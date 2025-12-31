ProdukDukungan
en/id

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Semua seri

  • Foto produk sisi depan
  • Gambar utama
  • Foto produk sisi depan
  • Gambar utama

Dihentikan

BrillianceMonitor LCD, lampu latar LED

17S4LAB/00

Produktivitas yang berkelanjutan

Monitor lampu latar LED Philips dengan audio, dan rangka PVC bebas BFR ideal untuk produktivitas yang ramah lingkungan

Lihat semua manfaat

layar LED hemat energi

Produktivitas yang berkelanjutan

  • S Line

  • 17" (43,2 cm)

  • 1280 x 1024 (SXGA)

Speaker stereo bawaan untuk multimedia

Sepasang speaker stereo berkualitas tinggi tertanam pada perangkat layar. Dapat terlihat pada proyeksi depan, atau tidak terlihat pada proyeksi bawah, atas, belakang, dll. tergantung pada model dan desain.

SmartContrast memberikan detail hitam sempurna

SmartContrast memberikan detail hitam sempurna

SmartContrast adalah teknologi Philips yang menganalisis konten yang ditampilkan, secara otomatis menyesuaikan warna dan mengontrol intensitas lampu latar sehingga secara dinamis meningkatkan kontras untuk gambar dan video digital terbaik atau saat bermain game yang menampilkan rona gelap. Ketika mode Ekonomis dipilih, kontras akan disesuaikan dan lampu latar disesuaikan untuk tampilan yang pas pada aplikasi kantor sehari-hari dan konsumsi daya yang lebih rendah.

SmartPower: Hemat daya hingga 50%

SmartPower adalah teknologi kecerdasan buatan yang secara dinamis menganalisis konten gambar layar untuk menghemat daya. Intensitas cahaya latar dapat dikendalikan secara otomatis dan telah diatur oleh sistem untuk mengurangi konsumsi daya hingga 50%, sehingga mampu menghemat biaya energi secara substansial

Spesifikasi Teknis

Dapatkan dukungan untuk produk ini

Temukan Pertanyaan Umum, panduan pengguna, informasi keselamatan, dan tip

Ulasan

Mulai hidup sehat. Daftar & dapatkan penawaran eksklusif

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.

Saya ingin menerima pemberitahuan promosi—berdasarkan preferensi dan kebiasaan saya—tentang produk, layanan, acara, dan promosi Philips. Saya bisa berhenti berlangganan dengan mudah kapan saja!

  • Penawaran khusus member.
  • Akses lebih awal ke promo.
  • Info produk terbaru & tips hidup sehat.