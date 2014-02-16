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Dihentikan

BlueVision ultraBola lampu depan&lt;br>

12342BVUSM

4

| (1) Ulasan | 100% Merekomendasikan produk ini

Mengemudi dengan bergaya

Lampu depan ultra BlueVision ditujukan bagi pengemudi yang ingin memberikan sentuhan pribadi pada kendaraan mereka. Dengan BlueVision ultra, pengemudi bisa menikmati efek xenon biru berkat teknologi Gradient Coating™ yang tak tertandingi untuk lampu jalan yang sepenuhnya sah digunakan di jalan raya.

Lihat semua manfaat

Kecerahan terbaik dan cahaya biru bergaya yang unik

Mengemudi dengan bergaya

  • Jenis lampu: H4

  • Kemasan berisi: 2+2

  • 12 V, 60/55 W

2 sein W5W ditawarkan dengan BlueVision ultra

2 sein W5W ditawarkan dengan BlueVision ultra

Berikan tampilan biru penuh gaya pada mobil Anda dengan 2 sein biru W5W yang ditawarkan

Cahaya putih terang 3700K di jalan

Dengan cahaya putih seterang 3700K, lampu BlueVision Moto menawarkan visibilitas lebih baik di jalan dan efek unik pada optiknya membuat Anda menonjol dibandingkan pengendara lain.

BlueVision ultra menggunakan teknologi Gradient Coating™

BlueVision ultra menggunakan teknologi Gradient Coating™

Berkat teknologi Gradient Coating™ yang eksklusif, BlueVision ultra makin meningkatkan efek xenon pada lampu depan.

Spesifikasi Teknis

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4.0

dari 5

1

Ulasan

100%

Merekomendasikan produk ini

5
3
2
1

16/02/2014

Australia

Australia

Great road legal styling upgrade

Looks great in the reflector with a much more noticeable bluish white appearance. Light on the road is also whiter with similar range to standard bulbs, and is a little brighter too. Going strong after 1.5 years of use. Installation was fairly straight forward if you know what you're doing. The product's best feature is the look from oncoming traffic. The light on the road isn't nearly as intense and white as Xenon HID lamps, and when side by side with a vehicle equipped with those, you can tell the difference.

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk BlueVision ultra 12342BVUSM car headlight bulb

Ya, saya merekomendasikan produk ini

Ulasan ini dibuat untuk BlueVision ultra 12342BVUSM car headlight bulb

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