Merasa aman saat mengemudi

Lampu depan halogen Philips WeatherVision menghadirkan cahaya kuning 60% lebih banyak* untuk meningkatkan visibilitas sehingga Anda dapat mengemudi dengan aman dalam cuaca buruk, seperti hujan, kabut, dan salju. Berstandar ECE** untuk penggunaan yang sah di jalan raya.