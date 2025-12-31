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LongLife EcoVisionbola lampu interior dan lampu sein

12498LLECOCP

Mengemudi dengan cermat

Lelah harus selalu mengganti lampu sein dan interior Anda? Dengan masa pakai bohlam mobil lebih lama, Philips LongLife EcoVision adalah pilihan bagi pengemudi yang ingin menekan biaya perawatan kendaraan mereka.

Lihat semua manfaat

Masa pakai lebih lama, lebih jarang diganti

Mengemudi dengan cermat

  • Jenis lampu: P21W

  • 12 V, 21 W

  • Tahan lama, minim penggantian

  • Bohlam superandal

  • Jumlah bohlam: 10

Sesuai dengan standar kualitas tinggi pengesahan ECE

Produk dan layanan otomotif Philips dianggap terbaik di kelasnya dalam pasar penjualan dan purna jual Produsen Perlengkapan Asli. Dibuat menggunakan produk berkualitas terbaik dan diuji pada spesifikasi tertinggi, produk kami didesain untuk memaksimalkan keselamatan dan kenyamanan pengalaman berkendara pelanggan kami. Seluruh jajaran produk kami diuji, dikontrol, dan disertifikasi (ISO 9001, ISO 14001, dan QSO 9000) berdasarkan persyaratan ECE tertinggi. Singkatnya, ini adalah kualitas yang dapat Anda percaya.

Philips adalah pilihan semua produsen mobil besar.

Selama 100 tahun, Philips telah berada di barisan depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar dalam kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.

Ganti kedua lampu depan Anda secara bersamaan agar lebih aman

Ganti kedua lampu depan Anda secara bersamaan agar lebih aman

Sangat disarankan untuk mengganti kedua lampu depan secara bersamaan untuk kinerja lampu yang simetris

Spesifikasi Teknis

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