2 year warranty
Dihentikan
Mengemudi dengan bergaya
Lampu depan ultra BlueVision ditujukan bagi pengemudi yang ingin memberikan sentuhan pribadi pada kendaraan mereka. Dengan BlueVision ultra, pengemudi bisa menikmati efek xenon biru berkat teknologi Gradient Coating™ yang tak tertandingi untuk lampu jalan yang sepenuhnya sah digunakan di jalan raya.
Jenis lampu: H4
Kemasan berisi: 2+2
12 V, 60/55 W
Berikan tampilan biru penuh gaya pada mobil Anda dengan 2 sein biru W5W yang ditawarkan
Dengan cahaya putih seterang 3700K, lampu BlueVision Moto menawarkan visibilitas lebih baik di jalan dan efek unik pada optiknya membuat Anda menonjol dibandingkan pengendara lain.
Berkat teknologi Gradient Coating™ yang eksklusif, BlueVision ultra makin meningkatkan efek xenon pada lampu depan.
4.0
dari 5
1
Ulasan
100%
Merekomendasikan produk ini
Nidge
16/02/2014
Australia
Great road legal styling upgrade
Looks great in the reflector with a much more noticeable bluish white appearance. Light on the road is also whiter with similar range to standard bulbs, and is a little brighter too. Going strong after 1.5 years of use. Installation was fairly straight forward if you know what you're doing. The product's best feature is the look from oncoming traffic. The light on the road isn't nearly as intense and white as Xenon HID lamps, and when side by side with a vehicle equipped with those, you can tell the difference.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk BlueVision ultra 12342BVUSM car headlight bulb
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk BlueVision ultra 12342BVUSM car headlight bulb