Performa luar biasa dari bohlam yang aman untuk di jalan

Jika Anda suka mengemudi, biarkan bohlam mobil Philips RacingVision GT200 meningkatkan pengalaman otomotif Anda. Cahaya hingga 200% lebih terang dengan jangkauan 80 m berarti penglihatan yang lebih baik dan reaksi yang lebih cepat untuk berkendara yang lebih menyenangkan.