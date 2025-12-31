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12258XVPS2
Bawa performa ke level X-treme
Lampu mobil Philips X-tremeVision plus adalah lampu mobil paling terang di pasaran. Lampu ini lebih terang dari mayoritas lampu dengan 130% lebihc erah dan panjang sinar luar biasa. Jadi Anda dapat melihat lebih jauh, bereaksi lebih cepat, dan berkendara lebih aman.
Jenis lampu: H1
12 V, 55 W
Lebih banyak cahaya
Hingga 350 jam
Jumlah bola lampu: 2
Philips X-tremeVision Plus sejauh ini merupakan cara yang paling aman, mudah, dan efisien untuk mengganti lampu depan mobil namun masih mematuhi peraturan yang berlaku. Lampu ini bersertifikasi penuh ECE.
Potensi kerusakan suku cadang merupakan risiko bagi Anda dan kendaraan Anda. Khususnya pada lampu depan. Lampu depan yang rusak mengurangi visibilitas dan keselamatan bagi Anda dan lalu lintas dari arah berlawanan. Philips X-tremeVision plus dioptimalkan untuk masa pakai yang panjang dan andal. Sehingga Anda dapat melihat dan dilihat lebih lama dibandingkan menggunakan lampu performa tinggi lainnya.
Dengan lebih banyak kombinasi cahaya dan suhu warna yang ditingkatkan, Philips X-tremeVision plus berkualifikasi untuk menghasilkan berkas cahaya dengan performa terbaik dalam segmen halogen.
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