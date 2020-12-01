2 year warranty
12336LLECOC1
Mengemudi dengan cermat
Lelah harus selalu mengganti lampu depan Anda? Dengan masa pakai bohlam mobil yang lebih lama, Philips LongLife EcoVision adalah pilihan bagi pengemudi yang ingin menekan biaya perawatan kendaraan mereka.
Jenis lampu: H3
12 V, 55 W
Tahan lama, minim penggantian
Bohlam superandal
Jumlah bola lampu: 1
Sangat disarankan untuk mengganti kedua lampu depan secara bersamaan untuk kinerja lampu yang simetris
Lampu 12V mana untuk fungsi yang mana? Penawaran Philips Automotive meliputi semua fungsi khusus mobil : lampu jauh, lampu dekat, lampu kabut depan, sein depan, sein samping, sein belakang, lampu rem, lampu mundur, lampu kabut belakang, lampu pelat-nomor, lampu parkir/lampu senja belakang, lampu interior.
Produk dan layanan otomotif Philips dianggap terbaik di kelasnya dalam pasar penjualan dan purna jual Produsen Perlengkapan Asli. Dibuat menggunakan produk berkualitas terbaik dan diuji pada spesifikasi tertinggi, produk kami didesain untuk memaksimalkan keselamatan dan kenyamanan pengalaman berkendara pelanggan kami. Seluruh jajaran produk kami diuji, dikontrol, dan disertifikasi (ISO 9001, ISO 14001, dan QSO 9000) berdasarkan persyaratan ECE tertinggi. Singkatnya, ini adalah kualitas yang dapat Anda percaya.
4.4
dari 5
12
Ulasan
rivo121
01/12/2020
Indonesia
teraanngggg
Utk pergantian lampu foglamp honda hrv produk terang sekali
Ulasan ini dibuat untuk Ultinon Essential LED 11366UE2X2 Bola lampu depan
Tanggal Penggunaan 2020-11-01
Ulasan ini dibuat untuk Ultinon Essential LED 11366UE2X2 Bola lampu depan
Tanggal Penggunaan 2020-11-01
29/05/2020
Malaysia
Bright and still road legal !
If you're looking for HALOGEN BULB with some colder colour. This should be your choice as Malaysia JPJ stated maximum colour temperature is 4300K. This is definitely a good product from philips. TQVM.
Keunggulan
Good price, Good quality, Good brightness.
Kekurangan
It might have 500h lifespan.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk CrystalVision 12342CVSM Headlight bulb
Tanggal Penggunaan 2020-01-29
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk CrystalVision 12342CVSM Headlight bulb
Tanggal Penggunaan 2020-01-29
JOPW
22/11/2016
Australia
Worth Every Cent
I have a set of these bulbs in both of my classic cars. To be this bright and legal is fantastic. Nothing had to be changed in wiring or switches as they draw less than 5 amps each. I am now going to purchase two H7 bulbs for my toyota.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Performance and lifetime
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Performance and lifetime