2 year warranty
12336PRB1
Merasa aman saat mengemudi
Menghasilkan daya pandang 30% lebih jelas dibandingkan dengan bohlam mobil standar, lampu depan Vision memastikan performa cahaya yang unggul dengan harga amat bersaing dengan Kualitas Peralatan Orisinal untuk keamanan dan kenyamanan yang lebih baik.
Jenis lampu: H3
12 V, 55 W
Daya pandang hingga 30% lebih jelas
Dengan harga terbaik
Jumlah bola lampu: 1
Solusi pencahayaan kami menghasilkan berkas cahaya yang dahsyat dan presisi dengan output maksimal. Kami terus memproduksi solusi pencahayaan terbaik dan paling efisien karena kami tahu bahwa lampu berkualitas tinggi kami bisa menyelamatkan nyawa
Lampu adalah bagian mendasar dari pengalaman mengemudi dan lampu merupakan bagian pertama dan satu-satunya dari lingkaran keselamatan yang benar-benar membantu mencegah kecelakaan. Philips mempromosikan perlindungan keselamatan aktif guna mencegah kecelakaan dengan meningkatkan visibilitas keseluruhan serta penerangan jalan.
Selama 100 tahun, Philips telah berada di garda depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar pada kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips
4.4
dari 5
12
Ulasan
rivo121
01/12/2020
Indonesia
teraanngggg
Utk pergantian lampu foglamp honda hrv produk terang sekali
Ulasan ini dibuat untuk Ultinon Essential LED 11366UE2X2 Bola lampu depan
Tanggal Penggunaan 2020-11-01
Ulasan ini dibuat untuk Ultinon Essential LED 11366UE2X2 Bola lampu depan
Tanggal Penggunaan 2020-11-01
29/05/2020
Malaysia
Bright and still road legal !
If you're looking for HALOGEN BULB with some colder colour. This should be your choice as Malaysia JPJ stated maximum colour temperature is 4300K. This is definitely a good product from philips. TQVM.
Keunggulan
Good price, Good quality, Good brightness.
Kekurangan
It might have 500h lifespan.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk CrystalVision 12342CVSM Headlight bulb
Tanggal Penggunaan 2020-01-29
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk CrystalVision 12342CVSM Headlight bulb
Tanggal Penggunaan 2020-01-29
JOPW
22/11/2016
Australia
Worth Every Cent
I have a set of these bulbs in both of my classic cars. To be this bright and legal is fantastic. Nothing had to be changed in wiring or switches as they draw less than 5 amps each. I am now going to purchase two H7 bulbs for my toyota.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Performance and lifetime
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Performance and lifetime