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WeatherVisionBohlam lampu depan

12342WVS2

Merasa aman saat mengemudi

Lampu depan halogen Philips WeatherVision menghadirkan cahaya kuning 60% lebih banyak* untuk meningkatkan visibilitas sehingga Anda dapat mengemudi dengan aman dalam cuaca buruk, seperti hujan, kabut, dan salju. Berstandar ECE** untuk penggunaan yang sah di jalan raya.

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Ultimate yellow light

Merasa aman saat mengemudi

  • Jenis lampu: H4

  • Kemasan berisi: 2

  • 12 V, 60/55 W

Ganti kedua lampu depan Anda secara bersamaan agar lebih aman

Ganti kedua lampu depan Anda secara bersamaan agar lebih aman

Sangat disarankan untuk mengganti kedua lampu depan secara bersamaan untuk kinerja lampu yang simetris

Cahaya kuning homogen untuk kontras yang lebih baik di jalan raya

Cahaya kuning homogen untuk kontras yang lebih baik di jalan raya

Dengan lapisan kuning homogen, WeatherVision menghadirkan cahaya kuning terbaik yang menembus lebih baik dalam kondisi cuaca buruk guna menjamin kegiatan berkendara yang lebih aman.

Lampu mobil Philips sangat tahan terhadap sinar UV

Lampu mobil Philips sangat tahan terhadap sinar UV

Teknologi lapisan anti-UV khusus Philips melindungi lampu depan dari radiasi ultraviolet yang berbahaya, menjadikan kaca kuarsa berlapis UV Philips ideal untuk semua kondisi berkendara dan sekaligus tahan lama.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Dibandingkan bohlam halogen standar

  2. Penerapan berbeda-beda sesuai jenis bohlam