2 year warranty
12360DVS2
Mengemudi dengan bergaya
Lampu depan halogen Philips DiamondVision adalah peningkatan gaya terbaik bagi mobil Anda dengan lampu putih 5000K. Dengan lapisan biru yang didesain khusus, DiamondVision membuat Anda tampil beda di tengah keramaian.
Jenis lampu: H8
Kemasan berisi: 2
12 V, 35 W
Sangat disarankan untuk mengganti kedua lampu depan secara bersamaan untuk kinerja lampu yang simetris
Lampu depan Philips DiamondVision Vision menjadi pilihan sempurna bagi pengemudi yang menginginkan lampu putih terang untuk lampu depan. Berkat teknologi pelapis berpaten Philips, DiamondVision memberikan cahaya putih sesungguhnya untuk gaya dan visibilitas yang hebat.
Selama 100 tahun, Philips telah berada di garda depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar pada kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.
4.4
dari 5
12
Ulasan
rivo121
01/12/2020
Indonesia
teraanngggg
Utk pergantian lampu foglamp honda hrv produk terang sekali
Ulasan ini dibuat untuk Ultinon Essential LED 11366UE2X2 Bola lampu depan
Tanggal Penggunaan 2020-11-01
Ulasan ini dibuat untuk Ultinon Essential LED 11366UE2X2 Bola lampu depan
Tanggal Penggunaan 2020-11-01
29/05/2020
Malaysia
Bright and still road legal !
If you're looking for HALOGEN BULB with some colder colour. This should be your choice as Malaysia JPJ stated maximum colour temperature is 4300K. This is definitely a good product from philips. TQVM.
Keunggulan
Good price, Good quality, Good brightness.
Kekurangan
It might have 500h lifespan.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk CrystalVision 12342CVSM Headlight bulb
Tanggal Penggunaan 2020-01-29
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk CrystalVision 12342CVSM Headlight bulb
Tanggal Penggunaan 2020-01-29
JOPW
22/11/2016
Australia
Worth Every Cent
I have a set of these bulbs in both of my classic cars. To be this bright and legal is fantastic. Nothing had to be changed in wiring or switches as they draw less than 5 amps each. I am now going to purchase two H7 bulbs for my toyota.
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Performance and lifetime
Ya, saya merekomendasikan produk ini
Ulasan ini dibuat untuk X-tremeVision Pro150 12342XVPS2 Performance and lifetime
Penerapan berbeda-beda sesuai jenis bohlam