2 year warranty
12258WHVB1
Cahaya putih maksimal
Lampu depan halogen Philips WhiteVision baru ini menyajikan cahaya putih intens dengan suhu warna hingga 4100K, cahaya yang jauh lebih putih untuk gaya terbaik, dan daya pandang 40% lebih jelas* di jalan untuk visibilitas yang lebih baik dan keamanan maksimal.
Jenis lampu: H1
Kemasan berisi: 1
12 V, 55 W
Gaya
WhiteVision bersertifikat ECE dan merupakan lampu putih intens pertama yang sah digunakan di jalan raya. Lampu ini memberikan visibilitas terbaik tanpa mengorbankan keselamatan dan tanpa menyilaukan mobil di depan.
Dengan performa melampaui bohlam biru mobil lainnya di pasaran, lampu depan Philips WhiteVision adalah pilihan tepat bagi pengemudi yang ingin mengemudi dengan gaya, tanpa mengesampingkan keselamatan. Dengan suhu warna tinggi dan penutup putih bergaya, WhiteVision merupakan pengganti terbaik bagi lampu depan Anda. Teknologi coating generasi ke-3 Philips yang telah dipatenkan merupakan mahakarya evolusioner yang menjadikan WhiteVision lampu depan pertama dengan cahaya putih sebenarnya.
Lampu depan WhiteVision Philips (tersedia dalam H1, H3, H4, H7, HB3) dirancang agar tahan lama. Lampu ini menawarkan masa pakai yang panjang dan andal selama 450 jam*. Ini jauh lebih tinggi daripada kompetitornya, sehingga lebih jarang diganti dan lebih hemat. (*H4 dan H7 diuji pada tegangan standar 13,2V)
Ulasan
Dibandingkan lampu halogen standar
Penerapan berbeda-beda sesuai jenis bohlam