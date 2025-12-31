2 year warranty
12336CVSM
Mengemudi dengan bergaya
Lampu depan halogen Philips CrystalVision meningkatkan penampilan mobil Anda dengan lampu putih terang 4300K. Dengan lapisan biru dan sentuhan akhir bernuansa perak, mobil Anda akan tampil lebih bergaya
Jenis lampu: H3
Termasuk lampu parkir 12 V, 55 W, W5W
Cahaya kebiruan
Tidak disetujui ECE
Jumlah bola lampu: 2+2
Dengan desain bernuansa warna perak dan lapisan biru, CrystalVision menghadirkan lampu depan putih terang 4300K untuk melihat dan menarik perhatian, baik untuk berkendara di perkotaan maupun pedesaan
Dilengkapi dengan dua warna yang cocok dengan lampu posisi w5w, CrystalVision memberi lampu mobil Anda tampilan premium mobil high end.
Kaca UV-Quartz lebih kuat dibandingkan hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, sehingga bebas dari risiko ledakan. Lampu quartz-glass Philips (filamen 2 650º C dan kaca 800º C) mampu menahan kejutan suhu yang ekstrem. Dengan kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca UV-quartz mampu menghasilkan cahaya yang lebih kuat. ^Penerapan berbeda-beda sesuai jenis bohlam
Ulasan
Penerapan berbeda-beda sesuai jenis bohlam