2 year warranty
Dihentikan
12972CVS2
Mengemudi dengan bergaya
Lampu depan halogen Philips CrystalVision meningkatkan penampilan mobil Anda dengan lampu putih terang 4300K. Dengan lapisan biru dan sentuhan akhir bernuansa perak, mobil Anda akan tampil lebih bergaya
Jenis lampu: H7
Kemasan berisi: 2
12 V, 55 W
Gaya
Dengan desain bernuansa warna perak dan lapisan biru, CrystalVision menghadirkan lampu depan putih terang 4300K untuk melihat dan menarik perhatian, baik untuk berkendara di perkotaan maupun pedesaan
Kaca UV-Quartz lebih kuat dibandingkan hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, sehingga bebas dari risiko ledakan. Lampu quartz-glass Philips (filamen 2 650º C dan kaca 800º C) mampu menahan kejutan suhu yang ekstrem. Dengan kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca UV-quartz mampu menghasilkan cahaya yang lebih kuat. ^Penerapan berbeda-beda sesuai jenis bohlam
Hanya bohlam yang terbuat dari kaca kuarsa (filamen 2650°c, kaca 800°c) yang tahan terhadap kejutan termal: seperti, jika tetesan air dingin mengenai bohlam panas, ketika Anda berkendara melewati air dengan unit lampu depan yang rusak. ^Aplikasi berbeda per jenis bohlam
Ulasan
Penerapan berbeda-beda sesuai jenis bohlam