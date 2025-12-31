Mengemudi dengan bergaya

Lampu depan ultra BlueVision ditujukan bagi pengemudi yang ingin memberikan sentuhan pribadi pada kendaraan mereka. Dengan BlueVision ultra, pengemudi bisa menikmati efek xenon biru berkat teknologi Gradient Coating™ yang tak tertandingi untuk lampu jalan yang sepenuhnya sah digunakan di jalan raya.