ingin menekan biaya perawatan kendaraan mereka.

Lihat semua manfaat

Masa pakai lebih lama, lebih jarang diganti

Mengemudi dengan cermat

  • Jenis lampu: H1

  • 12 V, 55 W

  • Tahan lama, minim penggantian

  • Bohlam superandal

  • Jumlah bola lampu: 2

Philips adalah pilihan semua produsen besar mobil

Philips adalah pilihan semua produsen besar mobil

Selama 100 tahun, Philips telah berada di garda depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar pada kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips

Ganti kedua lampu depan Anda secara bersamaan agar lebih aman

Ganti kedua lampu depan Anda secara bersamaan agar lebih aman

Sangat disarankan untuk mengganti kedua lampu depan secara bersamaan untuk kinerja lampu yang simetris

Beragam lampu 12V untuk memenuhi semua fungsi

Beragam lampu 12V untuk memenuhi semua fungsi

Lampu 12V mana untuk fungsi yang mana? Penawaran Philips Automotive meliputi semua fungsi khusus mobil : lampu jauh, lampu dekat, lampu kabut depan, sein depan, sein samping, sein belakang, lampu rem, lampu mundur, lampu kabut belakang, lampu pelat-nomor, lampu parkir/lampu senja belakang, lampu interior.

Spesifikasi Teknis

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Ulasan

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4.4

dari 5

12

Ulasan

2

01/12/2020

Indonesia

Indonesia

teraanngggg

Utk pergantian lampu foglamp honda hrv produk terang sekali

Ulasan ini dibuat untuk Ultinon Essential LED 11366UE2X2 Bola lampu depan

Tanggal Penggunaan 2020-11-01

Ulasan ini dibuat untuk Ultinon Essential LED 11366UE2X2 Bola lampu depan

Tanggal Penggunaan 2020-11-01

29/05/2020

Malaysia

Malaysia

Bright and still road legal !

If you're looking for HALOGEN BULB with some colder colour. This should be your choice as Malaysia JPJ stated maximum colour temperature is 4300K. This is definitely a good product from philips. TQVM.

Keunggulan

Good price, Good quality, Good brightness.

Kekurangan

It might have 500h lifespan.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk CrystalVision 12342CVSM Headlight bulb

Tanggal Penggunaan 2020-01-29

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk CrystalVision 12342CVSM Headlight bulb

Tanggal Penggunaan 2020-01-29

22/11/2016

Australia

Australia

Worth Every Cent

I have a set of these bulbs in both of my classic cars. To be this bright and legal is fantastic. Nothing had to be changed in wiring or switches as they draw less than 5 amps each. I am now going to purchase two H7 bulbs for my toyota.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Performance and lifetime

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Performance and lifetime

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