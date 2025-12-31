2 year warranty
12860LLECOCP
Mengemudi dengan cermat
Lelah harus selalu mengganti lampu depan Anda? Dengan masa pakai bohlam mobil yang lebih lama, Philips LongLife EcoVision adalah pilihan bagi pengemudi yang ingin menekan biaya perawatan kendaraan mereka.
Jenis lampu: C10W- Festoon
12 V, 10 W
Tahan lama, minim penggantian
Bohlam superandal
Jumlah bohlam: 10
Produk dan layanan otomotif Philips dianggap terbaik di kelasnya dalam pasar penjualan dan purna jual Produsen Perlengkapan Asli. Dibuat menggunakan produk berkualitas terbaik dan diuji pada spesifikasi tertinggi, produk kami didesain untuk memaksimalkan keselamatan dan kenyamanan pengalaman berkendara pelanggan kami. Seluruh jajaran produk kami diuji, dikontrol, dan disertifikasi (ISO 9001, ISO 14001, dan QSO 9000) berdasarkan persyaratan ECE tertinggi. Singkatnya, ini adalah kualitas yang dapat Anda percaya.
Selama 100 tahun, Philips telah berada di barisan depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar dalam kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips.
Sangat disarankan untuk mengganti kedua lampu depan secara bersamaan untuk kinerja lampu yang simetris
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