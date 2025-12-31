2 year warranty
Dihentikan
17S4LAB/00
Produktivitas yang berkelanjutan
Monitor lampu latar LED Philips dengan audio, dan rangka PVC bebas BFR ideal untuk produktivitas yang ramah lingkungan
S Line
17" (43,2 cm)
1280 x 1024 (SXGA)
Sepasang speaker stereo berkualitas tinggi tertanam pada perangkat layar. Dapat terlihat pada proyeksi depan, atau tidak terlihat pada proyeksi bawah, atas, belakang, dll. tergantung pada model dan desain.
SmartContrast adalah teknologi Philips yang menganalisis konten yang ditampilkan, secara otomatis menyesuaikan warna dan mengontrol intensitas lampu latar sehingga secara dinamis meningkatkan kontras untuk gambar dan video digital terbaik atau saat bermain game yang menampilkan rona gelap. Ketika mode Ekonomis dipilih, kontras akan disesuaikan dan lampu latar disesuaikan untuk tampilan yang pas pada aplikasi kantor sehari-hari dan konsumsi daya yang lebih rendah.
SmartPower adalah teknologi kecerdasan buatan yang secara dinamis menganalisis konten gambar layar untuk menghemat daya. Intensitas cahaya latar dapat dikendalikan secara otomatis dan telah diatur oleh sistem untuk mengurangi konsumsi daya hingga 50%, sehingga mampu menghemat biaya energi secara substansial
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