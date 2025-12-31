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RacingVision GT200bola lampu depan mobil

12972RGTS2

Performa luar biasa dari bohlam yang aman untuk di jalan

Jika Anda suka mengemudi, biarkan bohlam mobil Philips RacingVision GT200 meningkatkan pengalaman otomotif Anda. Cahaya hingga 200% lebih terang dengan jangkauan 80 m berarti penglihatan yang lebih baik dan reaksi yang lebih cepat untuk berkendara yang lebih menyenangkan.

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Biarkan lampu kami membawa pengalaman mengemudi Anda ke tingkat berikutnya

Performa luar biasa dari bohlam yang aman untuk di jalan

  • Jenis lampu: H7

  • Kemasan berisi: 2

  • 12V, 55W

Visibilitas luar biasa, berkendara jadi lebih menyenangkan

Philips RacingVision GT200, yang merupakan salah satu produk terbaik kami, menghadirkan visibilitas yang luar biasa layaknya bohlam mobil reli, tetapi bisa digunakan di jalan umum. Nikmati kejernihan cahaya yang tajam, hingga 200% lebih terang. Desain bohlam yang canggih menghadirkan cahaya yang lebih terang sehingga semua objek di depan kendaraan jelas terlihat dan Anda bisa mengemudi dengan aman dan nyaman.

Teknik pelapisan bohlam baru memaksimalkan pancaran cahaya

Berkat teknik gradien dan pelapisan berwarna pada kaca bohlam yang sudah paten ini, pancaran cahaya bohlam ini jadi luar biasa terang dan visibilitas lebih jelas saat berkendara pada malam hari. Selain pancaran cahayanya yang sangat terang, desainnya pun elegan dan trendi.

Teknologi kaca kuarsa baru yang memancarkan cahaya super-presisi

Kaca kuarsa Philips Diamond Precision kini diproduksi menggunakan teknik teranyar. Hasilnya, cutoff linenya tajam dan cahaya yang lebih terang sehingga memancarkan cahaya cerah yang Anda butuhkan. Terlebih lagi, kaca kuarsanya juga tahan terhadap kejutan panas agar bohlam lebih tahan lama dan meningkatkan penyerapan UV guna melindungi lampu depan optik Anda.

Spesifikasi Teknis

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Penafian

  1. Dibanding standar legal minimum

  2. Dibanding standar minimum regulasi ECE, berdasarkan 1 Lux. Jarak terjauh dari mobil, berlaku untuk H4 dan H7.